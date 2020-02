Joaquin Phoenix được dự đoán thắng Oscar

Báo Âu Mỹ nhận định Joaquin Phoenix nhiều khả năng giành giải Oscar nam chính với "Joker".

Trước thềm lễ trao giải, tờ New York Times, Variety, Hollywood Reporter, Guardian và Indiewire đoán Phoenix chiến thắng. Ở đầu mùa giải thưởng, anh được cho là so kè với Adam Driver (Marriage Story). Nhưng sau khi liên tiếp thắng ở Quả Cầu Vàng, BAFTA và SAG Awards, Phoenix trội hơn trong mắt các chuyên gia.

Trong Joker, Joaquin Phoenix đóng ác nhân ăn vận giống chú hề. Màn hóa thân của anh - từ lúc nhân vật nghèo khổ, chịu nhiều tủi nhục đến lúc phản kháng lại xã hội - được khen là xuất thần. Tài tử cũng giảm 23,5 kg để thể hiện chân thực vẻ ngoài Joker. Nếu Phoenix được xướng tên, đây là lần thứ hai một diễn viên đoạt Oscar với vai Joker, sau Heath Ledger (The Dark Knight, năm 2009).

Ngoài ra, truyền thông Âu Mỹ cũng quan tâm đến điều Phoenix phát biểu nếu đăng quang. Ở mùa giải thưởng, anh nhiều lần phát ngôn gây chú ý, như chửi thề, tự nhận là kẻ tồi tệ ở Quả Cầu Vàng. Ở BAFTA, anh chỉ trích chính ban tổ chức khi nhận giải do không có đề cử diễn xuất cho người da màu. Trang Slate nhận định ê-kíp chương trình Oscar sẽ phải tập trung nếu Phoenix lên sân khấu, do nhiều khả năng cần phát âm thanh chèn tiếng tài tử chửi.

Đây cũng là năm hiếm hoi những cây bút Âu Mỹ đạt đồng thuận cao ở giải diễn xuất. Ngoài Phoenix, Renée Zellweger (Judy, nữ chính), Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood, nam phụ) và Laura Dern (Marriage Story, nữ phụ) được dự đoán đăng quang. Ba cái tên này nổi bật suốt mùa giải thưởng hơn một tháng qua.

Nếu thắng Oscar "Phim xuất sắc", tác phẩm là phim thứ ba đoạt giải cao nhất ở cả Oscar và LHP Cannes.

Trong khi đó, giải "Phim xuất sắc" và "Đạo diễn xuất sắc" được cho là cuộc cạnh tranh của 1917 và Parasite. New York Times, Guardian, Variety, Hollywood Reporter tin vào 1917 ở hạng mục cao nhất, còn Indiewire cho rằng tác phẩm Hàn Quốc đăng quang. Trang Gold Derby (tập hợp ý kiến từ nhiều nguồn) nhận định hai phim có tỷ lệ thắng gần ngang nhau.

Đạo diễn Sam Mendes (1917) được Hollywood Reporter, Indiewire, New York Times lựa chọn, còn Variety, Guardian tin Bong Joon-ho (Parasite) sẽ là người Hàn Quốc đầu tiên thắng giải này. "Ở đầu mùa giải, chúng ta nghĩ Martin Scorsese (The Irishman) và Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood) cạnh tranh giải này. Nhưng hóa ra đây là cuộc chiến của Bong Joon-ho và Sam Mendes. Hạng mục này thuộc dạng khó đoán nhất", cây bút Marc Malkin của Variety viết.

Nếu thua ở cả giải phim và đạo diễn, Parasite cũng nhiều khả năng có tượng vàng. Báo Âu Mỹ đồng loạt đoán tác phẩm thắng "Phim quốc tế xuất sắc" - lần đầu cho Hàn Quốc. "Đây là một trong các giải khép lại sớm nhất. Câu hỏi là liệu những người bình chọn Oscar có thấy tôn vinh Parasite như vậy là đủ", New York Times viết. Ngoài ra, tác phẩm còn được đánh giá cao ở hạng mục kịch bản gốc và dựng phim.

Một hạng mục khó đoán là phim hoạt hình - khác năm ngoái khi Spider-Man: Into the Spider-Verse quá vượt trội. Năm nay, ba ứng viên nổi lên là Missing Link (thắng Quả Cầu Vàng), Klaus (BAFTA) và Toy Story 4 (Critics' Choice Awards). New York Times nhận định Toy Story 4 hơi nhỉnh hơn, dù những người chấm Oscar ít khi chọn một phần tiếp theo thắng mục này.

Lễ trao giải Oscar lần 92 sẽ diễn ra sáng 10/2 (giờ Hà Nội) ở Los Angeles (Mỹ).

Ân Nguyễn