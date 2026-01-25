Elon Musk: 'Robot sẽ đông hơn con người'

CEO Tesla, Elon Musk, dự đoán robot sẽ trở nên phổ biến khắp nơi, tạo ra sự bùng nổ cho nền kinh tế toàn cầu.

"Dự đoán của tôi là số lượng robot sẽ nhiều hơn con người", Elon Musk nói với Larry Fink, CEO BlackRock, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ) tuần này. Ông mô tả thế giới sẽ có hàng tỷ robot, hỗ trợ nhiều công việc bao gồm cả chăm sóc trẻ em và người già.

CEO Tesla nhận định, sản lượng kinh tế trong tương lai sẽ được quyết định bởi năng suất nhân với số lượng khổng lồ của robot, không bị giới hạn bởi sức lao động của con người. Do đó, quy mô sản xuất mà robot mang lại sẽ đạt mức chưa từng có tiền lệ.

Elon Musk, CEO Tesla, tham dự hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) tháng 1/2026. Ảnh: AP

Musk cho rằng khi được sản xuất hàng loạt, robot có thể đáp ứng mọi nhu cầu. "Tôi dự đoán chúng ta sẽ tạo ra nhiều robot và AI đến mức chúng dư sức đáp ứng mọi nhu cầu của con người. Đến thời điểm nào đó, bạn thậm chí sẽ không thể nghĩ ra điều gì để yêu cầu robot làm nữa", ông nói.

Tỷ phú này cũng tin rằng robot và AI là con đường dẫn đến sự thịnh vượng cho thế giới. "Mọi người thường nói về việc giải quyết nghèo đói toàn cầu, hay làm cách nào để tất cả đều có mức sống thật cao. Tôi nghĩ cách duy nhất để đạt được điều này là thông qua AI và robot", ông nói.

Trong cuộc trò chuyện với Fink, Musk nhận định robot hình người sẽ phát triển rất nhanh và hé lộ kế hoạch cho Optimus, robot hình người do Tesla phát triển. Theo đó, một số robot đang thực hiện các nhiệm vụ đơn giản trong nhà máy, dự kiến thực hiện nhiệm vụ phức tạp hơn vào cuối năm. "Có thể đến cuối năm sau, chúng tôi sẽ mở bán robot hình người. Đó là khi chúng tôi tự tin rằng chúng sẽ có độ tin cậy rất cao. Về cơ bản, bạn có thể yêu cầu chúng làm bất cứ điều gì mình muốn", Musk cho biết.

Theo các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Barclays, thị trường robot hình người hiện trị giá khoảng 2-3 tỷ USD. Barclays dự đoán, thị trường sẽ tăng lên ít nhất 40 tỷ USD năm 2035, thậm chí có thể lên tới 200 tỷ USD, khi robot trang bị AI thâm nhập vào những lĩnh vực thâm dụng lao động như sản xuất.

Thu Thảo (Theo CBS News, Quartz, Fortune)