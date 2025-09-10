DTAP - gen Z giữ văn hóa Việt qua âm nhạc hiện đại

Ba chàng trai DTAP - tác giả hit "See tình" - kết hợp dân gian với pop, EDM, đưa văn hóa Việt gần gũi giới trẻ, lan tỏa ra thế giới.

Made in Vietnam - album đánh dấu sáu năm làm nghề của nhóm - được công chúng yêu thích thời gian qua. Qua 16 ca khúc, DTAP đưa khán giả đi dọc Bắc - Nam, tôn vinh các bộ môn nghệ thuật, kết hợp giới thiệu cảnh sắc như Mù Cang Chải, vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng, Hồ Gươm, làng Sen quê Bác, làng chài ven biển. Họ xem mỗi ca khúc là mảnh ghép của văn hóa, ký ức, ước mơ của người Việt.

MV "Made In Vietnam" MV "Made In Vietnam".

Mong muốn tôn vinh văn hóa thông qua âm nhạc của nhóm xuất phát từ tình yêu nguồn cội, quê hương. "Việt Nam có hơn 4.000 năm văn hiến, các giá trị truyền thống cần được gìn giữ, lan tỏa", thành viên Thịnh Kainz nói.

Ba thành viên tại sự kiện giới thiệu album đầu tay giữa tháng 8 ở TP HCM. Từ trái qua gồm Kata Trần (Trần Khánh, sinh năm 1997), Thịnh Kainz (tên thật Nguyễn Hoàng Thịnh, 1996) và Tùng Cedrus (Võ Thanh Tùng, 1998). Tên của nhóm mang ý nghĩa "Double Tap" (thao tác nhấn yêu thích hình ảnh trên Instagram) và "Đệ tử anh Phong" vì họ từng được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong dẫn dắt.

Họ lấy chất liệu xung quanh cuộc sống làm cảm hứng sáng tác, phối khí bằng cách kết hợp nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, tranh, trống, sáo với EDM, R&B, electropop. Nhóm từng bước đưa thể loại tưởng chừng xa lạ với giới trẻ thành giai điệu bắt tai trên các nền tảng số.

Để Mị nói cho mà nghe (2019) mở đầu bằng tiếng khèn, sáo - âm hưởng đặc trưng của Tây Bắc, hòa cùng nhạc điện tử. Ca khúc giúp Hoàng Thùy Linh "lột xác", được giới trẻ yêu thích. Tiếp đó, họ mở rộng ý tưởng qua album Hoàng (2019) cùng đàn chị, có loạt ca khúc gây chú ý như Lắm mối tối ngồi không, Duyên âm.

Hoàng Thùy Linh - trích MV "See tình" Trích MV "See tình".

Năm 2022, See tình trở thành "hiện tượng" của làng nhạc, lan tỏa cả quốc tế. Bản remix trên TikTok có hơn một triệu video sử dụng chỉ trong hơn một tháng, riêng tại Trung Quốc đạt bốn tỷ lượt xem trên Douyin. Vận động viên bóng chuyền Lee Da Hyeon, Kim Yeon Koung hay các thần tượng Kpop như Lee Seung Hoon (WINNER), Shindong (Super Junior), Sunwoo (The Boyz), Blackpink đều nhún nhảy theo giai điệu. Nhiều show truyền hình của Trung Quốc, Nhật Bản đưa ca khúc vào các phần biểu diễn.

Tiết mục "Buôn trăng" của Phương Mỹ Chi "Buôn trăng" - tiết mục được yêu thích của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia do DTAP sản xuất. Video: FPT Play

Nhóm áp dụng công thức tương tự khi kết hợp các ca sĩ trẻ khác. Họ từng cùng Đức Phúc, Suboi tạo nên Người ơi người ở đừng về, kết hợp quan họ Bắc Ninh và pop. Năm 2023, album Vũ trụ cò bay của Phương Mỹ Chi gây tiếng vang. Gần đây, họ đứng sau loạt tiết mục như Trống cơm, Buôn trăng, Bóng phù hoa, Rock hạt gạo của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia, giúp cô đoạt hạng 3 chung cuộc. Nhóm giới thiệu tới khán giả quốc tế các loại hình nghệ thuật như lý Bắc bộ, hát bội Bình Định (cũ), vọng cổ miền Nam.

