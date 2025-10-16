Doanh số MPV cỡ nhỏ tháng 9 tăng vọt

Tháng 9, toàn phân khúc xe đa dụng cỡ nhỏ chạy xăng bán ra 3.818 xe, tăng gần 50% so với tháng 8.

Thị trường MPV cỡ nhỏ đã khởi sắc trở lại với doanh số tăng mạnh. Tuy vậy luỹ kế từ đầu năm, nhóm xe này giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ 2024, tương đương hơn 28.500 xe.

Mức giảm kể trên là không lớn và thị trường còn chặng nước rút của quý cuối 2025. Trong bối cảnh toàn thị trường tăng trưởng 8% (số liệu tổng của VAMA, các hãng nhập khẩu và Hyundai), phân khúc MPV đang có dấu hiệu chậm lại trong cuộc đua doanh số.

Về vị thế cạnh tranh trong phân khúc, Mitsubishi Xpander vẫn là sản phẩm ăn khách nhất. Mẫu xe Nhật bán hơn 12.400 xe sau ba quý đầu 2025, giảm 4% so với cùng kỳ 2024. Điều này có phần nguyên nhân từ sức mua giảm ở hai tháng qua do một số khách chờ phiên bản nâng cấp nhẹ 2025 của Xpander.

Với khoảng cách hơn 6.000 xe so với bộ đôi Avanza và Veloz của Toyota, khả năng tại vị ở ngôi vương doanh số phân khúc năm thứ 7 liên tiếp của Xpander hoàn toàn rộng mở. Xpander đang tăng cường khuyến mãi tại đại lý với mức hỗ trợ lệ phí trước bạ 50-100%, kể cả hai phiên bản AT Premium và Cross mới ra mắt, để thúc đẩy doanh số và tạo sức ép lên các đối thủ.

Phân khúc giảm doanh số và phần lớn các mẫu xe cạnh tranh cũng vậy nhưng Toyota Veloz, Honda BR-V lại ngược dòng. Lương bán Veloz tăng nhẹ 4%, trong khi BR-V tăng 16%.

Veloz vốn là dòng MPV chủ lực của Toyota ở phân khúc cỡ nhỏ. Từ đầu 2025 đến tháng 9, mẫu xe này cùng một số cái tên khác như Vios, Yaris Cross liên tục được hãng ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ. Cộng thêm chính sách của đại lý, doanh số của Veloz nhích nhẹ so với cùng kỳ 2024.

Các dòng MPV từ trái qua phải: BR-V, XL7, Veloz, Xpander. Ảnh: Lương Dũng, Suzuki, TMV, MMV

BR-V tăng doanh số có phần hưởng lợi từ việc các đối thủ như Hyundai Stargazer, Kia Carens, Suzuki XL7, Toyota Avanza suy yếu. Lượng bán bộ 4 sản phẩm này giảm lần lượt 6%, 11%, 12% và 41%. BR-V cũng thường xuyên được Honda kích cầu cho hai phiên bản G, L hơn nửa năm qua.

Theo các chuyên gia trong ngành, phân khúc MPV cỡ nhỏ cũng đang chịu tác động lớn từ xu hướng chuyển từ xe xăng sang xe điện để kinh doanh dịch vụ. Trong nửa cuối 2024 và sang 2025, nhóm xe đa dụng giá dưới 800 triệu đồng nói chung có thêm hai sản phẩm thuần điện là BYD M6 (756 triệu đồng) và VinFast Limo Green (749 triệu đồng).

M6 lẫn Limo Green đều định vị ở phân khúc MPV cỡ trung, kích thước lớn hơn các mẫu MPV thuần cỡ B. Giá bán đắt hơn nhưng nhờ ưu đãi 0% lệ phí trước bạ từ nhà nước cho xe điện, số tiền lăn bánh của hai mẫu này gần tương đương, thậm chí thấp hơn so với các bản cao của dòng MPV cỡ nhỏ chạy xăng. Điều này tạo ra sự cân nhắc với một số khách ưu tiên tiết kiệm chi phí vận hành khi kinh doanh dịch vụ trong ngắn hạn, một lợi thế hơn hẳn của xe điện so với xe xăng.

Phạm Trung