Brad Pitt tìm hiểu bạn gái mới

Diễn viên Brad Pitt có quan hệ gắn bó với nhà thiết kế trang sức Sat Hari Khalsa vì cô mạnh mẽ, tốt bụng.

Tối 25/9, tạp chí US Weekly đưa tin tài tử Hollywood có bạn gái mới 50 tuổi, không hoạt động nghệ thuật. Cô mạnh mẽ nhưng không bảo thủ, khác với vợ và những người tình cũ của anh. "Cô ấy có tâm hồn đẹp. Đó là điều hấp dẫn anh ấy", nguồn tin của US Weekly nói thêm. Sat Hari Khalsa là người giúp Brad Pitt chữa lành vết thương quá khứ.

Brad Pitt và Sat Hari Khalsa tại buổi hòa nhạc từ thiện hồi tháng 9 năm ngoái. Ảnh: BFA.

Hôm 19/9, cả hai dự buổi tiệc mừng bộ phim mới của Brad Pitt - Ad Astra . Tháng 9 năm ngoái, họ cũng cùng một buổi hòa nhạc từ thiện ở Los Angeles (Mỹ). Lúc đó, họ ngồi cạnh nhau, nói chuyện, cười đùa suốt sự kiện. Brad Pitt thậm chí đưa Sat Hari Khalsa về.

Brad Pitt vào vai phi hành gia trong 'Ad Astra' Brad Pitt trong phim mới - "Ad Astra".

"Sat rất đặc biệt với Brad Pitt. Anh ấy thích dành thời gian bên cô", trang US Weekly nói thêm. Tuy nhiên, nguồn tin nhận xét mối quan hệ của hai người chưa quá sâu nặng.

Chỉ sau thông tin trên US Weekly, tối cùng ngày, trang E! Online phủ nhận họ đang hẹn hò mà chỉ là bạn bè. Nguồn tin khác của trang này cho biết trong buổi tiệc ra mắt phim Ad Astra, Sat Hari Khalsa đi với một người bạn gái khác. Brad Pitt nói chuyện với nhiều nhóm khác nhau, hai người không có biểu hiện lãng mạn nào.

Từ sau khi chia tay Angela Jolie hồi 2016, Brad Pitt vướng nhiều tin đồn hẹn hò. Hồi tháng 1, Brad Pitt bị đồn đang yêu nữ diễn viên Charlize Theron. Brad Pitt mới đây chia sẻ anh sẽ hạn chế diễn xuất trong vài năm tới. Brad Pitt hiện hứng thú với điêu khắc và xây dựng nhà vườn. Anh cũng sản xuất - thông qua công ty Plan B của anh - nhiều phim như 12 Years a Slave, Moonlight, The Departed, The Lost City of Z, Okja. Năm 2019 được coi là thành công với Brad Pitt về mặt nghệ thuật, khi hai phim Once Upon a Time in Hollywood và Ad Astra đều được đánh giá cao.

Trong quá khứ, tài tử từng nghiện rượu, dẫn đến mâu thuẫn với vợ cũ Angelina. Hai người chia tay năm 2016, sau 12 năm chung sống. Pitt hiện đã cai rượu sau khi tham gia một nhóm điều trị.

Thanh Thanh