Hiện họ là cái tên được săn đón, từng ba lần nhận giải Cống Hiến, được vinh danh tại Làn Sóng Xanh. Dịp 2/9, loạt nhạc phẩm của họ vang lên tại nhiều chương trình âm nhạc. Hát Mùa gió thổi trên mái nhà, Mỹ Tâm cho biết đồng cảm với ca từ, giai điệu cảm xúc mà DTAP gửi gắm.

Mỹ Tâm nói về quá trình hợp tác DTAP Mỹ Tâm nói về quá trình hợp tác DTAP.

Thể hiện Nhà tôi có treo một lá cờ, Hà Anh Tuấn nói: "Tôi trân trọng và thích dự án bởi lòng yêu quê hương, đất nước trong sáng và chân thành. Âm nhạc kỳ diệu ở chỗ đã tạo nên vòng tay lớn từ sự rung động tự nhiên của nguồn cội và dòng máu đồng bào, cao hơn hết là sự biết ơn. Tôi hạnh phúc khi được trở thành một phần của tác phẩm này".

MV "Nhà tôi có treo một lá cờ" - Hà Anh Tuấn DTAP và Hà Anh Tuấn trong MV "Nhà tôi có treo một lá cờ".

Trong album đầu tay của DTAP, 25 giọng ca thuộc nhiều thế hệ nhận lời tham gia như Bạch Tuyết, Hồng Nhung, Thanh Thúy, Mỹ Tâm, Hiền Thục, Hà Anh Tuấn, Đen Vâu. Thể hiện ca khúc chủ đề, nghệ sĩ Thanh Hoa bất ngờ trước sức trẻ, sự sáng tạo của nhóm. Theo bà, họ hiểu rõ cấu trúc dân ca để đưa vào pop mà không làm mất gốc.

Nghệ sĩ Thanh Hoa, ca sĩ Phương Mỹ Chi nói về tham gia dự án của DTAP Nghệ sĩ Thanh Hoa, ca sĩ Phương Mỹ Chi nói về quá trình thực hiện MV "Made In Vietnam".

Hoàng Thùy Linh cho biết làm việc với đàn em, cô luôn đầy hứng khởi. "Các em luôn thấu đáo, chú trọng mỗi nốt nhạc vang lên phải gắn với văn hóa. Điều này giúp các nhạc phẩm có sức sống riêng, được khán giả đón nhận", cô nói. Với Phương Mỹ Chi, hiện "DTAP không còn đứng sau thành công của người khác mà đã bước ra ánh sáng, xứng đáng được ghi nhận".

Trước khi đạt được thành công, họ đối diện không ít thử thách. Theo học ngành kinh tế, marketing, nhóm tay ngang lấn sân mà không theo học trường lớp bài bản. Ba chàng trai từng sống trong căn phòng trọ 9 m2, chia nhau hộp cơm chay 17.000 đồng, cãi nhau vì bất đồng quan điểm, tính cách trái ngược. Viết xong Để Mị nói cho mà nghe, họ gửi cho 10 ca sĩ nhưng không nhận được hồi âm, cho tới khi Hoàng Thùy Linh nhận lời thể hiện. Sau loạt dự án kết hợp đàn chị, họ bất ngờ nổi tiếng. Tuy nhiên, điều này vô tình khiến nhóm bị áp lực. Khoảng năm 2020, DTAP chững lại, hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, khi xác định rõ định hướng lấy văn hóa làm cốt lõi cho âm nhạc, họ từng bước tìm lại cảm hứng.

Các thành viên còn phải chứng minh cho gia đình thấy quyết định theo đuổi âm nhạc là đúng đắn. Kata Trần có bố là giảng viên Nhạc viện TP HCM nhưng ông không muốn con trai theo đuổi nghệ thuật. Thịnh Kainz được gia đình định hướng học kinh tế để tương lai ổn định. Hiện họ thoải mái làm nghề hơn vì đã được người thân ủng hộ.

Theo nhóm, thử thách hiện tại là khai thác chất liệu truyền thống sao cho hợp lý, không được trùng lặp. Dù thế, ba thành viên muốn theo đuổi đến cùng bởi mục đích lớn nhất là giúp thế hệ trẻ tự hào khi nghe nhạc Việt, để văn hóa bước vào đời sống theo cách gần gũi.

"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng tìm tòi chất liệu, học hỏi. Tương lai, DTAP muốn viết tiếp giấc mơ đưa nhạc Việt ra thế giới", đại diện nhóm nói.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp