Gen Z mua nhà và hành trình khẳng định bản thân

Tôi sinh năm 1999 - Gen Z, ở Tô Hiệu (Hà Nội). Nhiều người cho rằng gen Z là thế hệ "vượt sướng" khi có cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin từ sớm, được trải nghiệm nhiều thứ so với thế hệ trước. Bản thân tôi cũng cảm thấy may mắn vì được sống trong cuộc sống no đủ về tinh thần và vật chất, tiếp cận với tiếng Anh từ sớm mở ra cơ hội khám phá thế giới cho thế hệ "công dân toàn cầu" cùng vô vàn cơ hội khác.

Ngay từ nhỏ, tôi đã có niềm đam mê đặc biệt với ngoại ngữ, nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh. Lên đại học, tôi lựa chọn khoa Sư phạm tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ. Ngoài thời gian học tập, tôi may mắn có cơ hội làm MC đi dẫn nhiều chương trình song ngữ cho các công ty, doanh nghiệp và sự kiện lớn. Bên cạnh đó, tôi còn tham gia lồng tiếng tiếng Anh, dịch thuật văn bản và có một kênh TikTok chia sẻ về tip học ngoại ngữ được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, tôi quyết định trở thành một MC song ngữ đồng thời làm các công việc tự do như phát triển kênh tik tok, dịch thuật và viết sách. Song song, tôi đang lên kế hoạch để săn học bổng du học thạc sĩ.

Tôi mua nhà sau một năm tốt nghiệp đại học. Ảnh: NVCC

Năm 2022 đánh dấu một mốc quan trọng của cuộc đời tôi - mua được nhà riêng sau một năm tốt nghiệp đại học. Nhiều người nói tôi giỏi, nhưng thực sự tôi cảm thấy đây là một may mắn. Do trong suốt thời gian sinh viên tôi ở cùng gia đình nên không tốn quá nhiều chi phí như các bạn quê ở xa phải lo nhà cửa, ăn uống... Mặt khác, những công việc từ thời sinh viên cho tôi một khoản thu nhập đáng kể. Tất cả số tiền kiếm được, tôi chỉ giữ lại một khoản chi tiêu cá nhân, còn lại đều đưa mẹ giữ hộ. Đến thời điểm năm 2022, số tiền đã chạm mốc 900 triệu.

Vì từ nhỏ đã được sống cùng bố mẹ, được bố mẹ bao bọc, nên tôi quyết định sẽ dùng số tiền đó để mua nhà riêng để tự lập hơn. Bố mẹ tôi cũng hoàn toàn đồng ý, coi như cuộc "tập rượt" để tôi có thể tự chăm sóc bản thân, chu toàn cho ngôi nhà riêng trước khi đến tuổi... lấy chồng.

Sau khi tham khảo nhiều dự án với mức tài chính phù hợp, tôi quyết định chọn căn hộ studio 36 m2 tại KĐT Vinhomes. Căn hộ nhỏ nhưng thiết kế khá phù hợp, đầy đủ công năng, điều tôi thích nữa là tại đây có khí hậu trong lành và đầy đủ tiện ích, an ninh tốt, phù hợp với đứa con gái ra ở riêng như tôi.

Mặt khác tôi quyết định chọn căn studio vì phù hợp giá tiền, bản thân không quá đặt nặng việc mua nhà mua đất để tích sản nên tôi không muốn vay thêm ngân hàng. Đơn giản tôi chỉ cần có một nơi ở phù hợp, gọn gàng, tự tay trang trí phù hợp với cá tính của tôi.



Ngày chuyển sang nhà mới, cảm giác hạnh phúc xen kẽ tự hào. Bằng ngôi nhà này, tôi đã khẳng định được với bố mẹ rằng: "Con đã trưởng thành". Đây cũng là động lực để tôi phấn đấu nhiều hơn trong sự nghiệp, cũng như mang đến nguồn cảm hứng tinh thần to lớn trên con đường đã chọn.

Nguyễn Văn Hưng