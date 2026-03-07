Evra chỉ trích ba huyền thoại Man Utd cố hủy hoại sự nghiệp Carrick

AnhCựu hậu vệ Patrice Evra phẫn nộ khi Gary Neville, Roy Keane và Paul Scholes liên tục chỉ trích khả năng cầm quân của đồng đội cũ Michael Carrick.

Evra, hậu vệ khoác áo Man Utd giai đoạn 2006-2014, bất ngờ với việc Scholes công khai chỉ trích đồng đội cũ Carrick trên mạng xã hội.

"Tôi hy vọng bài đăng trên Instagram của Scholes là giả, hy vọng tài khoản của cậu ấy bị hack", báo Anh Sportmail dẫn lời Evra. "Thực ra tôi cũng không quá ngạc nhiên. Khi còn thi đấu, Scholes là người ít nói nhất mà tôi từng chơi cùng. Nhưng khi lên truyền thông, cậu ấy lại đưa ra những phát biểu gây sốc".

Patrice Evra và Michael Carrick cùng Man Utd vô địch Ngoại hạng Anh năm 2013. Ảnh: Telegraph

Cựu hậu vệ người Pháp cho rằng Carrick xứng đáng nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. "Tôi thật sự không hiểu vì sao Michael Carrick lại thiếu sự hậu thuẫn như vậy. Cậu ấy là người của chúng ta và đang làm rất tốt", Evra nói.

Theo Evra, những nhận định tiêu cực từ Scholes, Keane và Neville là không cần thiết trong bối cảnh đội bóng đang cạnh tranh vị trí trong top 4. "Khi làm việc trên truyền hình, đôi khi bạn phải nói theo hướng tiêu cực. Nhưng điều đó khiến tôi khó chịu", cựu hậu vệ từng năm lần vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man Utd bày tỏ.

Evra cũng nhắc đến việc Keane và Neville từng không thành công trong sự nghiệp cầm quân ngắn ngủi. Trong đó, Keane dẫn dắt Sunderland giai đoạn 2006-2008, Ipswich Town 2009-2011, rồi làm trợ lý tại tuyển Ireland 2013-2018, Aston Villa năm 2014 và Nottingham Forest năm 2019. Neville chỉ làm HLV trưởng tại Valencia cuối năm 2015, nhưng bị sa thải chỉ sau 28 trận.

"Họ là những huyền thoại với tư cách cầu thủ, nhưng khi làm HLV thì không thật sự tốt. Vì thế việc họ lên tiếng và có thể làm tổn hại sự nghiệp của một HLV khác là hơi quá", Evra nói và nhắc đến sự nghiệp cầm quân của Neville. "Tôi từng nói với Neville: 'Trên truyền hình thì dễ nói lắm. Khi cậu ở Valencia, họ cần paella, còn cậu lại mang đến fish and chips'. Ba tháng sau họ đã nói lời chia tay".

Paella là món cơm hải sản đặc trưng của Tây Ban Nha, trong khi fish and chips là món cá chiên ăn kèm khoai tây nổi tiếng của Anh. Câu nói của Evra mang hàm ý Neville không đáp ứng được kỳ vọng và bản sắc bóng đá tại Valencia.

HLV Michael Carrick vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Man Utd thắng Crystal Palace 2-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 1/3/2026. Ảnh: PA

Carrick, 44 tuổi, đang tạm quyền dẫn dắt Man Utd sau khi thay thế Ruben Amorim. Cựu tiền vệ người Anh khởi đầu ấn tượng với bảy trận bất bại, gồm sáu thắng và một hòa, trước khi thua Newcastle 1-2 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Sau trận này, Scholes viết trên mạng xã hội: "Michael chắc chắn có điều gì đó đặc biệt, vì Man Utd đã chơi như đống phân ở bốn trận gần đây. Chúc ngủ ngon", kèm biểu tượng mặt hôn gió.

Trong khi đó, Neville và Keane cho rằng Carrick chưa đủ kinh nghiệm để làm HLV chính thức của Man Utd. "Ngay cả khi Man Utd vào top 4, tôi vẫn không nghĩ cậu ấy là người phù hợp cho công việc này", Keane nói sau khi Man Utd thắng hai trận đầu dưới thời Carrick.

Neville thì cho rằng Man Utd nên tìm kiếm một HLV giàu kinh nghiệm hơn, dù thừa nhận Carrick đã làm tốt trong vai trò tạm quyền. Scholes thậm chí gợi ý "Quỷ Đỏ" cân nhắc HLV giàu thành tích như Carlo Ancelotti, người đang dẫn dắt tuyển Brazil.

Hồng Duy (theo Daily Mail)