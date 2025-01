Dù cụm từ 'For Ben Thanh' cảm giác không quen thuộc như 'To Ben Thanh', nhưng vẫn đúng ngữ pháp, lại tạo thêm phần duyên dáng cho trạm dừng Metro.

Là một Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Anh được hơn nửa đời người, thời gian qua, tôi rất tò mò và theo dõi khá kỹ cuộc tranh luận của người Việt về việc sử dụng biển chỉ dẫn "To Ben Thanh" hay "For Ben Thanh" tại tuyến Metro đầu tiên của TP HCM?

Biển chỉ dẫn đi Bến Thành (for Ben Thanh). Ảnh: Fanpage Đại học đừng học đại

Bản thân tôi có quen một Tiến sĩ Ngôn ngữ học máy tính (Computational Linguistics) ở Anh. Đem câu chuyện này và hỏi người đó xem sử dụng "To Ben Thanh" hay "For Ben Thanh" mới đúng?", tôi nhận được câu trả lời nguyên văn như sau:

"While ‘For Ben Thanh’ might feel unconventional compared to more standard phrasing like ‘To Ben Thanh,’ it is grammatically correct in the context of metro signage, where it implies direction or service. That said, its slightly old-fashioned tone adds charm to the station, reflecting the unique cultural blend of a globalized yet distinctly local city like Ho Chi Minh", vị Tiến sĩ kia giải thích.

Xin tạm dịch ra tiếng Việt nội dung câu trả lời trên để quý độc giả hiểu rõ: "Dù cụm từ 'For Ben Thanh' có thể cảm giác hơi không quen thuộc so với cách diễn đạt tiêu chuẩn như 'To Ben Thanh', nhưng nó vẫn đúng ngữ pháp trong ngữ cảnh biển báo tại các trạm Metro - nơi nó ám chỉ hướng đi hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, sắc thái hơi cổ điển của cụm từ này lại tạo thêm phần duyên dáng cho trạm Metro, phản ánh sự hòa quyện độc đáo giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc địa phương đặc trưng của một thành phố như TP HCM".

Hy vọng đây là một câu trả lời hợp lý cho bài toán sử dụng "To Ben Thanh" hay "For Ben Thanh" cho trạm dừng Metro Bến Thành - Suối Tiên.

Halean