Sam Altman nói không còn quan tâm nhiều về Elon Musk

"Ông chủ" OpenAI Sam Altman nói không còn quan tâm nhiều đến Elon Musk khi được yêu cầu bình luận về cảnh báo mới nhất của CEO Tesla.

Ngày 7/8, CEO Microsoft Satya Nadella thông báo mô hình GPT-5 của OpenAI sẽ được tích hợp trên các nền tảng của công ty, gồm Copilot, 365 Copilot, GitHub Copilot và Azure AI Foundry. Ngay sau đó, Elon Musk cảnh báo trên X: "OpenAI sẽ nuốt sống Microsoft".

Khi được CNBC đề nghị bình luận, Altman đáp: "Bạn biết đấy, tôi không nghĩ nhiều về ông ấy", thêm rằng CEO Tesla dường như chỉ tập trung vào việc chỉ trích OpenAI trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Nadella cố gắng giảm nhẹ vấn đề khi nói: "Mọi người đã cố gắng trong 50 năm qua và đó là điều thú vị. Mỗi ngày bạn học được điều gì đó mới, đổi mới, hợp tác và cạnh tranh". Ông cũng bày tỏ sự hào hứng với chatbot Grok 4 của Elon Musk, đang được cho dùng thử giới hạn trên Microsoft Azure.

Elon Musk (trái) và Sam Altman (phải). Minh họa:Cyber News

Sam Altman và Elon Musk thường xuyên lời qua tiếng lại trên mạng xã hội, bắt nguồn từ việc OpenAI đi chệch mục tiêu "tổ chức phi lợi nhuận, nghiên cứu AI vì nhân loại" như cả hai đặt ra khi đồng sáng lập công ty vào năm 2015. OpenAI đang chuyển đổi thành một thực thể vì lợi nhuận, tận dụng nhu cầu mạnh mẽ đối với sản phẩm ChatGPT, còn Microsoft là nhà tài trợ hàng đầu.

Musk từng đệ đơn kiện OpenAI với lý do công ty đi ngược mục tiêu ban đầu và lừa dối ông. Đầu năm nay, ông dẫn đầu một liên minh đề nghị mua phần phi lợi nhuận của OpenAI với giá 97,4 tỷ USD. Altman từ chối và nói: "Không, cảm ơn nhưng chúng tôi sẽ mua Twitter với giá 9,74 tỷ USD nếu ông muốn".

Huy Đức (theo CNBC)