'Đẳng cấp thú cưng 2' gây cười khi cún gặp chó chăn cừu

Phim do Chris Renaud đạo diễn khắc họa tình huống dí dỏm khi chó nhà Max được chó nông trại dạy nhiều bài học cuộc sống.

Tác phẩm là phần hai của The Secret Life of Pets (2016) - hoạt hình ăn khách với 875 triệu USD toàn cầu. Lúc này, chú chó Max (Patton Oswalt lồng tiếng) đã hòa hợp với cậu bạn cùng nhà to lớn Duke (Eric Stonestreet) sau khi họ trải qua cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ khắp New York (Mỹ).

Max đối diện thách thức mới khi cô chủ Katie sinh ra cậu nhóc đáng yêu tên Liam. Với bản năng loài chó, Max lo lắng quá mức cho cậu chủ đến mức bị rối loạn hành vi, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm rình rập và lo sợ chính thành phố mình đang sống.

Trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình ở nông trại, Max càng áp lực hơn do lối cư xử khác biệt của các con thú nơi đây, cũng như do không được chung phòng với chủ như trước. Max gặp chú chó chăn cừu Rooster (Harrison Ford) và bước vào cuộc phiêu lưu mới. Rooster cũng dần chỉ cho Max cách vượt qua các nỗi sợ trong cuộc sống.

Cũng như phần một, thay vì tập trung vào con người, câu chuyện kể từ góc nhìn của chó mèo. Những ứng xử mang tính bản năng của loài vật được các nhà làm phim chuyển hóa thành lời thoại, chuyển động vui nhộn. Tương tác giữa chó nhà Max và chó nông trại Rooster là điểm nhấn của phim với nhiều tình huống gây cười nhờ khác biệt hai bên. Thông qua người bạn mới, Max dần hiểu ra những bài học về lòng dũng cảm cũng như cách ứng xử với Liam.

Ngoài tuyến của Max, câu chuyện có thêm hai hành trình phụ: cuộc phiêu lưu giàu tính hành động của thỏ Snowball (Kevin Hart lồng tiếng) và phi vụ của cô chó Gidget (Jenny Slate). Snowball tự cho mình là siêu anh hùng và muốn giải cứu một chú hổ bị giam trong đoàn xiếc. Còn Gidget nhờ cô mèo Chloe (Lake Bell) dạy cho cách hành xử giống mèo để đột nhập vào một ổ mèo, đoạt lại món đồ chơi của Max. Sự chuyển đổi linh hoạt giữa ba hành trình khiến khán giả bớt nhàm chán, đồng thời mở rộng các tuyến phụ. Mỗi nhân vật đều có thời lượng xuất hiện hợp lý và hoàn thành trọn diễn biến tâm lý.

Harrison Ford và chú chó Rooster.

Dự án có kinh phí 80 triệu USD duy trì thế mạnh về kỹ thuật hoạt họa từ phần trước. Các nhân vật thú cưng được tạo hình đa dạng theo hướng gần gũi với trẻ em, thường có mặt tròn và mắt to. Trong khi đó, chú chó Rooster có vẻ ngoài cao lớn, dáng đứng hùng dũng tạo ra sự khác biệt với các sinh vật khác. Kết hợp với giọng đọc thoại của tài tử gạo cội Harrison Ford, nhân vật toát lên vẻ trưởng thành và nam tính.

Một giọng lồng tiếng khác gây ấn tượng là Kevin Hart - nghệ sĩ Mỹ xuất thân hài độc thoại, từng ghi dấu trong Jumanji: Welcome to the Jungle. Anh lột tả được vẻ ngầu đời, có phần hơi giang hồ của thỏ Snowball. Trong khi đó, diễn viên Patton Oswalt không khó khi thể hiện sự lo âu của nhân vật chính Max. Anh được chọn vào dự án sau khi Louis C.K. - người lồng tiếng Max phần trước - vướng scandal tình dục. Oswalt từng góp giọng cho nhân vật chính trong hoạt hình Ratatouille (2007) nổi tiếng của Disney.

The Secret Life of Pets 2 truyền tải bài học về việc chấp nhận khác biệt, sự trưởng thành. Tuy nhiên, nội dung phim hướng đến đối tượng trẻ em, hơi đơn giản với ít tình tiết bất ngờ. Phim dài 98 phút, khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 7/6 với tựa Đẳng cấp thú cưng 2 và nhãn P (dành cho mọi đối tượng khán giả). Bản lồng tiếng Việt có Jun Phạm, Khả Như, Puka góp giọng.

Lam Anh