Bố Đức Phúc cảm ơn Mỹ Tâm vì 'thay đổi số phận của con trai'

Ông Văn Trung - bố ca sĩ Đức Phúc - nói biết ơn Mỹ Tâm vì cho con trai cơ hội tỏa sáng 10 năm trước để có thành công như hiện tại.

Ông Nguyễn Văn Trung cảm ơn những người đã giúp đỡ con trai sau khi ca sĩ đoạt cúp vô địch Intervision 2025 ở Nga. Ông nhắc đến ca sĩ Mỹ Tâm - người thầy đầu tiên ở showbiz của Đức Phúc.

10 năm trước tại Giọng hát Việt, Mỹ Tâm đào tạo, giúp Đức Phúc đăng quang sân chơi khi còn là sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội - bệ phóng để anh làm nghề đến nay. "Thật là thiếu sót nếu tôi không nói ra những điều này với sự biết ơn từ đáy lòng", phụ huynh ca sĩ nói.

Chặng đường gắn bó của Đức Phúc bên Mỹ Tâm.

Theo gia đình của Đức Phúc, Mỹ Tâm là người "có tâm, có tầm". Ông nhìn nhận chính cú bấm chọn của huấn luyện viên tại vòng giấu mặt đã thay đổi số phận của con trai, từng bước giúp Đức Phúc trưởng thành như hiện tại.

"Nói về tình thầy trò và những sự truyền đạt, rèn giũa mà cô Tâm dành cho Đức Phúc thì không bút mực nào tả nổi, chỉ người trong cuộc mới hiểu được điều đó", ông Trung viết.

Nhiều năm qua, gia đình Đức Phúc vẫn giữ liên hệ với Mỹ Tâm, thỉnh thoảng họ gặp gỡ nhau tại một số sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đức Phúc luôn dành vị trí đặc biệt cho Mỹ Tâm trong tim. Anh thường gọi "cô", xưng "con" với người thầy của mình. Ca sĩ cho biết dù không thường xuyên gặp mặt, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. "Tôi luôn xem cô Tâm là tấm gương về tài năng, đạo đức làm nghề để noi theo", giọng ca Ánh nắng của anh nói.

Đức Phúc hội ngộ Mỹ Tâm tại sự kiện tổng duyệt chào mừng Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội. Anh chia sẻ khoảnh khắc ngày ấy - bây giờ bên đàn chị với nội dung: "10 năm trôi qua, biết ơn và tự hào khi con Đức Phúc được làm học trò của cô Tâm". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài Mỹ Tâm, ông Văn Trung còn nhắc đến vai trò của Hồ Hoài Anh - tác giả ca khúc Phù Đổng Thiên Vương mà Đức Phúc thể hiện trên sân khấu Intervision. Nhạc sĩ cũng góp phần không nhỏ trong chặng đường theo đuổi âm nhạc của ca sĩ.

Bố Đức Phúc nhớ tại vòng sơ tuyển Giọng hát Việt 2015 khu vực phía Bắc, Đức Phúc bị một nhạc sĩ khác bấm loại. Tưởng chừng giấc mơ âm nhạc của anh sẽ khép lại nhưng Hồ Hoài Anh lại chọn, mở ra cơ hội mới. Nhiều năm qua, Hồ Hoài Anh dõi theo quá trình phát triển, tiến bộ của đàn em. Khi làm việc chung, anh thích sự cầu toàn của ca sĩ. "Tôi đánh giá cao sự sáng tạo, chăm chút của Đức Phúc khi hợp tác trong dự án vừa qua", nhạc sĩ nói.

Gia đình ca sĩ cho biết dạy con đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Bố hay nói với Đức Phúc rằng để có thành công, ngoài sự hy sinh thú vui cá nhân của tuổi trẻ, đam mê và chuyên tâm thì đóng góp của thầy cô, đối tác, bạn bè, đồng nghiệp rất quan trọng. Ông mong con trai vững tin, luôn giữ sự thật thà để tiếp tục phát triển trong tương lai, giành tình cảm công chúng nhiều hơn.

Đức Phúc bên bố mẹ tại một hoạt động cùng fan hồi 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với Đức Phúc, gia đình mang ý nghĩa lớn trong cuộc đời. Bố anh từng là tài xế taxi, xe tải. Từ nhỏ, họ biết con trai thích âm nhạc nên tạo điều kiện phát triển như cho đi học tại nhà văn hóa, tham gia các sân chơi. Khi Đức Phúc liên tục rớt ở các cuộc thi đầu tiên, gia đình không ngăn cản mà để con tự chọn hướng đi mong muốn.

Gia đình cũng là điểm tựa lúc anh hoang mang, mất phương hướng ở giai đoạn đầu làm nghề. Thời điểm anh bị một bộ phận khán giả chê bai ngoại hình không hợp để làm ca sĩ, bố mẹ anh nói đau lòng nhưng chỉ biết động viên con bỏ ngoài tai lời tiêu cực.

Khi đạt thành công bước đầu, điều mà Đức Phúc luôn nghĩ đến là gia đình. Anh dành dụm tiền đi hát để lo cho người thân có cuộc sống vật chất tốt hơn. Ca sĩ nhớ khi mua ôtô mới cho bố mẹ, ông Trung vuốt ve lớp sơn và nói một câu khiến Đức Phúc nhớ mãi đến nay: "Lần đầu tiên trong 50 năm, bố được lái chiếc xe mới tinh như thế này".

Tại Intervision 2025, bố mẹ không thể sang Nga cổ vũ ca sĩ nhưng cập nhật mọi tin tức. Khi nghe Đức Phúc giành chiến thắng, cả nhà vui mừng. Ông Trung vẫn hay gọi con trai bằng nickname "Idol" như một cách thể hiện niềm tự hào.

Đức Phúc dự định từ Nga về nước vào sáng 24/9 nhưng do lịch trình bận rộn sau cuộc thi nên dời lại. Anh sẽ đáp chuyến bay tới Nội Bài, Hà Nội vào sáng 26/9. Hiện FC ca sĩ lên kế hoạch để đón chào, chúc mừng thần tượng.

Tiết mục dự thi của Đức Phúc tại chung kết cuộc thi.

Ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 28 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2015, anh là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, Đức Phúc gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên, vào đội hình Best Five cuối cùng.

