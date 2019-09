Brad Pitt - 'kép phụ' hạng A tại Hollywood

Tài tử Brad Pitt cho rằng đảm nhận vai phụ giống "sự ân xá" khỏi những áp lực của cuộc sống.

Diễn viên hiện dự Liên hoan phim Venice (Italy) với Ad Astra do anh đóng chính kiêm sản xuất. Brad Pitt vào vai nhà du hành vũ trụ Roy McBride tìm kiếm người cha mất tích trong hệ mặt trời và vô tình trở thành mối đe dọa hủy hoại vũ trụ. Dự án đánh dấu sự trở lại của tài tử kể từ War Machine - bộ phim bị giới phê bình chê nhiều hơn khen năm 2017.

Tài tử Brad Pitt tại LHP Venice. Ảnh: Shutter Stock.

Cây viết Alison Willmore của BuzzFeed từng nhận định Brad Pitt chỉ thật sự tỏa sáng khi đóng vai phụ. Ba thập kỷ đóng phim, Brad Pitt ghi dấu ấn với nhiều vai phụ như trong Thelma & Louise, Fight Club, Twelve Monkeys... Gần đây, vai Cliff Booth - trợ lý kiêm diễn viên đóng thế cho Rick Dalton (Leonardo DiCaprio đóng) - trong Once Upon A Time In Hollywood của anh được đông đảo công chúng và giới phê bình khen ngợi, được xem là ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar.

Giải thưởng cá nhân uy tín nhất của Brad Pitt tới thời điểm này là Quả Cầu Vàng năm 1996 cho vai phụ trong Twelve Monkeys. Gần đây, những vai chính của Brad Pitt như phim War Machine, Allied, By The Sea không thành công tại phòng vé và nhận đánh giá thấp của giới phê bình (chỉ đạt từ 30 - 60% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes).

Brad Pitt ví các vai phụ là "sự ân xá" cho cuộc sống luôn trong tâm điểm chú ý. Từng bước đi của anh, từ thành công cho đến thất bại, nhận sự quan tâm từ truyền thông và công chúng. "Những sự kỳ vọng và đánh giá từng khiến tôi sống không thoải mái. Thời trẻ, cuộc sống của tôi không hào nhoáng như người ta nghĩ. Tôi tự cô lập và dần không dám nói những suy nghĩ của bản thân", anh nói với NY Times.

Sau Legends of the Fall (1994), Brad Pitt được tung hô là "soái ca" của Hollywood. Danh hiệu giúp anh nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A nhưng cũng khiến tài tử luôn trăn trở về sự nghiệp. "Với tôi, diễn xuất để tìm kiếm con người thật bên trong. Tôi muốn được trải nghiệm những vai diễn có kết nối tới cuộc sống của bản thân, để truyền tải tốt hơn tới khán giả". Ở các vai phụ, Brad Pitt thấy sảng khoái được bộc lộ những mặt trái của con người và cả tính cách của anh. Nhân vật của anh thường là đối tượng để nhân vật chính thèm khát, đố kị như trong Fight Club hoặc có xu hướng đam mê bạo lực ở Once Upon A Time In Hollywood.

Trailer Ad Astra Trailer Ad Astra. Video: IMDB.

James Gray - đạo diễn Ad Astra - nói Brad Pitt không để cái tôi ảnh hưởng tới việc chọn vai. "Brad không thích việc là tâm điểm của sự chú ý. Anh ấy thường ủng hộ việc cắt giảm thoại và cảnh diễn các vai mình đóng", đạo diễn nói trên NY Times. Anh cho rằng Brad dám hy sinh hào quang để giúp tác phẩm hay hơn. Đạo diễn thấy tiếc vì trong sự nghiệp tài tử không nhận thêm nhiều vai chính. Trong quá khứ, Brad Pitt đảm nhận vai chính trong Legends of the Fall, World War Z, Moneyball, Inglourious Basterds...

Ở tuổi 55, Brad Pitt cho rằng "diễn xuất là sân chơi của người trẻ". Anh cảm thấy hứng thú hơn trong vai trò nhà sản xuất phim, lĩnh vực tài tử đã có 13 năm kinh nghiệm và nhận một giải Oscar. "Tôi sẽ xuất hiện ít hơn trên màn ảnh. Khi bạn cảm thấy đã làm trọn vẹn, đó cũng là lúc cần tìm các thử thách mới. Sản xuất phim vất vả nhưng không phải dậy sớm để trang điểm ra phim trường". Anh hiện sở hữu hãng phim Plan B - từng sản xuất 12 Years a Slave, If Beale Street Could Talk và Selma.

Đạt Phan