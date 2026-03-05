Man Utd thua trận đầu dưới thời Carrick

AnhĐá hơn người cả hiệp hai, Man Utd vẫn thua chủ nhà Newcastle 1-2 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh và đứt mạch bất bại dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick.

Phút 90, Matheus Cunha chuyền hỏng, tạo điều kiện để Newcastle phản công từ sát vòng cấm. Nhận bóng bên cánh trái, Kieran Trippier lập tức chuyền dài cho cầu thủ vào sân thay người William Osula bứt tốc mạnh mẽ.

Tiền đạo người Đan Mạch xử lý đầy tự tin: liên tục đảo chân, ngoặt bóng vào trung lộ trước khi tung cú cứa lòng chân trái. Bóng vòng qua tầm truy cản của Harry Maguire, găm thẳng vào góc xa khung thành. Pha bay người của Senne Lammens chỉ càng làm nền cho siêu phẩm của Osula.

Osula trở thành cầu thủ dự bị đầu tiên ghi bàn ấn định chiến thắng trước Man Utd trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Tiền đạo 22 tuổi cũng góp công giúp Newcastle thắng bốn trận liên tiếp trên sân nhà trước Man Utd - điều "Chích chòe" chưa từng làm được trong suốt 95 năm.

Thất bại 1-2 cũng chấm dứt "tuần trăng mật" của HLV Carrick cùng Man Utd sau chuỗi sáu chiến thắng và một trận hòa. Trận thua này còn khiến "Quỷ đỏ" lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với CLB xếp thứ hai Man City - đội bất ngờ bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 ở vòng đấu này.

*tiếp tục cập nhật

Hồng Duy