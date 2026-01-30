Elon Musk có thể sáp nhập SpaceX vào xAI hoặc Tesla

Elon Musk được cho là sẽ hợp nhất công ty hàng không vũ trụ SpaceX vào công ty trí tuệ nhân tạo xAI hoặc hãng xe Tesla.

Bloomberg cho biết SpaceX và Tesla sẽ "về chung một nhà" để tham vọng xây dựng trung tâm dữ liệu không gian của Musk được đẩy nhanh hơn. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos tuần trước, tỷ phú cho biết "nơi có chi phí thấp nhất để triển khai AI sẽ là trong không gian và điều đó sẽ trở thành sự thật trong vòng hai năm, muộn nhất là ba năm".

Còn theo Reuters, SpaceX sẽ sáp nhập vào xAI, thực hiện trong năm nay, trước thời gian phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Điều này giúp hợp nhất các sản phẩm như chatbot Grok, mạng xã hội X, vệ tinh Starlink và tên lửa SpaceX dưới một tập đoàn.

Tỷ phú Elon Musk tại Green Bay, Wisconsin, Mỹ, tháng 3/2025. Ảnh: AP

Một số dấu hiệu gần đây cho thấy kế hoạch đang diễn ra. Theo TechCrunch, một hồ sơ thể hiện hai doanh nghiệp mới đã được thành lập tại Nevada vào ngày 21/1 có tên là K2 Merger Sub Inc. và K2 Merger Sub 2 LLC, nhiều khả năng Musk đang để ngỏ lựa chọn.

Thời gian qua, các công ty của Musk cũng thường xuyên chia sẻ nguồn lực. Năm ngoái, SpaceX đồng ý đầu tư hai tỷ USD vào xAI, theo WSJ. Tuần này, Tesla đổ hai tỷ USD vào công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo. Cũng năm ngoái, xAI đã mua lại X - thương vụ mà Musk định giá xAI ở mức 80 tỷ USD còn X là 33 tỷ USD. Hiện SpaceX là công ty tư nhân có giá trị nhất thế giới khi được định giá 800 tỷ USD.

Bảo Lâm (theo Reuters, TechCrunch)