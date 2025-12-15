'Tôi bán nhà sau 14 năm sinh sống, đưa vợ con đi ở thuê'

Cả gia đình tôi ở thuê 5 năm nay, chuyển ba chỗ ở khác nhau do công việc thay đổi, nhưng vẫn thấy 'an cư' như thường.

"Cả gia đình tôi ở thuê 5 năm nay (chuyển ba chỗ khác nhau do công việc thay đổi), sau khi bán đi căn chung cư đã ở suốt 14 năm. Dù không còn sở hữu nhà nhưng tôi thấy cũng vẫn 'an cư' như thường. Thậm chí, tôi thấy chỗ nào hợp lý hơn với bản thân là có thể chuyển nhà ngay. Mỗi lần như vậy đúng là có hơi vất vả, mất khoảng một tháng để ổn định cuộc sống ở nhà mới nhưng chẳng hề gì với tôi. Mệt nhất là ở chỗ sắp xếp đồ đạc vào nhà mới thôi chứ mọi thứ đều có thể thuê dịch vụ bên ngoài, giá cũng rẻ.

Mỗi người nên lựa điều kiện, hoàn cảnh của bản thân mà chọn cách sống sao cho cân bằng mọi thứ. Nhiều người cứ nói phải 'an cư' mới 'lạc nghiệp'. Điều đó chỉ đúng ở ngày xưa thôi. Còn giờ muốn lạc nghiệp thì đầu óc phải thoải mái. Để được vậy thì gia đạo phải tương đối hòa thuận, sức khỏe ổn định, không vay nợ nhiều, kiểm soát lòng tham. Khi đó sự nghiệp mới hanh thông".

Đó là chia sẻ của độc giả Việt Hùng về quyết định bán nhà đi ở thuê trong bối cảnh nhiều người thấp thỏm khi lãi vay mua nhà tăng trở lại. Không ít khách vay phản ánh chi phí trả nợ tăng thêm vài triệu đồng mỗi tháng, buộc phải cân nhắc hoãn kế hoạch sở hữu nhà hoặc bán tài sản để giảm áp lực tài chính. Ghi nhận của VnExpress cho thấy ngoài nhóm ngân hàng lớn vẫn duy trì lãi huy động thấp, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã bắt đầu tăng. Ở kỳ hạn 3-6 tháng, một số nhà băng tăng khoảng 0,2-0,3 điểm phần trăm. Lãi vay mua nhà hiện phổ biến từ 6,8-9% mỗi năm trong thời gian ưu đãi 1-3 năm. Mức lãi thả nổi vay mua nhà tại các ngân hàng thương mại phổ biến 11–14% một năm.

Ủng hộ quan điểm thuê nhà để giảm bớt áp lực an cư, bạn đọc Tanphongk lấy dẫn chứng: "Năm 2021, hai vợ chồng tôi dính một căn nhà bị nợ ngân hàng 3 tỷ đồng. Chúng tôi gồng mình trả nợ mỗi tháng 50 triệu với lãi suất 15,3%. Cuối cùng, tôi đành phải bán nhà để trả dứt nợ, bay sạch tiền làm ăn mấy năm trời.

Giờ vợ chồng tôi thuê nhà ở, mỗi tháng tốn 10 triệu nhưng nhà rộng rãi, tinh thần thoải mái. Cả hai còn gom được gần 2 tỷ, nhưng vẫn không có ý định mua nhà. Tiền trong túi mình là của mình, đừng vì suy nghĩ phải mua nhà mới là đẳng cấp. Tôi tin rằng, không gánh nợ là sướng nhất, muốn nghỉ ngày nào là nghỉ, đầu óc thoải mái mới tập trung làm ăn được, gia đình cũng không lục đục".

Cũng lựa chọn thuê nhà thay vì gánh nợ để mua bằng được, độc giả Tuan.lvutvn bình luận" Tôi mới thuê nhà ở Hà Nội được 3 năm. Cơ bản tôi thấy giờ đi thuê nhà ở đâu cũng sẵn đồ. Tôi chỉ cần chuẩn bị đồ dùng cá nhân (bát đũa quần áo...), mà cái này gọi dịch vụ họ bê tới tận nơi, mình mất vài ngày sắp xếp là có thể ở thoải mái.

Giá bất động sản hiện quá cao, khiến các cặp vợ chồng trẻ như chúng tôi bỏ luôn ý định mua nhà (vì không thể mua nổi). Thay vào đó, chúng tôi cứ thuê nhà và sống thoải mái là được. Tôi dùng tiền đó mua cái ôtô 600 triệu, xây cái nhà ở quê tại Ninh Bình. Quan điểm của tôi là thuê nhà cũng được, tối về ngủ ngon thoải mái, còn mua xe để bảo đảm sức khỏe, tránh mưa nắng ô nhiễm không khí. Khi nào khó khăn quá, tầm ngoài 40 tuổi, chúng tôi cũng sẽ bỏ phố về quê".

"Cá nhân tôi thấy, nếu thu nhập tầm 80 triệu một tháng thì có thể vay mua nhà khoảng 1,2 tỷ đổ lại là vừa, vay càng dài càng tốt (25-30 năm). Khi đó, bạn vừa có thể đi làm trả nợ, vừa tích góp, mà còn có tiền để du lịch, giải trí nữa. Chứ tuổi lao động chỉ cắm đầu làm để trả nợ nhà thì lúc nào cũng căng đầu, không thật sự hạnh phúc nữa. Tôi sống vì mình một chút để khi không có sức khỏe để đi lại thì không phải nói 'giá như'.

Lời khuyên của tôi là đừng vay tới 70% giá trị nhà, vì kiểu gì bạn cũng bị áp lực tài chính đến mức không thở nổi. Cũng đừng nghe xung quanh động viên 'mua nhà ngay khi có đủ 30%'. Có thể người ta có ý tốt nên động viên, cũng là cầu chúc cho mình sớm có nhà, nhưng lỡ thời điểm nào đó không ổn tài chính, thâm hụt thì người phải gánh chịu là chính là bạn. Mua nhà cần bình tĩnh và tìm hiểu kỹ từ người đã mua trước, tốt nhất là người nhà, rồi tới bạn bè thân thiết chứ đừng chạy theo thiên hạ", bạn đọc Thuy nói thêm.

