Thứ ba, 30/7/2019, 19:00 (GMT+7)

Con gái Lý Tiểu Long thất vọng vì hình tượng cha trong phim

Shannon Lee không hài lòng khi cố võ sĩ bị khắc họa là kẻ ngạo mạn, thích thách đấu người khác trong "Once Upon a Time in Hollywood".

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim Trên TheWrap hôm 29/7, Shannon Lee (Lý Hương Ngưng) dẫn chứng một cảnh trong tác phẩm của đạo diễn Quentin Tarantino. Nhân vật cascadeur Cliff Booth (Brad Pitt đóng) gặp Lý Tiểu Long (Mike Moh đóng) trên phim trường Hollywood thập niên 1960. Họ đọ sức theo thể thức ba hiệp thắng hai. Lý Tiểu Long thắng hiệp đầu, thua hiệp sau trước khi trận chiến bị dừng lại. Cố võ sĩ được mô tả là người kiêu căng, chủ động thách đấu. Trailer Once Upon a Time in Hollywood Trailer phim. Shannon hiểu các nhân vật có tính hư cấu, cảnh đó nhằm chứng tỏ trình độ nhân vật của Brad Pitt. Tuy nhiên, cô nói: "Thật không thoải mái khi nghe khán giả cười bố mình trong rạp. Ông ấy không phải người như thế. Lý Tiểu Long được thách đấu rất nhiều nhưng thường tránh các cuộc tỉ thí". Cô giải thích ở thập niên 1960, những người gốc Á như cố võ sĩ phải nỗ lực rất nhiều để thành công ở Hollywood chứ không ngạo mạn như trong phim. Shannon Lee sinh năm 1969, là con gái Lý Tiểu Long và Linda Lee Cadwell. Cô tập Triệt quyền đạo - môn võ do cha mình sáng tạo - và đóng một số phim võ thuật, trước khi chuyển hướng sản xuất phim. Cô cũng là chủ tịch Bruce Lee Foundation - tổ chức giới thiệu tư tưởng, triết lý của cố huyền thoại võ thuật. Ảnh: Shutterstock. Đây là lần thứ hai Shannon chỉ trích Quentin Tarantino và Once Upon a Time in Hollywood. Tuần qua, cô lần đầu xem tác phẩm trong đợt công chiếu ở Mỹ. Hồi tháng 6, Shannon nói đạo diễn không tham khảo ý kiến của mình trước khi cho Lý Tiểu Long vào phim. Matthew Polly - tác giả sách Bruce Lee: A Life - đồng ý kiến với Shannon trên TheWrap. Polly không thích cảnh Lý Tiểu Long khẳng định có thể đánh Muhammad Ali (võ sĩ đấm bốc huyền thoại) thành người què: "Lý Tiểu Long tôn kính Ali và sẽ không bao giờ coi thường ông ấy như vậy". Ngoài ra, Matthew nhận định phim mới hạ thấp sức mạnh cố võ sĩ: "Khi giao đấu, Lý Tiểu Long sẽ không phi thân đá như vậy. Và nếu ông ấy tung chiêu đó, không diễn viên đóng thế nào ở Hollywood đủ sức chụp chân và ném ông ấy vào xe hơi như trong phim". Diễn viên Mike Moh đóng vai Lý Tiểu Long trong phim. Dù không thích hình tượng nhân vật, Shannon khen ngợi diễn xuất, thần thái của Mike. Ảnh: IPTC. Once Upon a Time in Hollywood kể nhiều câu chuyện đan xen nhau ở Hollywood thập niên 1960, quy tụ dàn sao Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie và Al Pacino. Phim được khen ngợi ở LHP Cannes (Pháp) và đứng thứ hai tuần qua ở phòng vé Mỹ. Ân Nguyễn