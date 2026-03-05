Scholes xóa bài đăng ví Man Utd như 'đống phân'

AnhCựu tiền vệ Paul Scholes gây tranh cãi khi đăng rồi xóa một đoạn Instagram, ví màn thể hiện gần đây của Man Utd là rác rưởi, dưới thời HLV Michael Carrick.

Bài đăng xuất hiện sau khi Man Utd thua 1-2 trên sân của Newcastle, dù chơi hơn người trong suốt hiệp hai. Trong thông điệp đã bị xóa, Scholes mỉa mai: "Michael chắc chắn có điều gì đó đặc biệt, vì Man Utd đã chơi như đống phân ở bốn trận gần đây. Chúc ngủ ngon", kèm biểu tượng mặt hôn gió.

Scholes còn nhắc tên Sandro Tonali cùng biểu tượng trái tim, như một cách tán dương tiền vệ của Newcastle.

Scholes (trái) và Carrick thời còn thi đấu cùng nhau ở Man Utd. Ảnh: Astro Arena

Nhiều CĐV Man Utd cho rằng việc một cựu danh thủ công khai chê bai đội bóng cũ theo cách như vậy là thiếu chừng mực, nhất là khi người bị nhắc tới là Carrick. Thời còn thi đấu, Carrick và Scholes từng cùng khoác áo Man Utd. Trong giai đoạn 2006-2013, họ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm hơn 160 trận cho cả CLB lẫn tuyển Anh, cùng nhau giành mọi danh hiệu lớn cho "Quỷ Đỏ".

"Vấn đề của Scholes là gì vậy? Anh ngày càng kỳ quặc", tài khoản Grekm8 viết trên hội CĐV Man Utd ở mạng xã hội Reddit, và bình luận nhận được hơn 2.300 lượt ủng hộ.

@TheJoshider10 phản hồi: "Scholes thật đáng xấu hổ, cần bị chỉ trích vì phát biểu này".

@cptainvimes thì viết: "Trước đây Scholes là một trong những cầu thủ tôi yêu thích nhất. Anh ấy và Carrick đã chơi cùng nhau hàng trăm trận đấu. Thật không thể tin được những gì anh ấy vừa nói".

Scholes trước đó đã gây tranh cãi khi nhiều lần bày tỏ hoài nghi về khả năng Carrick được bổ nhiệm chính thức vào cuối mùa. Cựu tiền vệ 51 tuổi nói rằng Man Utd nên tìm một HLV đẳng cấp và giàu kinh nghiệm hơn, thậm chí nhắc tới Carlo Ancelotti như lựa chọn lý tưởng. "Man Utd cần sự hiện diện của một thủ lĩnh và kinh nghiệm chinh phục danh hiệu", Scholes nói. "Chưa chắc Carrick có thể mang lại điều đó lúc này".

Newcastle 2-1 Man Utd Diễn biến chính trận Newcastle 2-1 Man Utd.

Theo một số ít kiến, sẽ là quá lời nếu đánh giá Man Utd rác rưởi, nhất là nhìn vào bối cảnh thực tế. Đội bóng có dấu hiệu chệch choạc trong vài trận gần đây, như trận hòa trước West Ham hay các chiến thắng sít sao trước Everton và Crystal Palace. Nhưng nhìn rộng hơn, thành tích dưới thời Carrick vẫn tích cực.

Sau tám trận dẫn Man Utd mùa này, Carrick thắng sáu, hòa một và chỉ thua một, giúp đội bóng lên thứ ba tại Ngoại hạng Anh, nắm lợi thế trong cuộc đua dự Champions League dù khoảng cách với nhóm bám đuổi đã bị thu hẹp sau vòng 29. So với giai đoạn cuối thời Ruben Amorim, "Quỷ Đỏ" cho thấy sự cải thiện rõ rệt về tinh thần lẫn cấu trúc lối chơi.

Carrick được đánh giá là đã tái thiết được niềm tin trong phòng thay đồ, trao cơ hội trở lại cho một số nhân tố trẻ và tạo sự ổn định phần nào ở tuyến giữa. Lối chơi của Man Utd chưa đạt độ thuyết phục cao, nhưng hiệu quả về điểm số là điều khó phủ nhận.

Bản thân ông cũng phản ứng khá điềm tĩnh trước ý kiến trái chiều từ các cựu cầu thủ. Ông cho biết không bị tác động bởi áp lực dư luận và chỉ tập trung vào quá trình làm việc với cầu thủ.

Hoàng An tổng hợp