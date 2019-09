'Gã hề ma quái 2' giảm phong độ

Với thời lượng gần ba giờ của "It: Chapter Two", những mảng miếng kinh dị đôi khi bị chìm giữa quá nhiều cảnh tâm lý.

Tác phẩm do Andy Muschietti đạo diễn, là phần hai của phim It (2017). Cả hai phần đều chuyển thể từ tiểu thuyết It của Stephen King. 27 năm sau trận chiến với chú hề ma Pennywise, nhóm trẻ của thị trấn Derry chuyển đến nơi khác, trừ Mike (Isaiah Mustafa đóng) - người vẫn ở lại canh phòng thế lực tà ác. Khi phát hiện nó trỗi dậy, anh tập hợp những người bạn cũ.

Bill (James McAvoy), thủ lĩnh nhóm, giờ là nhà văn, Beverly (Jessica Chastain) là thành viên nữ duy nhất, Ben (Jay Ryan), cậu bé mập năm xưa, giờ là kiến trúc sư thành đạt, Richie (Bill Hader) trở thành nghệ sĩ hài độc thoại, còn Eddie (James Ransone) là chuyên gia phân tích rủi ro. Hành trình của họ không dễ dàng khi mỗi người đều mang nỗi sợ riêng và đánh mất một phần ký ức mùa hè năm xưa.

Trailer It 2 Trailer phim.

Giới phê bình không đánh giá cao phim như phần một. It: Chapter Two nhận 68% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, còn It là 86%. Tác phẩm có nội dung dàn trải, quá lê thê ở các mạch phụ. Với thời lượng đến 2h45 phút, lối kể của phim dễ gây mệt với các cảnh hồi tưởng về thời thơ ấu nhân vật - nhất là chuyện tình giữa Bill, Beverly và Ben được nhắc nhiều lần. Đạo diễn dường như khá "tham" sự xuất hiện của dàn diễn viên nhí để tạo kết nối phần trước.

Ở đoạn giữa, mạch phim bị chùng xuống, phân tán khỏi trận chiến với kẻ phản diện. Những mảng miếng kinh dị đôi khi bị nhấn chìm giữa quá nhiều cảnh tâm lý. Lúc này, It: Chapter Two giống tập hợp của loạt mẩu chuyện nhỏ rời rạc, không thúc đẩy đường dây chính. Nhiều cây bút Âu Mỹ - như của Guardian, Indiewire - nhận định phim quá lê thê so với dòng kinh dị. Cao trào của phim có bối cảnh tương tự phần một, pha trộn chất hành động và khoa học viễn tưởng. Nhưng cách các nhân vật giải quyết chú hề ma lại không kịch tính bằng tình huống trước đó.

Bill Skarsgård (phải) mang lớp hóa trang dày khi đóng chú hề ma. Ảnh: Warner Bros.

Xét về chất kinh dị, phim vẫn có nhiều chi tiết hiệu quả, xoay quanh kẻ phản diện có năng lực siêu nhiên. Thực thể này có lúc xuất hiện dưới hình dạng chú hề ma (Bill Skarsgård đóng), trực tiếp tấn công con mồi. Có lúc hắn tạo những ảo giác kỳ dị khiến đối tượng hoang mang. Mỗi người trong nhóm đối mặt những hình ảnh riêng, gắn với thứ khiến họ bất an.

Cách làm này khiến các màn hù dọa của phim có nét độc đáo chứ không bị lặp lại. Nỗi sợ của các nhân vật có thể đến từ ám ảnh với người thân, mặc cảm yêu đơn phương, bị bắt nạt hay sự bất lực không cứu nỗi người mình yêu. Thủ pháp jumpscare (chèn tiếng động hoặc âm thanh bất ngờ), lớp hóa trang quái dị, tạo hình quái vật bằng kỹ xảo, bối cảnh u ám được đạo diễn Andy Muschietti lồng ghép.

Một trích đoạn đạt hiệu quả kinh dị tốt - đã được giới thiệu một phần trong trailer - là khi Beverly quay lại nhà cũ và gặp bà lão có thái độ khác thường. Lối di chuyển của các nhân vật, nét mặt của diễn viên lớn tuổi tạo không khí hồi hộp trước khi màn hù dọa xảy ra. Ở đoạn khác, bối cảnh nhà gương được dùng để tăng kịch tính cho trò "mèo vờn chuột" của kẻ phản diện và nạn nhân.

Từ trái sang: Bill Hader, Jessica Chastain và James McAvoy (trong buổi giới thiệu phim ở Mỹ). Ảnh: REX.

Dàn sao tên tuổi có vẻ ngoài phù hợp với các diễn viên nhí trong phần đầu. Về diễn xuất, hai ngôi sao James McAvoy và Jessica Chastain có nhiều đất diễn nhất. Nhân vật của McAvoy cứng cỏi nhưng luôn dằn vặt vì mất em trai về tay chú hề. Còn Chastain hóa thân Beverly với nỗi đau bị bạo hành. Bill Hader - cây hài của làng truyền hình Mỹ - đóng vai hoạt ngôn, thường tạo khoảnh khắc gây cười để phim bớt căng thẳng.

Dù đánh giá phim kém phần đầu, các báo Âu Mỹ vẫn dự đoán tác phẩm thắng lớn, có thể thu 100 triệu USD trong đợt ra mắt vào cuối tuần ở Mỹ. Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 6/9 với tựa Gã hề ma quái 2 và nhãn C18 (không dành cho người dưới 18 tuổi).

Ân Nguyễn