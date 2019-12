Thứ sáu, 13/12/2019, 16:56 (GMT+7)

10 phim thu hút nhất năm 2019

"Joker", "Once Upon a Time in Hollywood", "Avengers: Endgame" dẫn đầu danh sách được quan tâm trên IMDb.

Ngày 12/12, IMDb - trang cơ sở dữ liệu trực tuyến về điện ảnh thế giới - công bố các phim được quan tâm nhất năm, dựa trên số lượt truy cập trên trang này. Đứng đầu danh sách là Joker - tác phẩm kể về ác nhân ăn vận giống chú hề (Joaquin Phoenix đóng). Từ khi ra mắt và thắng giải cao nhất ở LHP Venice (Italy), phim gây sốt suốt bốn tháng cuối năm và thu hơn một tỷ USD toàn cầu. Ở Việt Nam, Joker cũng là phim điện ảnh được quan tâm nhất năm nay. Ảnh: Warner Bros. Trailer Joker Trailer "Joker". Once Upon a Time in Hollywood quy tụ nhiều tên tuổi như diễn viên Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, đạo diễn Quentin Tarantino. Dù không quá nổi trội ở phòng vé, phim gây chú ý nhờ cá tính điện ảnh của Tarantino, đề tài liên quan đến vụ án mạng năm xưa ở Hollywood. Ảnh: Sony. Avengers: Endgame là hiện tượng của năm với hàng loạt kỷ lục như mở màn ăn khách nhất, phim nhanh đạt hai tỷ USD nhất, tổng doanh thu cao nhất mọi thời. Tác phẩm khép lại cuộc chiến của dàn người hùng với ác nhân Thanos, đánh dấu chặng đường 11 năm của "đế chế" Marvel. Ảnh: Disney. Dàn người hùng hạ quyết tâm chống Thanos trong Avengers: Endgame Trailer "Avengers: Endgame". Đứng thứ tư là một phim siêu anh hùng khác - Captain Marvel, kể về nhân vật cùng tên. Tác phẩm mang thông điệp nữ quyền mạnh mẽ, đồng thời kiếm hơn một tỷ USD toàn cầu. Nhân vật chính sẽ là một trong các trụ cột của Vũ trụ Điện ảnh Marvel nhiều năm sau. Diễn viên đóng vai này - Brie Larson - cũng là sao được quan tâm nhất năm qua trên IMDb. Ảnh: Disney. It: Chapter Two là phim kinh dị nổi bật năm nay, dù không được đánh giá cao về chất lượng bằng phần đầu (2017). Phim xoay quanh cuộc chiến của một nhóm người với thực thể tà ác hay đội lốt chú hề. Trang phục ma hề của kẻ phản diện trong phim cũng được săn lùng nhiều trong mùa Halloween. Ảnh: Warner Bros. The Lion King thu hơn 1,6 tỷ USD toàn cầu, là bản làm lại của hoạt hình cùng tên năm 1994. Kỹ xảo tạo hình thú vật, thiên nhiên khiến tác phẩm gây choáng ngợp về hình ảnh. Phim được đánh giá cao cho giải kỹ xảo ở Oscar 2020. Ảnh: Disney. Spider-Man: Far From Home là phim về Người Nhện ăn khách nhất từ trước đến nay (hơn 1,1 tỷ USD). Tác phẩm gây chú ý còn vì là phim Marvel đầu tiên ra mắt sau Avengers: Endgame. Lúc này, Spider-Man (Tom Holland đóng) đang buồn sau khi Iron Man mất, đồng thời đối mặt kẻ thù mới. Ảnh: Sony. Alita: Battle Angel được dựa trên truyện tranh Gunnm, xoay quanh nữ chiến binh người máy. Bản điện ảnh gây chú ý với kỹ xảo "chuyển hóa" nữ diễn viên Rosa Salazar thành robot. Yếu tố hành động của phim cũng được khen ngợi. Ảnh: Fox. Disney chứng tỏ sự thống trị năm nay với bốn trên mười vị trí trong danh sách. Aladdin (đứng thứ tám) dựa trên truyện cổ Nghìn lẻ một đêm, kể về chàng trai tìm được đèn thần. Phim thu hơn một tỷ USD toàn cầu, với nhiều lời khen dành cho diễn xuất của Will Smith (vai thần đèn). Ảnh: Disney. Us là phim duy nhất trong top 10 không phải phần tiếp theo, tiền truyện hay dựa trên sản phẩm khác. Tác phẩm kinh dị của Jordan Peele gây tò mò về nội dung - một gia đình đối mặt bản sao chính họ. Ngoài ra, Us mang thông điệp về phân biệt chủng tộc, chênh lệch giàu nghèo trong xã hội Mỹ. Ảnh: Universal. Ân Nguyễn