Em trai mong làm hòa với Brooklyn Beckham

Cruz - con thứ ba của David Beckham và nhà thiết kế Victoria - nói hy vọng hàn gắn với anh cả Brooklyn giữa lúc gia đình bất hòa.

Hôm 4/3, Cruz có cuộc trò chuyện nhanh với phóng viên của trang TMZ khi dạo phố ở Paris, Pháp. Khi được hỏi liệu có cơ hội nào cho gia đình giảng hòa, Cruz đáp "hy vọng điều này xảy ra". Trước đó, anh nói chúc mừng anh trai bước sang tuổi mới, nhưng phớt lờ câu hỏi hai anh em gần đây có nói chuyện với nhau hay không.

Cruz Beckham nói mong làm hòa với Brooklyn Cuộc trò chuyện giữa Cruz và phóng viên tại Pháp. Anh đi cùng bạn gái - ca sĩ Jackie Apostel. Video: TMZ

Cruz 21 tuổi, là con thứ ba của David và Victoria Beckham, hiện làm ca sĩ. Anh còn một người anh là Romeo, 24 tuổi, và em gái Harper, 15 tuổi. Theo Page Six, cả ba đều có ý làm hòa với anh cả sau gần hai tháng Brooklyn công khai mâu thuẫn gia đình.

Cũng trong dịp sinh nhật năm nay của Brooklyn, Cruz và Romeo lần lượt chia sẻ ảnh chụp chung hồi nhỏ, bày tỏ tình cảm với anh trên Instagram. Hồi tháng 2, Cruz khoe ảnh thuở bé của ba anh em lên trang cá nhân, được mẹ và Romeo nhấn thích.

Tương tự các con, ông bà Vic-Beck cũng đăng hình cũ để mừng ngày vui của con. Trang tin cho rằng cả nhà đã nhắc đến Brooklyn bất chấp việc anh không muốn họ liên lạc.

Cruz đăng hình hồi nhỏ được anh trai bế với lời nhắn "Em thương anh" trên Instagram hôm 4/3. Ảnh: Instagram/ Cruz Beckham

Gia đình Beckham vướng tin bất hòa từ tháng 4/2025 khi truyền thông quốc tế phát hiện Brooklyn và vợ - diễn viên Nicola Peltz - không còn xuất hiện cùng Vic-Beck. Thời gian đầu, chuyện cả nhà mâu thuẫn chỉ dừng ở mức tin đồn, người trong cuộc không lên tiếng.

Tháng 1, Brooklyn gây sốc khi đăng bài "kể tội" bố mẹ, nói họ "cố kiểm soát cuộc đời" anh, "tung vô số lời dối trá với truyền thông" và "phá hoại chuyện tình cảm của vợ chồng con trai". Anh tuyên bố không muốn làm hòa, chỉ muốn yên bình với vợ tại Los Angeles, Mỹ. Đầu tháng 2, truyền thông phát hiện Brooklyn xóa hình xăm về gia đình và các em.

Lần cuối tất cả thành viên gặp nhau vào Giáng sinh 2024. Trước khi tình cảm rạn nứt, cả nhà thường chia sẻ hình ảnh, video hạnh phúc bên nhau trên mạng xã hội.

Cruz Beckham sinh năm 2005 tại Madrid (Tây Ban Nha), thừa hưởng năng khiếu ca hát của mẹ. Năm 2016, anh phát hành single đầu tay If Everyday Was Christmas. Cruz cũng biết chơi piano, guitar. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng video tập hát. Anh đang hẹn hò ca sĩ Jackie Apostel, hơn anh 10 tuổi. Cruz hiện đi lưu diễn cùng ban nhạc của anh - Cruz Beckham And The Breakers.

Phương Thảo (theo TMZ, Page Six)