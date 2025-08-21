Hà Anh Tuấn hát về lá cờ Tổ quốc

Hà Anh Tuấn nói tự hào khi thể hiện "Nhà tôi có treo một lá cờ" với thông điệp về tình yêu đất nước, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

MV "Nhà tôi có treo một lá cờ" - Hà Anh Tuấn MV "Nhà tôi có treo một lá cờ", phát tối 19/8. Video: Nhân vật cung cấp

Ca khúc do nhóm DTAP sáng tác nhằm tri ân các thế hệ cha anh hy sinh vì độc lập, tự do, gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng đất nước.

Hà Anh Tuấn cho biết: "Tôi trân trọng và thích dự án của DTAP bởi lòng yêu quê hương, đất nước trong sáng và chân thành. Âm nhạc kỳ diệu ở chỗ đã tạo nên vòng tay lớn từ sự rung động tự nhiên của nguồn cội và dòng máu đồng bào, cao hơn hết là sự biết ơn. Tôi hạnh phúc khi được trở thành một phần của tác phẩm này".

MV do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện với những hình ảnh được ghi hình thực tế trong dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước vừa qua. Anh sử dụng những thước phim tái hiện lễ diễu binh, hàng trăm cảnh quay do mọi người trên khắp mọi miền gửi về, khắc họa không khí rợp cờ đỏ trong từng con phố, ngôi làng, công trình, sân vận động. Êkíp dựng cũng sử dụng nhiều tư liệu được Trung ương Đoàn và các cơ quan báo chí, truyền hình cung cấp.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn khi thu âm ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trên YouTube, MV nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. "Ca khúc chạm đến trái tim người nghe. Giai điệu hiện đại, mang hơi thở truyền thống, khiến âm nhạc trở nên gần gũi nhưng vẫn đầy tinh thần dân tộc. Giọng hát của Hà Anh Tuấn trầm ấm, truyền cảm, có sự trang nghiêm lại da diết, như kể lại câu chuyện về đất nước bằng cả tấm lòng", nickname Mdung bình luận.

Nhà tôi có treo một lá cờ nằm trong dự án Made in Vietnam của nhóm DTAP với 16 ca khúc, thể hiện lát cắt về văn hóa, lịch sử, thắng cảnh, tinh thần của người Việt.

Hà Anh Tuấn, 41 tuổi, từng vào top 3 Sao Mai Điểm hẹn 2006. Các album Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015) lần lượt được đề cử giải Cống Hiến. Cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share 9 gồm 10 tập phát hành trên YouTube. Dự án kéo theo chuỗi liveshow gây tiếng vang vào năm 2018, 2019, 2021, 2023, 2024 như: Fragile, Sweet Memories, Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái, Truyện ngắn, Veston, Những vết thương lành, Chân trời rực rỡ, Sketch A Rose.

Hoàng Dung