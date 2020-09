'Dùng lốp xe thích hợp hơn hộ lan bánh xoay'

Tận dụng lốp xe làm hộ lan vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa tăng độ an toàn giao thông, lại tiết kiệm hơn nhiều so với dùng bánh xoay.

Đường cong nguy hiểm trên quốc lộ 1A qua huyện Tuy Phong được gắn hộ lan bằng lốp ôtô sơn màu đỏ và trắng để giảm nạn lật xe. Sáng kiến này đang nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía độc giả VnExpress:

Ủng hộ giải pháp này. Việc dùng bánh xe tiết kiệm hơn so với bánh xoay mà TP HCM đang sử dụng trên đại lộ Mai Chí Thọ. Ý tưởng này rất sáng tạo. Chúng ta nên kêu gọi các hãng cung cấp vỏ xe ở Việt Nam cùng tham gia và tài trợ. Sau đó cho họ lắp bảng quảng cáo vỏ xe có thời hạn trên những đoạn làm rải phân cách bằng vỏ xe cũ của họ. Cách này vừa bảo vệ môi trường, vừa tăng độ an toàn giao thông.

Nless desire

Nơi nào đủ điều kiện nên cho làm hộ lan bằng lốp thế này. Xe lỡ mất phanh lao vào đây sẽ đỡ nguy hiểm hơn nhiều so với hộ lan cứng. Về mỹ quan, nhìn cũng đẹp và phần nào giảm thiểu được rác thải độc hại từ lốp xe.

Giang Phung

Một hình ảnh rất đẹp, văn minh, hiện đại xuất hiện trên Quốc lộ 1A, vừa đem lại sự an toàn trong giao thông đường bộ, vừa làm thích thú bao du khách. Tỉnh Bình Thuận đã có sáng kiến hay, giúp bảo vệ môi trường, lại đạt mục tiêu kép. Hãy nhân rộng mô hình này trên toàn quốc.

Namcuongnguyen1947

Một biện pháp tái chế rất hay. Giải quyết được nạn rác thải vỏ xe. Độ bền của lốp xe cao giúp giải quyết được cho phí bảo dưỡng. Thêm vào đó, khả năng chịu va đập tốt hơn nhựa hay sắt và chắc chắn tốt hơn bê tông cốt thép. Nếu đem rác thải nhựa đúc thành con lươn chặn như vậy sẽ giải quyết được rất nhiều phế thải mà lại bền cả trăm năm. Việc sản xuất cũng rất dễ dàng với khuôn đổ thông thường, có thể đúc ngay tại địa phương và gắn cho đường tại chỗ, sẽ bớt được rất nhiều chi phí chuyên chở, lại tạo thêm việc làm kinh doanh cho địa phương.

Lang thang Sài Gòn

Rất hay, cần nhân rộng trên các tỉnh thành, đặc biệt là những nơi có đường cong, đèo dốc. Dùng lốp xe vừa tạo thẩm mỹ vào ban ngày, vừa nổi bật vào ban đêm khi bắt ánh đèn pha. Không những vậy, biện pháp này còn tăng độ an toàn, chắc chắn hơn các hộ lan bằng thép trước đây. Nó còn giúp tiết kiệm chi phí, chống bị tháo trộm và giải quyết được bài toàn môi trường khi phải hủy hàng trăm ngàn chiếc lốp ôtô cũ thải ra.

Quannlhkmt

>> Hộ lan bánh xoay có giúp giảm tai nạn giao thông?

Bên cạnh đó, một số ý kiến còn gợi ý những điểm có thể cải thiện để hoàn thiện ý tưởng sáng tạo này:

Sáng kiến tốt, rất đáng hoan nghênh để bảo vệ môi trường và giảm chi phí đầu tư. Tôi chỉ góp thêm ý để hoàn thiện hơn như:

1. Không nên lắp các thanh sắt giằng lại vì bên trong đã đổ cát cố định. Sau này, nếu có sửa chữa thay thế sẽ rất mất thời gian và tốn kém.

2. Nếu có sự cố va chạm mạnh, có thể những thanh sắt này sẽ trở thành những thảm họa nghiêm trọng khi bị bung bật ra.

Nguyenkhoahuan0210

Ý tưởng khá hay, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nguyên nhân lớn dẫn đến việc đâm vào lan can là do bị pha đèn dẫn đến mù tạm thời, tài xế không thể giữ thẳng tay lái chờ hết lóa, và lao thẳng vào con lươn. Do đó, điều quan trọng là phải lắp tấm chống lóa ở những đoạn đường cong, từ đó mới phát huy hết hiệu quả của hộ lan bằng lốp xe.

Vi Mo Ng Vi

Giải pháp rất hay, nhưng tôi xin góp ý thêm để sáng kiến này hoàn thiện hơn nữa:

1. Có thể đổ đất pha cát, sỏi, để trồng hoa Mười giờ, kèm theo ống tưới tự động (cho mùa khô), khi hoa nở trông sẽ rất đẹp.

2. Sơn trên bề mặt cao su thường không bền, nên tìm cách xử lý để tránh xuống cấp vào mùa nắng, và hạn chế việc lớp nền cao su lão hóa, khi mưa xuống làm trôi hết sơn.

Lanh Chanh

>> Bạn nghĩ sao về ý tường dùng lốp xe làm hộ lan? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.

Thành Lê tổng hợp