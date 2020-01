'Joker' dẫn đầu đề cử Oscar

"Joker" - tác phẩm 18+ về ác nhân giống chú hề - nhận 11 đề cử, nhiều nhất ở Oscar 2020.

Trong danh sách được ban tổ chức công bố ngày 13/1, Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite tranh giải "Phim xuất sắc". Ngoài ra, Joker được đề cử ở mục dành cho đạo diễn, nam chính, kịch bản chuyển thể, quay phim, dựng phim, phục trang, nhạc nền, dàn dựng âm thanh, hòa âm, hóa trang. Trong đó, giải nam chính rất được quan tâm khi Joaquin Phoenix nhiều khả năng cạnh tranh Adam Driver (Marriage Story) cho tượng vàng.

Đề cử Oscar 2020

Joker bắt đầu gây sốt từ khi thắng giải Sư Tử Vàng ở LHP Venice (Italy) năm 2019. Tác phẩm khiến giới phê bình phân cực với góc nhìn đen tối, kể về ác nhân muốn phá trật tự xã hội. Tuy nhiên, phim tiếp tục được tôn vinh ở nhiều giải thưởng điện ảnh, đồng thời thu về hơn một tỷ USD (cao nhất trong các phim 18+).

Trailer phim Joker Trailer "Joker".

Đứng thứ hai về số đề cử là Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman và 1917 (10). Once Upon a Time in Hollywood có đề cử ở cả hạng mục nam chính (Leonardo DiCaprio) và nam phụ (Brad Pitt). Trong đó, Pitt được xem có cơ hội lớn để lần đầu giành tượng vàng ở vai trò diễn xuất. "Cha đẻ" của phim - Quentin Tarantino - tranh cả giải đạo diễn và biên kịch.

The Irishman của đạo diễn gạo cội Martin Scorsese là "lá cờ đầu" của hãng trực tuyến Netflix ở Oscar năm nay. Nếu tác phẩm thắng "Phim xuất sắc", đây sẽ là lần đầu một phim phát hành chủ yếu qua Internet có vinh dự này. Phim chiến tranh 1917 (đạo diễn Sam Mendes) ra mắt cuối năm 2019, gia nhập đường đua Oscar muộn nhưng gây tiếng vang gần đây với giải phim chính kịch Quả Cầu Vàng. Với thông điệp về sự điêu tàn của chiến tranh, tác phẩm có thể nhận thêm nhiều sự quan tâm sắp tới khi tình hình giữa Mỹ và Iran căng thẳng.

Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho làm nên lịch sử khi là phim đầu tiên của Hàn Quốc được đề cử cả giải phim xuất sắc và phim quốc tế. Ngoài ra, tác phẩm tranh tài ở hạng mục đạo diễn, kịch bản gốc, thiết kế sản xuất và dựng phim. Cơ hội lớn nhất của Parasite nằm ở giải phim quốc tế, khi nhiều chuyên gia đánh giá tác phẩm quá nổi trội.

Parasite (Ký sinh trùng) Trailer "Parasite".

Kể từ năm 2007 với hiện tượng Cate Blanchett, hội đồng Oscar mới trao cú đúp đề cử cho Scarlett Johansson ở mục nữ chính (Marriage Story) và phụ (Jojo Rabbit). Tuy nhiên, kiều nữ của Hollywood không được đánh giá trội nhất ở cả hai hạng mục. Ở giải nữ chính, Renee Zellweger (Judy) là ứng viên hàng đầu, còn Laura Dern (Marriage Story) và Jennifer Lopez (Hustlers) được cho là cạnh tranh giải nữ phụ.

Oscar là giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, là một trong các sự kiện phim ảnh danh giá nhất thế giới. Giải lần 92 sẽ diễn ra ngày 9/2 ở Los Angeles (Mỹ), lần thứ hai liên tiếp không có người dẫn chương trình xuyên suốt.

Ân Nguyễn