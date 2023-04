'See Tình' tiếp tục gây sốt ở Hàn Quốc

Ca khúc "See Tình" của Hoàng Thùy Linh xuất hiện trên show "Running Man" nổi tiếng của Hàn Quốc, được nhiều nghệ sĩ cover.

Trong tập mới nhất show Running Man phát sóng ngày 9/4, diễn viên Shin Ye Eun cùng các đồng nghiệp thực hiện thử thách nhảy cover bài hát. Với 649 tập đã phát sóng, chương trình là gameshow thực tế lâu đời ở Hàn, chiếu trên kênh truyền hình quốc gia SBS, có rating ổn định. Trước đó, trong một show trên đài MBC hồi tháng 3, Shin Ye Eun bật ca khúc khi ngồi trên ôtô, phiêu theo nhạc. Cô sinh năm 1998, nổi tiếng qua phim The Glory.

Shin Ye Eun nhảy 'See Tình' Shin Ye Eun (đeo túi) nhảy "See Tình" trong show "Running Man" tập 649. Video: SBS

Trong buổi offline kỷ niệm 11 năm hoạt động của nhóm nhạc EXO hôm 9/4, khi thành viên Baekhyun nhắc đến câu "tình tình tình tang tang tính" và hát, Chan Yeol lập tức nhảy theo.

Super Junior nhảy 'See Tình' trước hàng nghìn fan Việt Các thành viên Super Junior nhảy trên nền nhạc "See Tình". Video: Hoàng Huế

Trước đó một tháng, khi đến TP HCM biểu diễn, Super Junior nhảy vũ điệu trước hàng nghìn fan Việt. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ khác như Jihoon và HyunSuk của nhóm nhạc TREASURE, Moonbin và Sanha của nhóm Astro cũng cover điệu nhảy.

Hai thành viên Astro nhảy See Tình Hai thành viên Astro nhảy "See Tình" trong buổi offline cuối tháng 3. Video: YouTube BlackBox Studio

Trong bài viết đăng hồi giữa tháng 3, Newspim nhận định: "Cơn sốt nhảy bài hát bắt đầu từ năm ngoái và hiện vẫn tiếp diễn. Điệu nhảy cover đang trở nên phổ biến, bùng nổ trong giới trẻ và tạo ra cơn sốt ăn theo. Đoạn điệp khúc 'Tình tình tình tang tang tính' chính là điểm nhấn của bài hát".

Trang MK của Hàn Quốc dịch lời toàn bộ ca khúc sang tiếng Hàn, phân tích: "Không nhiều người biết điệu nhảy là vũ đạo của một ca khúc Việt Nam do ca sĩ Hoàng Thùy Linh thể hiện, có nghĩa là 'nhìn thấy tình yêu'. Bài hát gốc êm dịu hơn đoạn nhạc đang lan truyền trên mạng xã hội, nhưng phiên bản remix với nhịp điệu nhanh hơn đang nổi tiếng khắp thế giới qua TikTok. Hiện tại, nếu bạn xem các video ngắn trên YouTube, bạn có thể thấy nhiều YouTuber Hàn Quốc cũng nhảy theo".

Hai vận động viên bóng chuyền Hàn Quốc nhảy bài See Tình Vận động viên Lee Da Hyeon và Kim Yeon Koung nhảy "See Tình" trong trận đấu cuối tháng 1, phát trên kênh thể thao của đài KBS. Video: KBSS

Trang MK cho rằng độ phủ sóng của nhạc Việt đang tăng lên ở Hàn quốc. Người viết nhắc lại về ca khúc Hai phút hơn của Pháo, từng được vận động viên bóng chày Choi Ji Kwang của đội Samsung Lions sử dụng. Do khác biệt ngôn ngữ, các ca khúc Việt mới chỉ dừng ở mức phổ biến trên mạng xã hội mà chưa thể vào các bảng xếp hạng lớn ở Hàn.

"Tuy nhiên, giống như Gangnam Style của Psy đã phá vỡ rào cản ngôn ngữ, và Macarena của Los Del Rio đã đứng đầu Billboard Hot 100 trong 14 tuần liên tiếp, không gì là không thể. Nếu bạn thấy nhiều người vô tình nhảy theo một bài hát tiếng Việt, đó là vì ngôn ngữ trong đó có thể không quá quan trọng, miễn là bài hát hay", trang MK viết.

Các nghệ sĩ Trung Quốc nhảy trên nền nhạc "See Tình" Các nghệ sĩ Trung Quốc nhảy trên nền nhạc "See Tình" trong show "Xin chào thứ 7", phát sóng tháng 11/2022. Video: Hunan TV

Không chỉ gây sốt ở Hàn Quốc, tác phẩm được nhiều khán giả Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan... yêu thích. Ca sĩ Nhật Bản Shayne Orok từng cover bài hát, thu hút hơn 1 triệu lượt nghe trên Youtube. See Tình phổ biến trên Douyin (Tik Tok bản nội địa Trung Quốc) và các nền tảng video Hoa ngữ, được truyền thông Trung Quốc gọi là "thần khúc" vì mức độ lan tỏa rộng rãi. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của nước này như Thái Y Lâm, Chúc Tự Đan, Angelababy từng nhảy theo ca khúc.

See Tình là đĩa đơn nằm trong album thứ tư của Hoàng Thùy Linh - LINK - do DTAP sáng tác, ra mắt tháng 2/2022. Bài hát có giai điệu dance-pop chủ đạo, kết hợp đoạn điệp khúc mang âm hưởng ngũ cung, lấy cảm hứng từ văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ca sĩ cho biết khi sản xuất ca khúc, cô nhớ đến cảm giác mới biết yêu năm 16 tuổi. Tiêu đề đặt theo hướng chơi chữ, người nghe có thể hiểu "See Tình" là "si tình" hay "nhìn thấy tình yêu" đều được.

Hoàng Thùy Linh - trích MV "See tình" Trích đoạn MV "See Tình" của Hoàng Thùy Linh, ca khúc hiện có 46 triệu lượt xem trên YouTube. Video: YouTube Hoang Thuy Linh

Hà Thu