Hồi kết về X-Men có thể lỗ 100 triệu USD

"Dark Phoenix" bị giới phê bình chê, có doanh thu mở màn thấp hơn kỳ vọng và khó hoàn vốn do kinh phí lớn.

'Dark Phoenix' - hồi kết gây thất vọng của các X-Men / 10 trận chiến của loạt phim X-Men

Cuối tuần qua, tác phẩm đứng thứ hai phòng vé Mỹ. Phim chỉ thu 33 triệu USD dịp ra mắt, kém dự đoán của các trang Âu Mỹ. Trước đó, TheWrap nhận định Dark Phoenix có thể kiếm trên 50 triệu USD, còn Box Office Mojo đoán là gần 40 triệu USD.

Dark Phoenix - chương cuối của vũ trụ điện ảnh X-Men Trailer phim.

Phim do Simon Kinberg đạo diễn được xem là tập cuối của loạt X-Men thế hệ cũ sau khi Disney mua lại hãng Fox - đơn vị sản xuất series. Dù quy tụ nhiều dị nhân, tác phẩm mở màn kém nhất trong thương hiệu, thua cả The Wolverine (2013, 53 triệu USD) - phần chỉ xoay quanh nhân vật Wolverine. Trên Rotten Tomatoes, chỉ 22% giới phê bình đánh giá Dark Phoenix tích cực - thấp nhất series.

Ngoài nước Mỹ, tình hình khả quan hơn cho phim với 107 triệu USD từ 53 thị trường, trong đó đóng góp lớn nhất là Trung Quốc (45,6 triệu USD), Hàn Quốc (5,7 triệu USD) và Mexico (5 triệu USD). Tuy nhiên, Deadline nhận định tác phẩm nhiều khả năng lỗ vốn do kinh phí sản xuất cao (200 triệu USD). Trang này đoán phim chỉ thu khoảng 300 - 325 triệu USD, trong khi phải kiếm gấp đôi ngân sách mới hoàn vốn.

Dẫn đầu phòng vé Mỹ tuần qua là The Secret Life of Pets 2 (47 triệu USD). Hoạt hình do Chris Renaud đạo diễn, kể về chuyến phiêu lưu mới của những thú nuôi được nhân cách hóa. Lúc này, chú chó Max (Patton Oswalt lồng tiếng) gặp vấn đề tâm lý khi chủ có con. Cậu được chó chăn cừu Rooster (Harrison Ford lồng tiếng) dạy nhiều bài học cuộc sống. 55% giới phê bình chấm tích cực cho tác phẩm trên Rotten Tomatoes, còn trên CinemaScore, khán giả cho điểm A-.

Doanh thu mở màn của The Secret Life of Pets 2 chưa bằng một nửa phần đầu (thu 104 triệu USD khi ra mắt năm 2016). Tuy nhiên, hoạt hình vẫn thành quán quân ở Mỹ do đối thủ chính Dark Phoenix gây thất vọng. Đứng thứ ba là Aladdin (24 triệu USD) - bom tấn của Disney. Còn Avengers: Endgame đứng thứ tám với 4,8 triệu USD. Tác phẩm của Vũ trụ Điện ảnh Marvel hiện thu 2,73 tỷ USD toàn cầu, còn kém 58 triệu USD so với Avatar - phim ăn khách nhất mọi thời.

* Xem thêm: Sao 'X-Men' đời đầu sau 19 năm

Ân Nguyễn