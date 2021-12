'Emily in Paris 2': Tình tay ba ở Pháp

Emily - Lily Collins đóng - quan hệ với người yêu của bạn nhưng tìm cách giữ bí mật trong loạt phim "Emily in Paris" mùa hai.

* Bài tiết lộ nội dung phim

Nối tiếp chuyện phim ở mùa trước, Emily (Lily Collins) giải quyết ổn thỏa công việc ở Paris thì lại rơi vào vòng xoáy tình yêu với anh hàng xóm Gabriel (Lucas Bravo), cũng là người yêu cô bạn Camille (Camille Razat). Sau chuyện tình một đêm, dù có nhiều cảm xúc, Emily quyết định giữ khoảng cách với Gabriel vì sợ ảnh hưởng quan hệ bạn bè. Gabriel cũng yêu Emily nhưng lại không muốn mất Camille. Anh hủy kế hoạch về quê để ở lại Paris mở nhà hàng riêng, thường xuyên chạm mặt Emily khiến cô càng khó xử.

'Emily in Paris' phần hai có 10 tập Trailer "Emily in Paris" mùa hai. Video: Netflix

Mùa hai gồm 10 tập, độ dài trung bình mỗi tập chưa đến nửa tiếng. Kịch bản mở rộng mối quan hệ giữa Emily, Gabriel và Camille tạo nên mối tình tay ba rắc rối. Khác nhiều nhân vật trong phim, Camille phản đối các mối quan hệ mở, không chấp nhận việc bạn trai yêu người khác. Cô nghi ngờ Gabriel nhưng chưa tìm được bằng chứng anh phản bội, cũng không nghĩ đến Emily. Bộ ba cùng xuất hiện trong nhiều sự kiện khác nhau tạo tiếng cười hài hước cho khán giả. Các tình huống được sắp đặt và xử lý nhẹ nhàng theo đúng tinh thần rom-com (hài, lãng mạn).

Trong khi đó, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) - sếp Emily ở Pháp - lại là người sống phóng khoáng, có chồng là chủ hãng thời trang nổi tiếng nhưng cả hai không sống chung. Giống Emily, bà cũng rơi vào những cuộc tình tay ba. Vì đặt công việc hàng đầu, Sylvie vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng lẫn người tình Antoine (William Abadie) - đã kết hôn. Thậm chí, bà quen thêm tình mới là chàng trai kém mình nhiều tuổi.

Bên cạnh chuyện tình cảm, phim cũng mở rộng về cuộc sống của Emily ở Paris. Sau nửa năm xa nhà, cô trở nên thân thiết với đồng nghiệp lẫn cô bạn gốc Á - Mindy (Ashley Park). Công việc của Emily thuận lợi khi cô được nhiều khách hàng tin tưởng, thu hút lượng theo dõi đông đảo trên mạng xã hội. Vấn đề lớn nhất là cô chưa giỏi tiếng Pháp nên phải dành nhiều thời gian để học thêm, từ đó quen được vài người bạn mới.

Điểm nhấn của phim nằm ở phần phục trang hút mắt. Từ Lily Collins đến các diễn viên phụ đều khoác những bộ cánh đắt đỏ. Riêng nhân vật chính Emily, nhà thiết kế Marylin Fitoussi đầu vẽ hơn chục bộ quần áo cho cả mùa. Cô chuộng kết hợp hai tông màu neon và pastel để tăng tương phản, tạo hiệu ứng thị giác cao. Phong cách thời trang của Emily thay đổi theo từng tập, có khi thanh lịch, quý phái, khi lại trẻ trung, năng động. Hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Valentino, Dolce & Gabbana, Christian Louboutin... được kết hợp giúp nhân vật luôn nổi bật mỗi lần xuất hiện.

Êkíp tận dụng tốt bối cảnh "kinh đô ánh sáng". Nhiều địa danh nổi tiếng ở Paris được lồng ghép khéo léo giúp khán giả hiểu thêm về văn hóa Pháp. Chẳng hạn đài phun nước Saint-Michel tập trung nghệ sĩ đường phố, rạp Le Champo chuyên chiếu phim nghệ thuật hay nghĩa trang Père Lachaise là nơi tưởng nhớ nhiều nhân tài như Balzac, Oscar Wilde, Édith Piaf... Những tập đầu, phim còn mở rộng địa điểm quay ra khỏi thủ đô Pháp khi Emily nghỉ mát tại Saint-Tropez, lần lượt lướt qua khách sạn nổi tiếng Grand-Hôtel du Cap-Ferrat hay làng biển Villefranche-sur-Mer.

Lily Collins trong vai Emily. Ảnh: Netflix

Lần thứ hai hóa thân Emily, Lily Collins tiếp tục thể hiện tốt tính cách hài hước, dễ thương của nhân vật. Trên Screenrant, ngôi sao nhận xét Emily thoải mái, tự tin hơn khi ở Paris nhưng chuyện tình tay ba với Gabriel thực sự là tình huống khó khăn. Cô cũng cho rằng nhân vật là người tốt, có đạo đức và coi trọng tình bạn với Camille. Dàn diễn viên phụ giúp các nhân vật trở nên duyên dáng. Philippine Leroy-Beaulieu cho thấy Sylvie không chỉ là bà sếp khó tính mà dần tạo được nhiều thiện cảm hơn.

Tác phẩm nhận phản ứng trái ngược từ giới phê bình với 54% tươi trên Rotten Tomatoes và 64/100 điểm trên Metacritic. Tờ The Times và The Telegraph đều chấm 2/5 sao, chê phim lòe loẹt, kịch bản đi vào lối mòn. Trong khi đó, The Hollywood Reporter gọi phim là "bữa tiệc tinh tế", khen cách xây dựng nhân vật và diễn xuất. Tờ Independent chấm 5/5 sao, cho rằng series thành công khi tạo nên phiên bản giả tưởng của Paris, nơi không có Covid-19 và mọi vấn đề đều có thể được giải quyết ổn thỏa.

Trên IMDb, điểm số khán giả chấm các tập dao động từ 6.9 đến 7.4/10. Phần lớn cho rằng phim giữ được tinh thần mùa trước khi đầu tư về bối cảnh, trang phục, truyền nhiều năng lượng tích cực cho người xem. Các ý kiến đánh giá thấp vì kịch bản còn đơn giản, êkip cố gắng lãng mạn hóa việc Emily lừa dối bạn bè để trở thành kẻ thứ ba trong mối quan hệ của Camille và Gabriel. Một số chi tiết còn mang tính sắp đặt như ở tập cuối, biên kịch kéo bộ ba trở lại để tạo cái kết mở, làm bàn đạp phát triển mùa sau.

Emily in Paris là loạt phim hài (comedy) do Darren Star - từng làm Beverly Hills, 90210 và Sex and the City - sáng tạo. Nội dung xoay quanh hành trình của Emily khi cô phải rời Chicago đến Paris để sinh sống và làm việc ở chi nhánh công ty quảng cáo. Mùa một ra mắt năm 2020, lập kỷ lục 58 triệu lượt xem trong 28 ngày đầu, là series hài phổ biến nhất trên Netflix trong năm. Tác phẩm cũng nhận đề cử Emmy ở hạng mục "Series hài xuất sắc", giải Quả Cầu Vàng hạng mục "Phim truyện xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc".

Sơn Phước