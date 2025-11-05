Đường lên đỉnh núi Bạch Mã bị chia cắt

TP HuếTuyến đường độc đạo lên vườn quốc gia Bạch Mã bị sạt lở, gây chia cắt từ ngày 29/10 đến nay, phương tiện không thể qua lại.

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại km12 ngày 29/10. Vết sạt dài khoảng 100 m, rộng 30-50 m, từ taluy dương cắt qua mặt đường và trôi xuống taluy âm, làm đứt tuyến cáp ngầm trung thế cấp điện lên đỉnh Bạch Mã. Ngoài ra, km9 xảy ra sạt lở taluy âm dài khoảng 25 m, ăn sâu vào mặt đường 0,5-1 m.

Tuyến đường độc đạo lên đỉnh Bạch Mã bị đứt. Ảnh: Vũ Linh

Tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng dọc cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua vườn quốc gia Bạch Mã, cũng bị sạt lở nhiều vị trí, gây chia cắt lực lượng kiểm lâm tại hai Trạm Kiểm lâm Hương Lộc và Mỏ Rang ở hai đầu tuyến. Hiện kiểm lâm phải tạm thời di chuyển bằng cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Trước thời điểm mưa lớn, kiểm lâm đã được yêu cầu rút toàn bộ lực lượng tuần tra ra khỏi rừng để đảm bảo an toàn. Các trạm kiểm lâm được yêu cầu chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên và tài sản; tổ chức kiểm tra, khơi thông cống rãnh trên các tuyến đường tuần tra, bảo vệ rừng, ông Nguyễn Vũ Linh cho biết.

Mặt đường bị đứt gãy. Ảnh: Vũ Linh

Sau khi mưa lớn tạm dứt, vườn quốc gia Bạch Mã đã tổ chức kiểm tra, đánh giá sơ bộ thiệt hại, căng dây cảnh báo, lắp đặt biển báo nguy hiểm; đồng thời chỉ đạo Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Du lịch thông báo đến các tổ chức, đơn vị có liên quan ngừng đón khách tham quan.

Vườn quốc gia Bạch Mã rộng gần 37.500 ha, được bao phủ bởi kiểu rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới và á nhiệt đới. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của TP Huế, được nhiều du khách trong và ngoài nước khám phá.

Từ ngày 25/10 đến 30/10, TP Huế mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ và gió đông. Lượng mưa ngày 27/10 tại Khe Tre 1.204 mm, Bạch Mã 1.739 mm, cao nhất Việt Nam và đứng thứ hai thế giới. Lũ các sông Bồ, Hương đã lên vượt báo động cả mét làm 32/40 xã, phường bị ngập 1-2 m, 15 người chết.

Võ Thạnh