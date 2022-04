Ford Ranger bị bán 'bia kèm lạc' 90 triệu đồng

Hầu hết các phiên bản của mẫu bán tải nhà Ford đều bị đại lý bán kèm phụ kiện, từ 20-90 triệu đồng.

Mức cao nhất tại một đại lý ở Hà Nội là 90 triệu đồng cho phiên bản Ranger XLS AT (số tự động), còn lại phổ biến 20-50 triệu đồng. Mức này sẽ được áp cho tùy phiên bản, màu sơn, cũng như phụ thuộc tồn kho của đại lý.

Phiên bản Giá niêm yết Khoản chênh phụ kiện XL MT 628 20-30 XLS MT 642 30-50 XLS AT 662 40-90 LTD 811 20-30 Wildtrak 937 20-40 Raptor 1.202 20

(Đơn vị: triệu đồng)

Gói phụ kiện bao gồm nắp thùng, lót thùng, dán kính, trải sàn, camera hành trình... Ở mỗi một phiên bản, việc tùy chọn phụ kiện sẽ khác nhau, giá phụ kiện sẽ khác nhau ở mỗi đại lý.

Theo đại lý, việc mua kèm phụ kiện để có xe giao ngay không phải tình trạng hiếm gặp của Ranger, khi mẫu xe có nhiều khách hàng quan tâm. Ngoài ra, tình trạng khan hàng khiến mẫu xe này càng bị kênh giá nhiều hơn.

Hiện tại, Ford Việt Nam đang phân phối 5 phiên bản của Ranger, trong đó bản thấp nhất XL MT có giá 628 triệu đồng, và bản cao nhất Wildtrak giá 937 triệu. Riêng mẫu Ranger Raptor giá hơn 1,2 tỷ đồng.

XLS AT là với mức giá 662 triệu đồng là phiên bản được nhiều khách hàng lựa chọn, vì giá vừa phải, lại sử dụng số tự động. Trong khi đó bản LTD cũng số tự động lại đắt hơn tới 150 triệu. Vì vậy, XLS AT là bản bị kênh tiền phụ kiện cao nhất, tới 90 triệu đồng.

Ranger XLS AT tại nhà máy. Ảnh: Ford Việt Nam

Dù phải mua thêm tới 90 triệu tiền phụ kiện nhiều khách hàng vẫn chấp nhận trả tiền để có xe ngay. Bên cạnh đó, các đại lý không có đủ xe bán khi nhà máy đang khan hàng. Hiện tại, một số đại lý ở Hà Nội chỉ được giao 2-3 xe XLS AT mỗi tháng tháng.

Duy nhất phiên bản Raptor lại có mức kênh thấp hoặc một số đại lý bán bằng giá do sức hút giảm mạnh khi xe bị chuyển từ biển xe con sang biển xe tải, giống như các phiên bản khác.

Ranger đang là mẫu bán tải duy nhất lắp ráp trong nước và cũng là xe bán chạy nhất phân khúc, giữ vị trí này trong nhiều năm nay. Các đối thủ trong phân khúc gồm Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Mazda BT-50, Nissan Navara.

Ánh Dương