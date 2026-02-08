Brooklyn Beckham xóa hình xăm gia đình

Brooklyn, con cả David Beckham, xóa hình xăm bố mẹ và các em giữa những căng thẳng, bất hòa.

Theo Pagsix, Brooklyn mới xóa thêm các hình ảnh về ba người em gồm Romeo, Cruz và Harper bằng cách chèn vào hình xăm đám mây trắng, đen trên các ngón tay.

Brooklyn đi mua sắm cùng vợ ở Los Angeles hôm 4/2. Anh mặc áo phông in chữ "Good Brothers" (Anh em tốt). Truyền thông cho rằng trong thời điểm công khai cắt đứt liên lạc với gia đình, việc anh mặc áo này có ý mỉa mai. Ảnh: Backgrid

Cùng ngày, anh làm mờ đi hình xăm liên quan đến David và Victoria Beckham. Trước đây, anh xăm chữ DAD cạnh hình mỏ neo trên cánh tay phải để vinh danh bố. Hiện tại, chữ này bị che phủ bằng hình sao biển và những chiếc phao cứu sinh. Theo Pagesix, Brooklyn đã dùng kỹ thuật laser để xóa, thay đổi các hình ảnh.

Chữ 'mama's boy' ở ngực được anh xăm từ năm 18 tuổi cũng mờ đi khi có thêm nhiều hình hoa, được cho là mô phỏng hoa cưới của Nicola Peltz trong đám cưới năm 2022. Brooklyn còn có một hình xăm trái tim kèm chữ "MUM" ở bắp tay trái. Hiện chúng được bao quanh bởi hình hoa hồng và hình rồng cỡ lớn.

Các hình xăm liên quan đến ba em đều không còn, được che phủ bằng hình đám mây. Ảnh: Backgrid

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đang sống cùng vợ tại Los Angeles, Mỹ. Tháng 4/2025, tin "nhà Beckham bất hòa" nổ ra do truyền thông phát hiện đôi trẻ không còn xuất hiện hay đăng bài liên quan gia đình ruột thịt của Brooklyn. Lần cuối vợ chồng anh chung khung hình với bố mẹ và các em là vào Giáng sinh 2024.

Theo Brooklyn, bố mẹ "cố kiểm soát" cuộc đời anh, "tung vô số lời dối trá với truyền thông", "phá hoại chuyện tình cảm của vợ chồng anh". David và Victoria Beckham vẫn giữ im lặng trước lời cáo buộc của con trai.

Họa Mi (theo Pagesix)