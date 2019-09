Brad Pitt hạn chế diễn xuất

Brad Pitt nói diễn xuất là cuộc chơi của những người trẻ tuổi và hướng đến các công việc khác liên quan nghệ thuật.

Trả lời phỏng vấn New York Times ngày 4/9, tài tử cho biết không đóng nhiều phim những năm tới. "Số tác phẩm sẽ ít hơn còn khoảng nghỉ dài hơn giữa mỗi dự án, vì tôi muốn làm những thứ khác. Khi bạn đã chinh phục được điều gì đó, đã đến lúc chinh phục thứ khác", anh nói. Gần đây, Brad Pitt hứng thú với điêu khắc và xây dựng nhà vườn. Anh cũng sản xuất - thông qua công ty Plan B của anh - nhiều phim như 12 Years a Slave, Moonlight, The Departed, The Lost City of Z, Okja.

Một lý do khác để bớt đóng phim là tuổi tác. "Diễn xuất là cuộc chơi của những người trẻ tuổi. Làm nhà sản xuất nghĩa là bạn không phải dậy thật sớm và trang điểm", anh nói. Từ vài năm qua, Pitt ít nhận phim. Hai năm gần nhất, sao nam chỉ đóng War Machine (2017) và vai khách mời trong Deadpool 2 (2018).

Brad Pitt cũng nhắc lại chuyện nghiện rượu từng khiến anh và Angelina Jolie mâu thuẫn rồi chia tay. Giọt nước làm tràn ly là tháng 9/2016 khi họ tranh cãi về chuyện này trên chuyến bay cá nhân. Pitt hiện đã cai rượu sau khi tham gia một nhóm điều trị. "Những người đàn ông ngồi quanh tôi và trải lòng theo cách tôi chưa từng nghe. Đó là nơi an toàn, không có sự phán xét nào. Thật tự do khi phơi bày mặt xấu xí của bạn", tài tử kể.

Brad Pitt (giữa) trong buổi ra mắt "Ad Astra" ở LHP Venice (Italy) ngày 29/8. Ảnh: AFP.

Năm 2019 được coi là thành công với Brad Pitt về mặt nghệ thuật, khi hai phim Once Upon a Time in Hollywood và Ad Astra đều được đánh giá cao. Cả hai nhận hơn 80% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và được xem là ứng viên cho mùa giải thưởng sắp tới. Trong Ad Astra, Pitt hóa thân phi hành gia cô độc, ra vũ trụ tìm cha. Anh nhận vai này vào năm 2017, khi vừa chia tay Jolie. Dù Pitt không khẳng định, đạo diễn James Gray nói anh thể hiện nhân vật cô đơn qua trải nghiệm cá nhân.

Ân Nguyễn (theo New York Times)