Đức chỉ trích Hamas tập kích rocket Israel

Thủ tướng Đức tuyên bố các vụ phóng rocket của Hamas nhằm vào Israel tương đương "tấn công khủng bố", cảnh báo không dung thứ biểu tình bài Do Thái.

"Đây là những vụ tấn công khủng bố với duy nhất mục tiêu là giết người bừa bãi và gieo rắc nỗi sợ hãi", Steffen Seibert, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel, nói trong cuộc họp báo ngày 14/5. "Chính phủ của Thủ tướng Merkel nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel trước những cuộc tập kích này".

Quân đội Israel cho biết dân quân Palestine phóng hơn 1.800 rocket nhằm vào lãnh thổ nước này từ ngày 10/5. Không quân Israel thực hiện hàng trăm cuộc không kích đáp trả nhằm vào Hamas và các nhóm dân quân Hồi giáo khác ở Dải Gaza.

Xung đột dữ dội nhất trong 7 năm qua bắt đầu từ đụng độ hồi cuối tuần trước giữa người biểu tình Palestine và cảnh sát Isarel ở khu thánh đường Al-Aqsa tại Jerusalem, địa điểm linh thiêng đối với các tín đồ Hồi giáo và người Do Thái.

Ô tô bốc cháy sau đòn tập kích rocket của Hamas nhằm vào thành phố Ashkelon của Israel ngày 11/5. Ảnh: AFP.

Nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại Đức trong tuần khi xung đột giữa Israel và Hamas leo thang. Người biểu tình hô khẩu hiệu bài Do Thái và đốt cờ của Israel tại một số địa điểm như giáo đường Do Thái ở Muenster và Bonn. 16 người sau đó bị bắt.

Khoảng 180 người ngày 12/5 hô vang khẩu hiệu chống Do Thái trong một cuộc tuần hành ở Gelsenkirchen, phía tây nước Đức. Cảnh sát cho biết khoảng 1.500 người ngày 13/5 tập trung tại thành phố Bremen, miền bắc nước Đức, để kêu gọi "tự do cho Palestine" song không xảy ra sự cố.

Seibert cho biết Đức sẽ không dung thứ cho các cuộc biểu tình bài Do Thái. "Bất cứ ai tấn công một giáo đường hoặc bôi nhọ các biểu tượng của người Do Thái đều cho thấy họ không chỉ trích một nhà nước hay chính sách của chính phủ, mà để gây hấn và căm thù một tôn giáo cùng những tín đồ của tôn giáo đó", Seibert nói.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 13/5 lên án các cuộc biểu tình. "Những người đốt cờ Israel trên đường phố Đức và hô vang khẩu hiệu bài Do Thái không chỉ lạm dụng quyền tự do mà còn đang phạm tội", Steinmeier nói. "Không thể biện minh cho các mối đe dọa nhằm vào người Do Thái hoặc các cuộc tấn công vào giáo đường Do Thái ở các thị trấn của Đức".

Nguồn cơn xung đột Israel - Palestine Nguồn cơn xung đột Israel - Palestine. Video: VOX.

Căng thẳng leo thang sau khi Israel hạn chế tiếp cận khu vực Thành cổ Jerusalem trong tháng Ramadan, đe dọa trục xuất 4 gia đình Palestine sinh sống nhiều năm ở phía đông Jerusalem, nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư.

Tin tức về lệnh trục xuất ngày thúc đẩy người dân Palestine biểu tình phản đối và đụng độ với cảnh sát chống bạo động Israel suốt nhiều ngày bên ngoài thánh đường Al-Aqsa ở phía đông Jerusalem, địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo, khiến hàng trăm người bị thương. Israel đã hoãn phiên tòa trục xuất, nhưng vẫn không xoa dịu được căng thẳng.

Hamas sau đó phóng rocket từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel. Hệ thống phòng thủ Vòm sắt (Iron Dome) của Israel đã hạ nhiều rocket Hamas, một số quả rơi trúng những nơi hoang vu, nhưng nhiều rocket vẫn xuyên qua được hệ thống phòng thủ và bắn trúng các khu vực đông dân cư, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Cơ quan y tế tại Dải Gaza báo cáo 109 người Palestine đã thiệt mạng, bao gồm 28 trẻ em và 15 phụ nữ, cùng 621 người bị thương. Hamas và các nhóm thuộc phong trào Jihad Hồi giáo xác nhận 20 người thuộc lực lượng của họ thiệt mạng, song Israel cho rằng con số này cao hơn nhiều.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)