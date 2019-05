Vợ Roman Polanski chỉ trích phim khai thác bi kịch đời ông

Emmanuelle Seigner bất bình vì đạo diễn Quentin Tarantino không xin ý kiến Polanski khi làm phim từ vụ án về người thân ông năm 1969.

Ngày 29/5, Vanity Fair dẫn lại bài đăng của bà trên mạng xã hội. Seigner không thích chuyện nhân vật Polanski xuất hiện trong Once Upon a Time in Hollywood. "Hollywood ruồng rẫy Polanski nhiều năm qua. Họ làm phim về cuộc đời đau thương của ông, kiếm tiền từ nó nhưng không hỏi ý kiến ông". Seigner không nói rõ không thích tình tiết nào về chồng mình trong phim. Trước đó, trên Indiewire, Tarantino cho biết không bàn luận với Polanski khi làm phim về ông. Họ cũng chỉ gặp gỡ vài lần và không thân thiết.

Trailer Once Upon a Time in Hollywood

Một tuyến trong Once Upon a Time in Hollywood được dựa trên bi kịch của đạo diễn Roman Polanski. Năm 1969, vợ ông - diễn viên Sharon Tate - bị băng Manson sát hại tại nhà riêng ở California (Mỹ). Lúc đó, bộ đôi vừa kết hôn một năm và Tate đang mang thai tám tháng. Trong phim, hai nhân vật do Rafał Zawierucha và Margot Robbie đóng.

Roman Polanski (trái) và Emmanuelle Seigner ở Liên hoan phim Cannes 2017. Ảnh: AP.

Roman Polanski sinh năm 1933, là nhà làm phim kỳ cựu từng thắng Oscar "Đạo diễn xuất sắc" với The Pianist (năm 2003). Ông được nhớ đến với hai chuyện gây chấn động: vụ vợ cũ bị sát hại và vụ ấu dâm (năm 1977). Để tránh bị xử phạt ở Mỹ, Polanski không trở lại nước này hơn 40 năm. Ông kết hôn với Emmanuelle Seigner vào năm 1989. Bà là ca sĩ, người mẫu và diễn viên có tên tuổi ở Pháp.

Once Upon a Time in Hollywood là phim mới nhất của đạo diễn Quentin Tarantino. Tác phẩm kể nhiều câu chuyện đan xen nhau ở Hollywood thập niên 1960, quy tụ dàn sao Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie và Al Pacino. Sau ra mắt thành công ở Liên hoan phim Cannes (Pháp), phim sẽ công chiếu ở Việt Nam trong tháng 8.

