Nhà Beckham chúc sinh nhật con lớn giữa ồn ào

Vợ chồng Beckham và hai con trai đăng ảnh chụp cùng Brooklyn ngày bé dịp sinh nhật anh giữa lúc gia đình bất hòa.

Trên Instagram story ngày 4/3, vợ chồng Beckham chia sẻ hình ngày bé của Brooklyn, kèm lời chúc mừng con bước sang tuổi 27. Cả hai cũng bày tỏ tình cảm đến con lớn, cho biết yêu con rất nhiều.

Trong bài đăng của David Beckham, anh gọi Brooklyn là Bust. Theo CNN, Bust là tên viết tắt của Buster. Trên Instagram 11 năm trước, cựu danh thủ khoe hình xăm nickname này trên cổ, tiết lộ anh đã gọi con là Brooklyn Butser từ lúc con chào đời.

Hai người em Romeo, 24 tuổi, và Cruz, 21 tuổi cũng đăng ảnh chụp cùng Brooklyn hồi nhỏ, thể hiện tình cảm đến anh trai.

Vợ chồng Beckham cùng chọn tấm ảnh này để mừng sinh nhật con lớn. Ảnh: Instagram/ David Beckham

Các bài đăng hiện gây chú ý do Brooklyn có mâu thuẫn với gia đình. Hồi tháng 1, anh gây sốc khi đăng bài "kể tội" bố mẹ trên trang cá nhân, cho rằng ông bà Vic-Beck "cố kiểm soát cuộc đời" anh, "tung vô số lời dối trá với truyền thông" và "phá hoại chuyện tình cảm của vợ chồng con trai". Anh tuyên bố không muốn làm hòa, chỉ muốn yên bình với vợ - diễn viên Nicola Peltz, 31 tuổi - tại Los Angeles, Mỹ.

Trước đó, có thông tin cho rằng Brooklyn yêu cầu vợ chồng Beckham chỉ liên hệ anh qua luật sư. Theo Daily Mail, anh không muốn bố mẹ liên lạc hoặc nhắc đến anh trên mạng xã hội. Đầu tháng 2, truyền thông phát hiện Brooklyn xóa hình xăm về gia đình và các em.

Những bức hình được David Beckham và vợ chọn đăng riêng với con trên Instagram.

Đến nay, nhà Beckham chưa lên tiếng về chuyện ồn ào. Tuy nhiên, Page Six cho rằng những người em của Brooklyn có ý giảng hòa với anh cả. Tháng 2, Cruz khoe ảnh ngày nhỏ của ba anh em trai. Dịp Valentine, em gái út Harper chia sẻ ảnh cũ chụp cùng các anh với chú thích: "Em yêu mọi người, không từ ngữ nào có thể diễn tả tình cảm này". Cô đăng trên Instagram ở chế độ riêng tư, được mẹ và Romeo chia sẻ lại.

Gia đình Beckham vướng tin bất hòa từ tháng 4/2025 khi truyền thông quốc tế phát hiện vợ chồng Brooklyn không còn xuất hiện cùng Vic-Beck. Lần cuối tất cả thành viên gặp nhau vào Giáng sinh 2024. Trước khi tình cảm rạn nứt, cả nhà thường chia sẻ hình ảnh, video hạnh phúc bên nhau trên mạng xã hội.

David Beckham tránh né câu hỏi về Brooklyn David Beckham "phớt lờ" câu hỏi của phóng viên về mâu thuẫn với Brooklyn khi dự sự kiện ở Thụy Sĩ, hôm 20/1. Video:Sky News

