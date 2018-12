'Me Before You' - phim lãng mạn khiến khán giả cười nhiều hơn khóc

15 phim ra rạp Việt Nam tháng 6

Từ hồi công bố trailer cuối năm ngoái, Me Before You trở thành phim lãng mạn được nhiều khán giả chờ đợi. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn kiêm nhà báo Jojo Moyes - từng gây phấn khích khi kể chuyện tình đẹp giữa hai con người đặc biệt, tỷ phú liệt nửa người và mỹ nhân khốn khó luôn lạc quan.

Trailer phim "Me Before You" Trailer tiếng Việt phim 'Me Before You'

Tác phẩm vào đề đơn giản, diễn biến cũng không có nút thắt bất ngờ. Nhân vật nam chính - Will Traynor (Sam Claflin thủ vai) - vốn là một chàng trai có mọi thứ trong đời: ngoại hình đẹp, sự nghiệp thành công, gia đình giàu có, 31 tuổi đã đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới. Nhưng rồi tai nạn môtô biến anh thành kẻ không còn gì, phải ngồi xe lăn và cần người hỗ trợ trong mọi sinh hoạt thường ngày.

Ngược lại, cô gái Louisa Clark (Emilia Clarke thủ vai) chẳng sở hữu thứ gì. Nhà nghèo, không vào đại học, không có định hướng tương lai và chưa đi đâu ra khỏi quê nhà. Cô nhận công việc chăm sóc Will chỉ vì cần kiếm tiền nuôi sống gia đình. Nhưng hóa ra Louisa có nhiều thứ hơn cô tưởng.

Bằng tinh thần lạc quan và tấm lòng chân thành thường trực, Louisa biến những tháng ngày cô độc, ốm yếu và tẻ nhạt của Will thành nhiều trải nghiệm vui vẻ, ý nghĩa. Mỗi lần cô xuất hiện, Will và cả khán giả đều bật cười vì những bộ trang phục lòe loẹt không ăn nhập với nhau. Là người đơn giản và thích chuyện trò, Louisa không ngại ngần kể cho Will về bài hát trẻ con thường nghe hay sở thích đi tất ong vàng. Vẻ lóng ngóng, vụng về và không bao giờ che giấu cảm xúc khiến Louisa có lúc đáng thương, có lúc lại đáng yêu một cách kỳ lạ.

Còn Will, từ góc độ của một người đàn ông chín chắn và trưởng thành, chỉ cho Louisa thấy rằng cuộc sống này còn nhiều điều phía trước. Cô cần phải can trường khám phá thay vì hài lòng với những gì trước mắt. Ở bên Will, Lousia có biết bao lần đầu tiên ý nghĩa - lần đầu xem phim có phụ đề, lần đầu nghe hòa nhạc cổ điển, lần đầu lặn xuống đáy đại dương. Đó không phải trải nghiệm gần gũi và hòa hợp giống người bạn trai mê điền kinh của cô đem lại, mà là cơ hội mở rộng thế giới quan để thay đổi tương lai.

Poster phim "Trước ngày em đến".

Ngay từ đầu phim, nữ đạo diễn Thea Sharrock không muốn nhấn chìm khán giả vào câu chuyện cổ tích gượng gạo hay đau buồn thái quá. Mọi thứ đều tươi sáng, nhẹ nhàng và thực tế, khiến khán giả muốn cười nhiều hơn là rơi lệ. Điều này làm cho thông điệp sống lạc quan và hướng tới tương lai được thể hiện rõ ràng nhưng lại khiến bộ phim thiếu những phân đoạn đẩy cảm xúc lên cao trào và khó có thể trở thành một tác phẩm điện ảnh sống mãi với thời gian.

Bám sát truyện gốc, phim như lời minh chứng cho lập luận lý tính rằng tình yêu tuyệt vời khiến bạn trở thành một người tốt hơn chứ không phải biến bạn thành con người khác. Xuyên suốt phim, tình yêu không khiến Will thay đổi quyết định của mình, không thay đổi bản chất con người anh như Louisa và tất cả khán giả hy vọng. Nhưng cách anh nhìn vào sự tồn tại của mình đã khác đi từ ngày gặp Louisa.

Cựu cầu thủ bóng đá Sam Claflin vào vai tỷ phú liệt chân muốn từ bỏ cuộc sống.

Nữ diễn viên Emilia Clarke có lối diễn xuất với biểu cảm gương mặt đa dạng. Từ cái nhíu mày, ánh mắt, nụ cười đến cử chỉ và cách nói chuyện của "Mẹ Rồng" Game of Thrones đều được “làm quá” y hệt những bộ đồ sặc sỡ không rõ phong cách của cô gái miền quê trong sáng, lạc quan. Bạn diễn của cô, Sam Claflin, lột tả được sự đối lập. Việc phải bất động nửa người dưới suốt 110 phút làm tăng thêm thử thách cho nam diễn viên người Anh.

Sam phải diễn tả đồng thời sự lạnh lùng của kẻ mất hết niềm tin vào cuộc sống, sự điềm đạm và thẳng thắn của một người đàn ông thành đạt, từng trải. Đặc biệt, ánh mắt của Sam luôn cương nghị và không thay đổi, dù ngoại hình và thần thái của anh khác đi từng ngày từ khi có Louisa. Nhờ vậy, khán giả dễ dàng hiểu và thông cảm với quyết định của nhân vật ở cuối phim.

Ngoài đời, Sam Claflin từng trải qua một chấn thương chân khiến định hướng sự nghiệp của anh phải chuyển từ cầu thủ bóng đá sang diễn viên điện ảnh. Có lẽ chính trải nghiệm này khiến anh hóa thân thành William Traynor trọn vẹn hơn. Sam từng thủ vai nam chính trong một bộ phim tình cảm tương tự là Love, Rosie nhưng Me Before You sẽ khiến dấu ấn về anh sâu đậm hơn trong lòng khán giả.

Emilia Clarke diễn xuất biến hóa trong phim lãng mạn.

Được thực hiện bởi êkíp gốc Anh, phim có những khuôn hình đẹp đậm chất châu Âu, từ tòa lâu đài cổ kính tới quán trà nhỏ nhiều màu sắc. Phần phục trang và tạo hình nhân vật trong phim ghi điểm khi khắc họa được cá tính và sự thay đổi trong quan điểm sống của Louisa và Will, trước và sau “ngày em đến”. Thêm vào đó, nhạc phim dễ lấy lòng khán giả, từ bản giao hưởng cổ điển tới giọng hát da diết của Adele hay giai điệu trẻ trung từ Unsteady của X Ambassadors vang lên hợp thời điểm và cảm xúc.

Me Before You khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 3/6 với nhan đề Trước ngày em đến.

Thanh Trần