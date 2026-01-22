Musk tái khởi động dự án siêu máy tính Dojo 3

Tỷ phú Elon Musk thông báo Tesla đang đẩy mạnh dự án siêu máy tính Dojo 3, sử dụng hoàn toàn chip tự phát triển nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nvidia.

Ngày 20/1, Musk xác nhận trên mạng xã hội X: "Thiết kế chip AI5 ở trạng thái rất tốt, cho phép chúng tôi dồn nguồn lực trở lại cho Dojo 3", thêm rằng Tesla đang tuyển dụng nhiều nhân sự hơn để sản xuất loại chip "chắc chắn được sử dụng trong siêu máy tính thế hệ tiếp theo của công ty".

Tỷ phú Elon Musk tại sự kiện ở thành phố Lancaster, bang Pennsylvania. Ảnh: AFP

Thông tin trên được đưa ra sau khi Tesla quyết định hủy bỏ sáng kiến bộ xử lý cấp wafer của Dojo cuối 2025. Dojo đã trải qua nhiều phiên bản kể từ khi Elon Musk lần đầu đề cập đến dự án năm 2019, ca ngợi đây là máy tính đào tạo AI "siêu mạnh mẽ". Dự án bị dừng lại năm ngoái khi Tesla chuyển sang phát triển siêu máy tính khác hoạt động bằng GPU của Nvidia.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của Musk, Dojo 3 sẽ là siêu máy tính đầu tiên do Tesla tự chế tạo chỉ sử dụng phần cứng nội bộ. Trước đó, bản tiền nhiệm Dojo và Dojo 2 vẫn phải sử dụng thiết kế hỗn hợp giữa chip tự phát triển và bộ xử lý đồ họa của Nvidia.

Điểm nhấn của dự án lần này nằm ở lộ trình ra mắt phần cứng với tốc độ "chóng mặt". Theo Musk, Dojo 3 sẽ sử dụng chip AI5, AI6 và AI7 với chu kỳ phát hành 9 tháng một lần. Trong đó, AI5 gần như đã sẵn sàng triển khai và là chip cạnh tranh nhất của Tesla đến nay, mang lại hiệu năng tương đương Nvidia Hopper trên một chip và tương đương Nvidia Blackwell khi kết hợp hai chip, nhưng tiêu thụ ít điện năng hơn.

Các chuyên gia nhận định, nếu duy trì được tốc độ 9 tháng ra đời một thế hệ chip, Tesla sẽ vượt qua chu kỳ ra mắt sản phẩm hàng năm của Nvidia và AMD. Tuy nhiên, việc xây dựng một kiến trúc hoàn toàn mới trong thời gian ngắn như vậy sẽ rất khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi.

Siêu máy tính Dojo 3 không chỉ dùng cho xử lý dữ liệu trên xe tự lái FSD (Full Self-Driving). Musk hé lộ siêu máy tính này sẽ được áp dụng cho AI không gian. Dự án Dojo của Tesla đã gặp nhiều khó khăn, nên giới chuyên gia vẫn thận trọng về khả năng thành công của Dojo 3.

Dojo 1 từng được đánh giá là siêu máy tính mạnh nhất khi ra mắt nhưng bị Nvidia vượt mặt, còn Dojo 2 bị hủy bỏ giữa chừng. Nếu thuận lợi, Dojo 3 sẽ giúp Tesla tự chủ hoàn toàn về hạ tầng AI, giảm chi phí vận hành hàng tỷ USD mỗi năm và củng cố vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên xe thông minh. Musk thậm chí tuyên bố Tesla sẽ sản xuất chip AI với sản lượng lớn hơn tất cả các hãng chip khác cộng lại.

Huy Đức (theo Tom's Hardware)