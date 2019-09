Brad Pitt vào vai phi hành gia trong phim mới

Nhân vật của Brad Pitt trải qua nhiều cảm xúc, nguy hiểm rình rập khi du hành không gian để giải cứu cha mình trong "Ad Astra".

Ad Astra (Giải mã bí ẩn ngân hà) xoay quanh phi hành gia Roy McBride (Brad Pitt đóng). Anh có nhiệm vụ đến rìa hệ mặt trời để giải cứu Clifford McBride (Tommy Lee Jones) - người cha anh tưởng đã mất từ chuyến thám hiểm 30 năm trước.

Trong hành trình giải cứu, Roy khám phá nhiều bí ẩn liên quan đến sự tồn vong của con người trên trái đất và vị trí của nhân loại giữa vũ trụ. Anh còn phải chống chọi với âm mưu trong tổ chức của mình lẫn sự tấn công của các thế lực thù địch.

Brad Pitt trải qua nhiều gian khó trên hành trình giải cứu người cha mất tích.

Phim khoa học viễn tưởng có kinh phí lên đến 85 triệu USD, do James Gray đạo diễn và đồng biên kịch, còn Hoyte Van Hoytema quay phim. Tờ Indiewire kỳ vọng tác phẩm mang đến những trải nghiệm hình ảnh choáng ngợp, tương tự Interstellar - phim cùng đề tài vũ trụ, cũng do Hoytema phụ trách hình ảnh.

Đạo diễn James Gray và Brad Pitt thường bàn luận kỹ lưỡng khi bắt đầu cảnh quay.

Giới chuyên môn nhận xét Ad Astra có cốt truyện cuốn hút với nhiều nút thắt được cài cắm. Nhịp phim chậm nhưng không gây nhàm chán nhờ các sự kiện bất ngờ liên tục xuất hiện.

* Trailer phim

Brad Pitt vào vai phi hành gia trong 'Ad Astra'

Diễn xuất của Brad Pitt là điểm nhấn, nội tâm nhân vật biểu hiện rõ qua biểu cảm và ánh mắt. Trước khi quay, đạo diễn James Gray và Brad Pitt phân tích kỹ chuyển biến tâm lý của Roy McBride. Mất cha từ năm 16 tuổi, Roy sống tách biệt xã hội và tự cô lập mình khỏi các mối quan hệ. Phát hiện ra Clifford còn sống là cú sốc lớn với anh. Hành trình tìm cha dẫn Roy qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ nghi ngờ, căm giận đến đau lòng rồi cảm thông.

Trước Ad Astra, đạo diễn James Gray từng bốn lần được đề cử giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes. Các phim ghi dấu ấn của ông gồm We Own the Night (2007), The Immigrant (2013), The Lost City of Z (2016)... Giới chuyên môn đánh giá các tác phẩm của ông có kịch bản hay, xây dựng tâm lý nhân vật sâu sắc.

Phim đầu tư hiệu ứng hình ảnh.

Phần kỹ xảo do WETA Digital thực hiện, thể hiện được sự mênh mông và mơ hồ của vũ trụ. Hiệu ứng cháy nổ được dàn dựng hoành tráng. Phim cũng đề cao những cảnh chiến đấu và truy đuổi ngoài không gian, chỉn chu nhưng bạo lực.

Phim còn có sự tham gia của dàn sao nổi tiếng như Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Donald Sutherland, Ruth Negga...

Tommy Lee Jones trong vai người cha mất tích của Brad Pitt.

Giải mã bí ẩn ngân hà đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Vạn Phát