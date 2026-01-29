Musk chuyển nhà máy sản xuất hai mẫu xe Tesla sang robot Optimus

Elon Musk cho biết "sắp kết thúc" việc sản xuất hai mẫu xe điện Model X và Model S để chuyển hướng sang lĩnh vực robot hình người.

"Về cơ bản, đã đến lúc kết thúc chương trình sản xuất Model S và X. Chúng tôi dự kiến ngừng sản xuất Model S và X vào quý tới", , tỷ phú nói trong báo cáo tài chính quý IV/2025 của Teéla, thêm rằng nhà máy hiện sản xuất hai mẫu xe này ở Fremont, California, sẽ chuyển sang chế tạo robot hình người Optimus.

CEO Tesla Elon Musk. Ảnh: AFP

Tesla vừa báo cáo doanh thu với kết quả không như mong đợi. Musk cũng đặt cược vào tương lai của công ty khi chuyển hướng qua AI và robot. Báo cáo cũng mô tả 2025 là năm đầy biến động của Tesla, khi công ty trong "quá trình chuyển đổi từ một doanh nghiệp tập trung vào phần cứng sang một công ty AI vật lý".

Sau khi công bố Optimus năm 2021, công ty ra mắt nguyên mẫu đầu tiên năm 2022, có chiều cao 173 cm, nặng 57 kg, trang bị màn hình trên mặt để hiển thị thông tin. Trong gần bốn năm qua, Musk bắt đầu hiện thực hóa robot hình người và đạt được những thành tựu nhất định, như khả năng gấp quần áo, tập yoga hay tự di chuyển trong nhà máy của Tesla. Musk nhiều lần nhấn mạnh Optimus sẽ là "sản phẩm vĩ đại nhất mọi thời đại" và cho rằng robot này cùng với xe tự lái sẽ mở ra "một thế giới không còn nghèo đói".

Tesla dự định bắt đầu sản xuất Optimus nửa sau năm nay và thương mại hóa vào năm 2027. Ngoài ra, công ty tiết lộ rằng đầu tháng này, họ đã đầu tư 2 tỷ USD vào xAI, công ty trí tuệ nhân tạo của Musk.

Bảo Lâm (theo Guardian, CNBC)