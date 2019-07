'The Lion King' tiến gần doanh thu một tỷ USD

Sau hai tuần, bom tấn về vua sư tử thu 962 triệu USD và được dự đoán thành phim thứ năm trong năm cán mốc tỷ USD.

Cuối tuần qua, The Lion King tiếp tục dẫn đầu ở Mỹ với 75 triệu USD, giảm 60% doanh thu so với tuần trước đó. Trên toàn cầu, phim hiện thu 962 triệu USD, trong đó các thị trường đóng góp lớn nhất là Mỹ (350 triệu USD), Trung Quốc (114 triệu USD), Anh (45 triệu USD) và Brazil (42 triệu USD).

Báo Âu Mỹ nhận định The Lion King sớm thành phim thứ năm vượt mốc tỷ USD năm nay, sau Avengers: Endgame, Captain Marvel, Spider-Man: Far From Home và Aladdin. Trong các phim trên, bốn tác phẩm do hãng Disney phát hành, trừ Spider-Man: Far From Home của Sony. Tuy nhiên, phim về Người Nhện cũng thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (của Disney).

Ngoài The Lion King, nhiều cây bút chú ý đến màn ra mắt của Once Upon a Time in Hollywood. Tác phẩm mang đậm phong cách cá nhân của đạo diễn Quentin Tarantino, được xem là làn gió mới giữa mùa hè nhiều bom tấn kỹ xảo. Phim đứng thứ hai ở Mỹ tuần qua với 40,3 triệu USD - doanh thu mở màn cao nhất trong sự nghiệp của Tarantino.

Once Upon a Time in Hollywood kể nhiều câu chuyện đan xen ở Hollywood thập niên 1960, quy tụ dàn sao Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie và Al Pacino. Tác phẩm được giới phê bình khen ngợi khi ra mắt ở LHP Cannes (Pháp) hồi tháng 5.

Tuần này, bom tấn Hobbs & Shaw (thuộc loạt Fast & Furious) được dự đoán khuấy động phòng vé khi ra mắt ở 4.200 rạp ở Mỹ. Trong phim, đặc vụ Luke Hobbs (Dwayne Johnson - tức The Rock - đóng) và cựu tội phạm Deckard Shaw (Jason Statham) chống lại một ác nhân có siêu sức mạnh (Idris Elba đóng).

Ân Nguyễn