Đình Bắc, Hoàng Đức tranh Quả Bóng Vàng Việt Nam hôm nay

TP HCMTiền vệ Nguyễn Hoàng Đức hoặc tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhiều khả năng sẽ đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá Việt Nam - Quả Bóng Vàng - trong lễ trao giải tối nay, 26/12.

* Gala trao giải Quả Bóng Vàng: 19h, trực tiếp trên VnExpress

Sau vòng kiểm phiếu, Ban tổ chức đã công bố top 5 cầu thủ vào tranh Quả Bóng Vàng - Bạc - Đồng gồm Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc và Trần Trung Kiên.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức nhận giải Quả Bóng Vàng Việt Nam 2023. Ảnh: Đức Đồng

Nhưng theo tìm hiểu của VnExpress, ba cầu thủ có số phiếu cao nhất lọt top 3 gồm Hoàng Đức, Đình Bắc và Quang Hải.

Đình Bắc thi đấu thăng hoa, góp công lớn giúp U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á. Tiền đạo người Nghệ An mới đây tiếp tục là nguồn cảm hứng giúp U22 Việt Nam giành HC vàng SEA Games 33.

Hoàng Đức - chủ nhân Quả Bóng Vàng 2021 & 2023 - cũng gặt hái nhiều thành công trong năm 2025. Anh cùng Ninh Bình làm nên chuỗi 36 trận bất bại liên tiếp ở giải hạng Nhất, V-League và Cup Quốc gia. Trong đó, tiền vệ này thi đấu 33 trong 36 trận, góp nhiều bàn thắng và kiến tạo.

So với hai đồng nghiệp, Quang Hải có một năm thi đấu tròn vai ở CLB Công an Hà Nội và tuyển Việt Nam, nhưng chưa bùng nổ như kỳ vọng.

"Theo tôi, cả ba cầu thủ đều xứng đáng đoạt Quả Bóng Vàng", HLV Nguyễn Việt Thắng nói với VnExpress. "Tuy nhiên, giải thưởng này ban tổ chức xét nhiều tiêu chí, nên tôi thấy Hoàng Đức nhiều khả năng sẽ chiến thắng vì những con số thống kê thú vị và hiệu quả. Đình Bắc là nhân tố trẻ, giành nhiều danh hiệu trong năm qua, nên không có gì bất ngờ nếu cậu ấy được xướng tên ở hạng mục cao nhất".

Hoàng Đức cùng gia đình đã có mặt ở TP HCM để chuẩn bị dự Gala trao giải. Nhưng Đình Bắc vắng mặt. Sáng nay, tiền đạo này vừa cùng đội U23 Việt Nam lên đường sang Qatar chuẩn bị dự vòng chung kết U23 châu Á.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tại sân bay Nội Bài sáng 26/12/2025 sang Qatar chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Arab Saudi. Ảnh: Hiếu Lương

Ở hạng mục Quả Bóng Vàng nữ, ban tổ chức đã công bố 5 cái tên vào danh sách rút gọn gồm Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự và Trần Thị Thùy Trang. Trong số này, ba cầu thủ có số phiếu cao nhất vào tranh Quả Bóng Vàng - Bạc - Đồng gồm Thùy Trang, Bích Thùy và Hải Yến.

Thùy Trang đang là chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024. Năm 2025, dù đã giã từ đội tuyển nữ, cô vẫn có nhiều đóng góp cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam bất ngờ giành HC vàng SEA Games 33. Ngoài ra, lão tướng 37 tuổi còn giúp CLB TP HCM vô địch Cup Quốc gia, nơi cô được bầu làm cầu thủ hay nhất giải. Thùy Trang còn cùng TP HCM vượt qua vòng bảng, giành vé đi tiếp tại AFC Champions League 2025-2026.

Tiền vệ Bích Thùy ghi 4 bàn tại SEA Games. Nếu không vì trọng tài mắc lỗi, từ chối bàn thắng trong trận chung kết với Philippines, tiền vệ 31 tuổi có lẽ đã giúp đội nhà giành HC vàng.

Bích Thùy còn cùng nữ Việt Nam giành vị trí Á quân AFF Cup và cô cũng giành giải đồng vua phá lưới Cup Quốc gia. Hôm qua, cô gái người Quảng Ngãi đã cùng mẹ bay vào TP HCM để chuẩn bị cho lễ nhận giải. Cô đã nhận Quả Bóng Đồng 2021, nhưng lần này cho biết không hồi hộp vì giải thưởng nào cũng cảm ơn vì bản thân đã nỗ lực hết mình.

Tiền đạo Hải Yến cũng ghi 4 bàn tại SEA Games 33, cống hiến không ngừng nghỉ cho đội tuyển với vai trò thủ lĩnh. Ở cấp CLB, cô giúp Hà Nội về nhì giải VĐQG. Tiền đạo 31 bất ngờ khi lọt vào danh sách rút gọn và lập tức thay đổi lịch trình nghỉ ngơi tại Phú Yên để vào TP HCM sáng nay dự lễ vinh danh.

Quả Bóng Vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, được LĐBĐ Việt Nam (VFF) bảo trợ chuyên môn, trao thường niên, lần đầu năm 1995 cho tiền đạo Lê Huỳnh Đức. Giải lấy cảm hứng từ Quả Bóng Vàng của tạp chí Pháp France Football, cũng do các nhà báo và chuyên gia bình chọn.

