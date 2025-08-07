MV 'Made In Vietnam' gợi niềm tự hào dân tộc

Ca sĩ Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi hòa giọng trong ca khúc mang thông điệp: Tự hào sinh ra là người Việt Nam.

MV "Made In Vietnam" MV "Made In Vietnam", ra mắt ngày 6/8.

Sản phẩm do DTAP đầu tư sản xuất, tôn vinh thắng cảnh, văn hóa, con người Việt. Ca từ nhắc về cội nguồn, lịch sử, địa linh nhân kiệt - yếu tố "làm nên Việt Nam". Nhóm kết hợp dòng nhạc dân ca và đương đại, sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, đàn tranh, trống, mang đến cho người nghe cảm giác hào hùng xen lẫn nét mềm mại.

MV đưa khán giả bước vào chuyến khám phá các làng nghề nổi tiếng như lụa Hà Đông, gốm Bát Tràng, hay biểu tượng văn hóa - du lịch ở Làng sen quê Bác (Nghệ An), ruộng bậc thang Tây Bắc, đèn hoa đăng Hội An (Đà Nẵng).

Êkíp chọn hình ảnh con tàu Bắc - Nam, sáng tạo từ cảm hứng họa tiết chim lạc trên Trống Đồng, khởi hành từ "ga Đông Sơn". Điểm kết là Hồ Gươm, Hà Nội khi tàu hóa thành rồng, thể hiện khát vọng vươn mình, hội nhập.

Đan xen khung cảnh thiên nhiên là yếu tố lịch sử với không khí trận chiến Bạch Đằng, bản tuyên ngôn độc lập Nam quốc sơn hà, được dựng lại bằng kỹ xảo 3D. Các bộ môn nghệ thuật gồm múa rối nước, hát bội hay hình ảnh đời sống làng chài, chợ cá miền Tây Nam Bộ xuất hiện trong video.

Khung cảnh bộ môn múa rối nước được giới thiệu trong MV.

Điểm nhấn MV là đại cảnh ở cuối, gồm 100 người đại diện cho nhiều thế hệ, ngành nghề khác nhau, trong đó có các nữ biệt động Sài Gòn, thanh niên xung phong. Hoa hậu H'Hen Niê, nghệ sĩ hát bội Phương Loan, cựu vận động viên Ánh Viên, nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng góp mặt.

DTAP chọn bối cảnh chiếc lò gạch để kết MV với ý nghĩa: Mỗi người chúng ta cũng như những viên gạch, trước khi cứng cáp thì phải không ngừng nung nấu ý chí, tôi luyện khí chất.

Dàn khách mời chia sẻ cảm xúc quay MV 'Made in Vietnam' Dàn khách mời chia sẻ cảm xúc khi quay MV. Video: Vmas

Ba giọng ca chính thuộc nhiều thế hệ, đại diện cho vùng miền gồm Thanh Hoa (miền Bắc), Trúc Nhân (Trung), Phương Mỹ Chi (Nam). Nghệ sĩ Thanh Hoa nói xúc động khi bước vào bối cảnh, khiến bà nhớ lại không khí thế hệ thanh niên xung phong "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".

Tại sự kiện công chiếu ngày 6/8, Phương Mỹ Chi khóc khi xem MV. Trong sản phẩm, Mỹ Chi diện áo dài, trên ngực đeo các huy hiệu gồm Thanh niên làm theo lời Bác, Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, từng được trao trong năm 2024.

Phương Mỹ Chi xúc động khi hát 'Made in Vietnam' Phương Mỹ Chi nói về việc tham gia dự án. Video: Tân Cao

Trúc Nhân cho biết lúc đầu DTAP mời anh thể hiện nhạc phẩm khác thuộc dự án nhưng khi nghe Made In Vietnam, anh bày tỏ mong muốn được hát vì cảm giác tự hào, truyền cảm hứng mạnh.

DTAP hạn chế nhận lời mời sản xuất nhạc trong một năm để tập trung hoàn thiện dự án. Giữa năm, khi tham gia một trại sáng tác quốc tế ở Bắc Kinh, họ từng cho các nhà sản xuất âm nhạc của Hàn Quốc, Thái Lan nghe demo, nhận phản hồi tích cực, giúp nhóm có thêm động lực. Song song xây dựng MV, DTAP đang hoàn thiện album đầu tay, cùng chủ đề, phát hành trong tháng 8.

Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh mất ngủ nhiều ngày, cùng hàng chục người trong đội kỹ xảo làm việc để kịp phát hành video dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Êkíp còn kết nối Trung ương Đoàn, nhằm đưa ca khúc phổ biến với thế hệ trẻ.

Trong phần giao lưu, DTAP cho biết sản phẩm mang tính bước ngoặt của nhóm sau sáu năm hoạt động ở làng nhạc.

DTAP là nhóm sản xuất âm nhạc đình đám ở làng nhạc, gồm ba thành viên là Thịnh Kainz (tên thật Nguyễn Hoàng Thịnh, 29 tuổi), Kata Trần (Trần Khánh, 28 tuổi) và Tùng Cedrus (Võ Thanh Tùng, 27 tuổi). Họ từng góp phần tạo dựng thành công cho Hoàng Thùy Linh qua nhiều ca khúc như Để Mị nói cho mà nghe, See tình - nhạc phẩm gây sốt tại nhiều quốc gia. Nhóm từng được vinh danh tại các giải thưởng như Cống Hiến, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh.

Tân Cao

Ảnh, video: Vmas