Tương lai Vũ trụ Điện ảnh Marvel sau 'Avengers: Endgame'

Avengers: Endgame được xem là tác phẩm cột mốc, khép lại chặng đường phát triển 11 năm của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Theo Time, sau khi Iron Man chết, Captain America giải nghệ, nhân vật Spider-Man, Black Panther và Captain Marvel sẽ giữ vai trò quan trọng. Spider-Man: Far From Home là dự án kinh phí lớn, ra mắt ở Mỹ từ ngày 2/7. Phần ba về Spider-Man cũng nhiều khả năng được tiến hành, do diễn viên Tom Holland ký hợp đồng đóng ba phim riêng về nhân vật.

Ra mắt năm 2018, Black Panther thành công cả về tài chính (thu 1,34 tỷ USD) và chất lượng (được đề cử Oscar "Phim xuất sắc"). Marvel đang phát triển phần hai, cũng với Ryan Coogler đạo diễn và Chadwick Boseman đóng chính. Captain Marvel (Brie Larson đóng) cũng sẽ có dự án riêng thứ hai nhưng chưa tìm được đạo diễn. Hồi tháng ba năm nay, bom tấn về cô thu hơn một tỷ USD toàn cầu.

Phần ba loạt phim Guardians of the Galaxy ban đầu định chiếu năm 2020 nhưng gặp rắc rối trong sản xuất. Hồi năm 2018, Disney sa thải đạo diễn James Gunn do scandal đời tư nhưng tuyển lại anh vào năm nay. Trong lúc rời Disney, Gunn nhận đạo diễn Suicide Squad 2 của DC. Do đó, Guardians of the Galaxy 3 sẽ bấm máy trễ hơn dự kiến. Sau Avengers: Endgame, nhân vật Thor gia nhập biệt đội này. Gần đây, trên Variety, diễn viên đóng Thor - Chris Hemsworth - nói muốn gắn bó nhiều năm nữa với Marvel,

Doctor Strange và Black Widow cũng sẽ có phim riêng. Đạo diễn Scott Derrickson và nam chính Benedict Cumberbatch quay lại với phần hai Doctor Strange. Còn Scarlett Johansson tái xuất trong phim tiền truyện về Black Widow (kể về giai đoạn trước khi cô tham gia nhóm Avengers). Dự án này nhiều khả năng là lời chia tay của Marvel với Johansson. Trong Avengers: Endgame, nhân vật của cô đã hy sinh để đồng đội có đá Vô cực.

Bên cạnh các anh hùng cũ, Marvel bắt đầu giới thiệu các nhân vật mới. Shang-Chi xoay quanh người hùng cùng tên gốc Trung Quốc, có võ công điêu luyện. Đây sẽ là phim đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel có vai chính gốc Á, nối tiếp xu thế đa dạng chủng tộc ở Hollywood gần đây.

Eternals kể về những cá nhân trông giống con người nhưng có siêu năng lực - kết quả một thử nghiệm của các thực thể quyền năng nhiều năm trước. Dự án sẽ bấm máy vào tháng 9/2019, gây chú ý với Angelina Jolie tham gia. Nội dung cụ thể của phim chưa được tiết lộ.

Với số lượng nhân vật ngày càng tăng, Marvel để một số đóng chính phim truyền hình, chiếu trên kênh trực tuyến của Disney (công ty mẹ). WandaVision kể về cuộc phiêu lưu của người máy Vision (Paul Bettany) và nữ người hùng Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Falcon & Winter Soldier xoay quanh hai nhân vật cùng tên, đều là chiến hữu của Captain America. Trong series này, Falcon nhiều khả năng đổi biệt danh thành Captain America sau khi nhận chiếc khiên của anh cuối Avengers: Endgame.

Dù Loki đã chết trong Avengers: Infinity War, các biên kịch khéo dùng tình tiết trong Avengers: Endgame để anh tái xuất trong series riêng. Trong bom tấn vừa ra mắt, nhân vật Loki của quá khứ trộm báu vật Tesseract bỏ trốn, thay đổi dòng lịch sử và tạo ra vũ trụ song song. Loạt phim do Michael Waldron thực hiện nhiều khả năng kể hành trình mới của anh. Một series khác được phát triển là Hawkeye, trong đó, nhân vật chính Hawkeye (Jeremy Renner) huấn luyện truyền nhân - cô gái trẻ Kate Bishop.

Ngoài ra, Marvel hợp tác với đài Hulu để sản xuất series Ghost Rider - xoay quanh người hùng cùng tên dùng lửa địa ngục. Đây là nhân vật nổi tiếng trong truyện tranh Marvel, từng bước lên màn bạc hai lần vào năm 2007 và 2011 (đều do Nicolas Cage đóng chính).

Với việc Disney mua lại Fox, bản quyền nhóm X-Men trên màn ảnh cũng trở về với Marvel. Trước đó, vào thập niên 1990, do khó khăn tài chính, hãng truyện tranh Marvel bán quyền khai thác phim về các nhân vật này cho Fox.

Trên io9, Kevin Feige - chủ tịch Marvel Studios - nói sẽ đưa X-Men vào Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Tuy nhiên, điều này không nằm trong kế hoạch 5 năm tới của đơn vị. Feige cho biết họ đang bận rộn với nhiều dự án nên chưa nghĩ tới X-Men. Theo Time, Feige nhiều khả năng tái khởi động thương hiệu, tuyển diễn viên mới chứ không làm phim tiếp theo mạch truyện đang có. Gần đây, Dark Phoenix được quảng bá như hồi kết dành cho các X-Men của Fox.

Số phận loạt phim 18+ về Deadpool (thuộc Fox) cũng khiến khán giả tò mò. Với khả năng sinh lời lớn của nhân vật do Ryan Reynolds thủ vai, Marvel nhiều khả năng tiếp tục thương hiệu, có thể bớt yếu tố nhạy cảm để phim phù hợp với phong cách Vũ trụ Điện ảnh Marvel, hoặc giữ nhãn 18+ và để nó tồn tại ngoài series.

Ra mắt từ năm 2008, Vũ trụ Điện ảnh Marvel đến nay có 22 phim điện ảnh và hơn 11 phim truyền hình đi kèm. Đây là thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất mọi thời với 21,34 tỷ USD toàn cầu. Phim gần nhất của hãng - Avengers: Endgame - hiện thu 2,68 tỷ USD, cao thứ hai lịch sử điện ảnh, chỉ sau Avatar (2,78 tỷ USD).

