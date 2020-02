Joaquin Phoenix thắng 'Oscar nước Anh'

LondonJoaquin Phoenix - tài tử "Joker" - chỉ trích chính giải BAFTA khi thắng hạng mục nam diễn viên chính tại đây, ngày 2/2.

Theo Variety, trên sân khấu, tài tử lên án sự phân biệt chủng tộc trong làng phim: "Tôi khó chịu vì nhiều diễn viên xứng đáng nhưng không được hưởng cùng đặc quyền với tôi. Tôi nghĩ chúng ta đã gửi đi thông điệp đến người da màu rằng họ không được chào đón ở đây". Phoenix được cho là chỉ trích giải BAFTA năm nay, vốn không có đề cử diễn xuất cho người da màu.

Joaquin Phoenix chỉ trích chính giải BAFTA khi nhận giải Joaquin Phoenix phát biểu ở BAFTA 2020. Video: Guardian.

Cũng như ở Quả Cầu Vàng hồi tháng 1, Phoenix giữ thái độ lạnh lùng, hơi bí hiểm. Diễn viên tự nhận "xấu hổ khi là một phần của vấn đề", đồng thời nêu ẩn ý rằng chính anh được ưu tiên ở mùa giải thưởng năm nay (do là người da trắng). Anh nói: "Tôi không nghĩ bất kỳ ai muốn nhận của bố thí hay chế độ ưu tiên, dù hàng năm ta trao chúng cho chính mình (ở giải thưởng điện ảnh)". Guardian nhận định đây là bài phát biểu có sức nặng, gây chú ý nhất ở sự kiện.

Chiến thắng này củng cố vị thế của tài tử sinh năm 1974 trước giải Oscar (ngày 9/2). Trong Joker, anh được khen xuất thần khi hóa nhân vật chính - ác nhân ăn vận giống chú hề. Màn hóa thân của Phoenix là điểm nhấn trong tác phẩm thu trên một tỷ USD toàn cầu.

Sam Mendes và giải thưởng. Ảnh: AFP.

Phim chiến tranh 1917 thắng lớn nhất ở BAFTA với bảy giải, trong đó có "Phim xuất sắc" và "Đạo diễn xuất sắc". Tác phẩm của đạo diễn Sam Mendes đang chạy đà mạnh mẽ trước Oscar. Phim xoay quanh hai người lính vượt chiến trường trong Thế chiến thứ nhất, được khen ngợi khi tái hiện nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Còn Parasite giành hạng mục phim nói tiếng nước ngoài và biên kịch.

Cả bốn hạng mục diễn xuất của BAFTA trùng kết quả Quả Cầu Vàng. Ngoài Phoenix, ba người đăng quang còn lại là Renée Zellweger (Judy, nữ chính), Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood, nam phụ) và Laura Dern (Marriage Story, nữ phụ). Họ đều là ứng viên nổi trội ở hạng mục của mình tại Oscar 2020.

BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts)là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh, được xem như "Oscar nước Anh". Sự kiện lần 73 diễn ra ở Royal Albert Hall tại London (Anh), Graham Norton dẫn chương trình.

* Danh sách giải BAFTA 2020

Ân Nguyễn