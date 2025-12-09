Tích lũy hai thế hệ tôi vẫn chưa mua nổi chung cư vùng ven Hà Nội

Nhận thừa kế từ 34 tuổi, tích lũy từng đồng lương tháng, nhưng sau 10 năm đi làm, tôi vẫn chưa mua nổi một căn hộ 70 m2 vùng ven.

Tôi năm nay 36 tuổi. Lúc bắt đầu đi làm, mức lương của tôi chỉ khoảng 6 triệu đồng vào năm 2013. Ngày ấy, chỉ cần kiếm đủ tiền thuê trọ và ăn uống là tôi đã thấy mình ổn. Mỗi tháng cố lắm tôi mới để dành được một hai triệu, nhưng cũng không đều vì lúc ốm đau, lúc hỗ trợ gia đình. Đến năm thứ sáu đi làm, lương tăng lên 12–14 triệu, rồi vài năm gần đây mới nhích lên mức 25 triệu. Tôi chưa bao giờ thuộc dạng thu nhập cao, nhưng cũng không phải quá thấp so với mặt bằng nhân viên văn phòng.

Thu nhập tăng nhưng chi phí cuộc sống cũng tăng theo. Tôi sống ở Hà Nội, mỗi tháng riêng tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt đã ngốn của tôi hết nửa lương. Chưa kể tiền đi lại, bạn bè, hiếu hỷ... Thế nên, trung bình, tôi chỉ tiết kiệm được khoảng 5–8 triệu mỗi tháng. Mười năm như thế, cộng thêm vài khoản thưởng Tết, thưởng dự án, tôi tích lũy được khoảng 800 triệu đồng.

Nghe thì có vẻ không nhỏ, nhưng với thị trường nhà đất Hà Nội bây giờ, số tiền ấy vẫn chẳng thấm vào đâu. Những năm 2017–2018, tôi từng xem một dự án chung cư ở Hoàng Mai, giá lúc đó chỉ khoảng 1,4–1,6 tỷ cho căn 60 m2. Tôi nghĩ "để thêm vài năm nữa gom đủ tiền sẽ mua". Nhưng chỉ một năm sau, căn hộ tương đương đã vọt lên 2,3–2,5 tỷ, quá sức của tôi lúc đó. Vậy là tôi đành gác lại giấc mơ mua nhà vì không muốn mắc nợ.

Bố mẹ tôi đều là công chức về hưu, dành dụm mua được mảnh đất nhỏ ở quê. Năm tôi 34 tuổi, ông bà quyết định bán đi để chia cho hai anh em tôi, mỗi người được 1,5 tỷ, coi như cho "vốn làm ăn". Tôi rất biết ơn, vì nếu không có khoản đó, giờ chắc tôi còn thảm hơn. Nếu tính tổng tất cả những gì mình tích lũy được sau hơn mười năm đi làm, số tiền hiện tại tôi có chỉ khoảng 2,3 tỷ đồng.

Năm ngoái, khi thấy mình đã có hơn 2 tỷ, tôi bắt đầu đi xem nhà trở lại. Nhưng thực tế làm tôi choáng váng: chung cư vùng ven Hà Nội như Đông Anh, Long Biên, Hà Đông, Hoài Đức... giờ giá cũng đã 2,8–3,2 tỷ cho loại căn tầm trung, diện tích 60–70 m2. Chung cư mới mở bán thậm chí còn cao hơn. Tôi thử tính: nếu mua căn 3 tỷ, tôi phải vay ngân hàng ít nhất 700 triệu. Với lãi suất 9–11% một năm, mỗi tháng, trả cả gốc lẫn lãi khoảng 12–15 triệu. Nghĩa là hơn nửa thu nhập của tôi sẽ dành cho ngân hàng. Như vậy, tôi gần như không còn khoản dự phòng nào cho cuộc sống.

Tôi từng nghĩ mua nhà nghĩa là ổn định, nhưng càng tính tôi càng thấy rủi ro. Chỉ cần ốm đau, thất nghiệp vài tháng, cả kế hoạch có thể đổ vỡ. Bản thân tôi lại không có gia đình giàu có để nương tựa hay ai gánh đỡ khi nguy cấp. Nếu cố vay nợ mua nhà, tôi sẽ tự trói mình vào những năm dài căng thẳng tài chính.

Nhiều người bảo tôi "cứ mạnh dạn vay đi, ai mua nhà mà chẳng phải mắc nợ". Nhưng tôi hiểu rõ sức mình. Mỗi người có một hoàn cảnh, một khả năng chịu rủi ro khác nhau. Tài sản 2,3 tỷ của tôi trong bối cảnh giá bất động sản bị đẩy lên cao như hiện nay, nó không đủ để tôi yên tâm bước vào vòng xoáy nợ nần.

Tôi không bi quan, chỉ là thực tế. Khi thu nhập tăng chậm hơn tốc độ tăng giá nhà, nhiều người như tôi dù chăm chỉ tiết kiệm mười mấy năm vẫn lúng túng trước quyết định mua một căn hộ nhỏ. Và đó là lý do đến bây giờ, dù đã có một khoản tích lũy mà trước đây tôi từng mơ ước, tôi vẫn chưa dám mua nhà.

Hoàng VH