Elon Musk 'khẩu chiến' Sam Altman vì đơn hàng xe Tesla

Sam Altman bất ngờ chia sẻ việc ông vừa hủy đơn đặt hàng Tesla Roadster năm 2018 nhưng chưa được hoàn tiền, còn Elon Musk phủ nhận.

"Một câu chuyện gồm ba phần", CEO OpenAI Sam Altman viết trên X ngày 31/10, đồng thời đăng loạt ảnh đã đặt hàng Roadster từ năm 2018 và cố gắng lấy lại tiền cọc gần đây.

Trong ảnh đầu tiên, Tesla với địa chỉ reservations@tesla.com xác nhận Altman đã đặt cọc 45.000 USD để mua xe ngày 11/7/2018. Trong ảnh thứ hai, CEO OpenAI yêu cầu hoàn số tiền 50.000 USD kèm "dấu chấm hỏi". Dù vậy, kết quả ông nhận về là địa chỉ email trên "không tồn tại".

"Tôi thực sự rất háo hức với chiếc xe và tôi hiểu sự chậm trễ. Nhưng 7,5 năm quả là thời gian dài phải chờ đợi", Altman viết.

Sam Altman (trái) và Elon Musk. Ảnh: ReadWrite

Câu chuyện của Altman nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Một số chia sẻ "đồng cảnh ngộ" với ông khi chờ đợi rất lâu nhưng không thể nhận xe Roadster từ Tesla. Trước đó, YouTuber nổi tiếng MKBHD cũng cho biết đã hủy một đơn do phải chờ quá lâu.

Tesla không đưa ra bình luận, nhưng Elon Musk nhanh chóng phản hồi. "Anh ta quên đề cập đến phần 4, khi mọi việc đã được xử lý xong, và anh ta đã nhận được tiền hoàn lại trong vòng 24 giờ", Musk viết ngày 1/11. "Nhưng đó là bản chất của anh ta".

Musk cũng không quên chuyện cũ khi thêm rằng: "Anh ta đã đánh cắp một tổ chức phi lợi nhuận", ngụ ý việc biến OpenAI từ một tổ chức phi lợi nhuận thành công ty vì lợi nhuận. Cả hai sau đó không bình luận thêm.

Roadster là mẫu xe điện thể thao được Tesla ra mắt năm 2017 với lời giới thiệu là "ôtô điện tăng tốc nhanh nhất thế giới" cũng như thân thiện với môi trường. Xe đã được cho đặt hàng nhưng đến nay vẫn được liệt kê là "đang trong giai đoạn phát triển thiết kế".

Trên podcast Joe Rogan Experience phát sóng ngày 31/10, Musk cho biết chiếc xe sắp ra mắt sẽ chứa "công nghệ điên rồ". "Nếu bạn lấy tất cả những chiếc xe của James Bond và kết hợp chúng lại, Roadster còn điên hơn thế nữa", ông nhấn mạnh. Theo Business Insider, việc Musk đề cập Roadster có thể đã khiến Altman nhớ ra mình từng đặt mẫu xe này. Ảnh email do ông chia sẻ cho thấy việc hủy đơn diễn ra "một phút trước", trước khi đăng lên X.

Sam Altman và Elon Musk thường xuyên lời qua tiếng lại trên mạng xã hội, bắt nguồn từ việc OpenAI đi chệch mục tiêu "tổ chức phi lợi nhuận, nghiên cứu AI vì nhân loại" như cả hai đặt ra khi đồng sáng lập công ty năm 2015. OpenAI đang chuyển đổi thành một thực thể vì lợi nhuận, tận dụng nhu cầu mạnh mẽ đối với sản phẩm ChatGPT, còn Microsoft là nhà tài trợ hàng đầu.

Musk từng đệ đơn kiện OpenAI với lý do công ty lừa dối ông. Đầu năm nay, ông dẫn đầu một liên minh đề nghị mua phần phi lợi nhuận của OpenAI với giá 97,4 tỷ USD. Altman khi đó từ chối và nói: "Không, cảm ơn nhưng chúng tôi sẽ mua Twitter với giá 9,74 tỷ USD nếu ông muốn".

Hồi tháng 8, Altman nói không còn quan tâm nhiều về Musk. "Trong một thời gian dài, tôi ngưỡng mộ ông ấy như một người hùng phi thường, một viên ngọc quý của nhân loại. Giờ đây, tôi có những cảm xúc khác", ông nói trên podcast của cựu nhà báo Fox News Tucker Carlson phát sóng ngày 10/9.

Ngày 28/10, OpenAI thông báo hoàn tất việc tái cấu trúc. Trong đó, chi nhánh phi lợi nhuận của OpenAI, gọi là OpenAI Foundation, giờ đây sẽ giám sát một công ty phúc lợi công cộng mới có tên OpenAI Group PBC. Theo Reuters, công ty này đang hướng tới mục tiêu IPO với mức định giá 1.000 tỷ USD.

Bảo Lâm tổng hợp