Đức Phúc: 'Tôi ngỡ đang mơ'

Ca sĩ Đức Phúc cho biết khi được mời thi Intervision ở Nga, chỉ đặt mục tiêu quảng bá nét văn hóa Việt qua âm nhạc, không nghĩ chiến thắng.

Sáng 26/9, nghệ sĩ trở về Việt Nam sau nửa tháng thi hát ở Nga, được bố mẹ, khán giả chào đón tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Anh giao lưu với fan, trả lời một số câu hỏi của truyền thông.

Đức Phúc nói trong đêm thi Intervison hôm 20/9, lúc MC công bố điểm, do không có người phiên dịch bên cạnh, anh không biết mình là quán quân. Chỉ khi nghe tiếng reo hò, được các thí sinh khác chúc mừng, ca sĩ vỡ òa vì hạnh phúc.

"Xuống sân khấu, tôi liên tục nói với bạn phiên dịch: 'Em có thể cấu anh một cái được không'. Tôi cứ ngỡ mình đang mơ nhưng hóa ra đó là sự thật. Tôi không thể quên giây phút mình nói: Đức Phúc from Vietnam, the winner of Intervison 2025 (Đức Phúc đến từ Việt Nam, người chiến thắng Intervison 2025", ca sĩ nhớ lại.

Đầu tháng 7, anh nhận được lời mời tham gia chương trình từ ban tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ca sĩ nói về tâm thế đến với sân chơi: "Điều đầu tiên tôi nghĩ không phải thắng thua hay danh hiệu. Tôi muốn mang đến hình ảnh, nét đẹp, món quà truyền thống. Tôi chuẩn bị nón lá có vẽ hình từng thí sinh, trao cho các bạn vào buổi gặp mặt có nhiều nhà báo tham gia".

Sau chiến thắng, Đức Phúc báo tin cho bố mẹ. Anh nói mình "sướng rơn" khi nhận được thư chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Do không liên lạc được với cô giáo trong nghề - nghệ sĩ Mỹ Tâm, anh để lại tin nhắn qua trợ lý của cô. Về những dự định, kế hoạch sau Intervision, Đức Phúc sẽ công bố trong buổi họp báo vào chiều 27/9 ở Hà Nội.

Cùng vợ có mặt sớm ở sân bay Nội Bài để đón con, ông Nguyễn Văn Trung cho biết, ngày Đức Phúc sang Nga, biết con thi cùng nhiều thí sinh các nước, ông dặn dò: "Con phải cống hiến hết mình''.

Suốt 10 năm Đức Phúc làm nghệ thuật, ông Trung thường lo lắng bởi con quá đam mê, quên ăn quên ngủ, ít thời gian dành cho bản thân và gia đình. Bù lại, anh sống tình cảm, luôn cố gắng dành thời gian cho bố mẹ mỗi khi không phải đi diễn. Ông Trung nhớ năm con đi thi The Voice 10 năm trước, kinh tế gia đình sa sút, phải bán căn nhà đã gắn bó. Sau này, khi Đức Phúc có những thành công đầu tiên, kiếm được tiền, anh xây nhà mới, mua xe hơi cho bố mẹ.

Theo ông Trung, hai người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Đức Phúc là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Mỹ Tâm. Ở vòng loại The Voice 2015, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là người chấm anh đi tiếp. Còn ca sĩ Mỹ Tâm hết lòng dìu dắt, giúp anh đăng quang cuộc thi, thay đổi số phận.

Ông Trung thường khuyên con vững vàng trước những lời bình luận về ngoại hình, giới tính, tập trung làm nghề. Ông nói: ''Con không cần phải để tâm những chuyện đó. Nhiệm vụ của con là làm tốt để chứng minh: hình hài không hoàn mỹ nhưng giọng ca của con rất đẹp".

Ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 28 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2015, anh là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, Đức Phúc gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên, vào đội hình Best Five cuối cùng.

Intervision có tên gốc là Intervision Song Contest, từng do Tổ chức Phát thanh - Truyền hình Quốc tế (OIRT) khởi xướng. Trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn, cuộc thi thu hút thí sinh ở Cuba, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Ai Cập, Mỹ, Kenya, Kazakhstan, UAE, Nga, Brazil, Tajikistan, Qatar, Madagascar, Saudi Arabia, Colombia, Ethiopia, Venezuela, Serbia, Nam Phi, Việt Nam, Belarus, Uzbekistan. Arab Saudi sẽ đăng cai cuộc thi năm sau.

