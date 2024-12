Dùng chung bồn tắm có lây nhiễm sùi mào gà?

Tôi sử dụng bồn tắm đã có nhiều người dùng trước đó thì có nguy cơ lây nhiễm bệnh sùi mào gà không? (Thủy Tiên, 27 tuổi, Bình Dương)

Trả lời:

Bồn tắm có nhiều người cùng sử dụng, có thể tích tụ các chất bẩn, là nơi trú ngụ của các loại virus, vi khuẩn, ký sinh trùng nhất... khi không được vệ sinh, lau chùi. Ví dụ viêm gan A, tả, E.coli và ký sinh trùng gây bệnh ghẻ, rận mu.

Với bệnh sùi mào gà do HPV (Human papilloma virus) gây ra, đường lây chủ yếu là tình dục không an toàn, tiếp xúc với vật dụng dính dịch tiết chứa virus ít phổ biến hơn. Do đó, khi sử dụng chung bồn tắm, bạn vẫn có nguy cơ lây nhiễm virus còn bám trong bồn tắm.

Để an toàn, bạn nên tránh sử dụng chung bồn tắm công cộng. Với bồn tắm tại gia đình, bạn nên thường xuyên lau chùi sạch để phòng tránh mắc các bệnh kể trên, trong đó có HPV.

Ngoài sùi mào gà, HPV còn gây các bệnh nguy hiểm khác như ung thư cổ tử cung, âm đạo, âm hộ, hậu môn. HPV cũng có thể gây ung thư ở phía sau họng, bao gồm dưới lưỡi và amidan (gọi là ung thư miệng họng). 99% ca mắc ung thư cổ tử cung là do HPV gây ra, trong đó type 16 và 18 chiếm 70% trường hợp.

Bồn tắm là nơi chứa nhiều vi khuẩn, virus nếu không được vệ sinh sạch và đúng. Ảnh minh họa: Vecteezy

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), virus HPV chủ yếu lây qua đường tình dục không an toàn. Theo thống kê, có đến 11-12% dân số thế giới (tương đương 700-800 triệu người) hiện đang nhiễm HPV ở cả nam và nữ. Ở Việt Nam, tỷ lệ nhiễm HPV vào khoảng 8 -11% tùy vùng miền.

Cách phòng ngừa lây nhiễm HPV hiệu quả nhất là tiêm vaccine càng sớm càng tốt. WHO khuyến cáo nam và nữ từ 9-45 tuổi nên tiêm phòng HPV. Trong đó, nên tiêm khi 9-14 do chưa bắt đầu quan hệ tình dục, do tỷ lệ lây nhiễm rất thấp, đồng thời độ tuổi đáp ứng miễn dịch tạo kháng thể cao nhất.

Hiện Việt Nam, có hai loại vaccine ngừa HPV. Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18 chỉ định tiêm cho bé gái và phụ nữ trong độ tuổi 9-26. Vaccine Gardasil 9, phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định tiêm cho cả nam và nữ trong độ tuổi 9-45, hiệu quả bảo vệ đến trên 90%. Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục, để tránh lây nhiễm HPV và các bệnh khác.

Bác sĩ Nguyễn Như Điền

Quản lý Y khoa Miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC