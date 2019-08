Thứ sáu, 2/8/2019, 18:30 (GMT+7)

Học trò, vợ Lý Tiểu Long phản đối nhân vật về ông trong phim

Hình tượng ngạo mạn của cố võ sĩ trong "Once Upon a Time in Hollywood" tiếp tục khiến người thân của ông bất bình.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim Tác phẩm có cảnh Lý Tiểu Long (Mike Moh đóng) gặp nhân vật cascadeur Cliff Booth (Brad Pitt đóng) trên phim trường Hollywood thập niên 1960. Võ sĩ họ Lý được khắc họa là người kiêu ngạo, thách đấu với Cliff theo thể thức ba hiệp thắng hai. Lý Tiểu Long thắng hiệp đầu nhưng thua hiệp sau, bị ném vào xe hơi trước khi trận chiến dừng lại. Sau khi Shannon Lee (tức Lý Hương Ngưng, con gái Lý Tiểu Long) cho biết thất vọng vì hình tượng cha mình trong phim, một số người khác đồng tình với cô. Ngày 1/8, trên People, Dan Inosanto - học trò Lý Tiểu Long - bày tỏ: "Ông ấy không hề kiêu ngạo như vậy. Nếu có, Lý Tiểu Long chỉ rất tự tin về bản thân. Ông ấy thật sự vượt trội người khác. Nhưng trên trường quay, ông ấy không khoe mẽ". Brad Pitt diễn cảnh đấu với Lý Tiểu Long trong "Onc Cảnh nhân vật của Brad Pitt thách đấu Lý Tiểu Long trong phim. Dan Inosanto cũng chỉ trích cảnh nhân vật Lý Tiểu Long coi thường Muhammad Ali (võ sĩ đấm bốc huyền thoại). Ông nói khi sinh thời, cố võ sĩ mê đấm bốc và tôn kính thành tựu của Ali. Inosanto sinh năm 1936, là một trong ba người được Lý Tiểu Long trực tiếp dạy Triệt Quyền Đạo (môn võ do ông sáng tạo). Trước đó, ngày 31/7, theo Los Angeles Times, Linda Lee Cadwell - vợ Lý Tiểu Long - nói hình tượng cố võ sĩ trong phim "tồi tệ". Bà nhận định: "Tôi nghĩ nhân vật giống phiên bản biếm họa của ông ấy, khiến ông ngớ ngẩn và mang tính rập khuôn về người Trung Quốc. Nó hoàn toàn khác ông ấy ngoài đời". Cũng trên Los Angeles Times, Nancy Wang Yuen - tác giả sách Reel Inequality: Hollywood Actors and Racism - nói phim mới thiếu tôn kính Lý Tiểu Long. "Những điều khiến Lý Tiểu Long thành danh lại được dùng làm yếu tố gây cười trong tác phẩm. Võ thuật của ông ấy thành trò đùa, triết lý của ông ấy thành điều vớ vẩn, ngay cả tiếng thét khi đánh võ cũng bị nhân vật của Brad Pitt chế nhạo. Sự kiêu ngạo khiến Lý Tiểu Long giống như kẻ lừa đảo". Dan Inosanto (phải) tập luyện. Ảnh: Diana Lee Inosanto đăng trên Variety. Đi sâu hơn, Yuen nói phim có góc nhìn thiên lệch khi dùng một người không phải da trắng để góp phần tôn vinh Cliff. Nhân vật của Brad Pitt tròn trịa và cỏ tâm lý phức tạp, còn vai Lý Tiểu Long có tính cách một chiều. Steven Santos - người dựng phim và nhà sản xuất Mỹ - nhận định cảnh phim sẽ hay hơn nếu khắc họa hai người cân bằng về tính cách trong trận đấu, ví dụ như họ cùng kiêu ngạo. "Trích đoạn này ưu ái danh tiếng của Brad Pitt hiện tại hơn là di sản của Lý", anh viết trên trang cá nhân. Cây bút Nicolas Atkin của South China Morning Post nói thất vọng khi thấy Lý trở thành vai gây cười. "Ông ấy là người hùng và biểu tượng của hàng triệu người, đặc biệt là người châu Á, là một trong những người nổi tiếng nhất để giới thiệu văn hóa của họ trên toàn cầu. Dù Lý đã mất 46 năm, chúng ta vẫn phải cẩn thận trong cách thể hiện ông ấy trên màn ảnh", anh viết. Linda Lee Cadwell và Shannon Lee. Ảnh: UPI. Trên Los Angeles Times, cây bút Phil Yu nói tác phẩm dễ khiến người châu Á phản ứng do hạ thấp hình tượng Lý Tiểu Long vốn được họ coi trọng. "Ông ấy giống như một siêu nhân, thử thách các giới hạn thể chất và mở rộng biên độ những gì con người có thể làm. Ông ấy có thể tự tin quá mức, thậm chí kiêu ngạo nhưng có đủ khả năng chứng tỏ điều đó". Trong tác phẩm của Quentin Tarantino, ngoài tính kiêu ngạo, cố võ sĩ chỉ đánh hòa với nhân vật của Brad Pitt. Once Upon a Time in Hollywood vướng một số chỉ trích khi đưa các nhân vật có thật vào câu chuyện hư cấu. Hồi tháng 5, vợ của đạo diễn Roman Polanski - Emmanuelle Seigner - cũng không hài lòng khi Quentin Tarantino đưa chồng bà vào phim mà không tham khảo ý kiến gia đình. Phim nhắc lại bi kịch đời ông - mất người vợ trước, diễn viên Sharon Tate, trong án mạng năm 1969. Tác phẩm kể nhiều câu chuyện đan xen nhau ở Hollywood thập niên 1960, quy tụ dàn sao Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie và Al Pacino. Phim được khen ngợi ở LHP Cannes (Pháp) và đứng thứ hai tuần qua ở phòng vé Mỹ. * Xem thêm: Công phu của diễn viên gốc Hàn đóng Lý Tiểu Long 10 trận chiến khó quên của Lý Tiểu Long trên màn bạc 10 cảnh hành động nổi bật của Lý Tiểu Long. Ân Nguyễn