Bích Thùy: 'Trọng tài đánh cắp bàn đẹp nhất sự nghiệp của tôi'

Thái LanTiền vệ Nguyễn Bích Thùy ấm ức, suốt đêm không thể ngủ vì bàn thắng mà cô ghi được vào lưới Philippines bị trọng tài "đánh cắp".

Phút 29, Vạn Sự ngoặt chân phải rồi tạt bóng chân trái vào giữa vòng cấm Philippines. Bích Thùy di chuyển vào giữa cặp trung vệ áo trắng, đánh đầu đập đất vào góc phải, tung lưới đối phương. Tuy nhiên, trọng tài biên Chanthavong Phutsavan căng cờ báo việt vị.

Tình huống bay người đánh đầu ghi bàn đẹp mắt của Bích Thùy bị trọng tài từ chối trong trận Việt Nam - Philippines ở chung kết SEA Games 33, tại sân Chonburi, Thái Lan, tối 17/12. Ảnh: Đức Đồng

"Lúc đó, tôi rất bất ngờ không biết mình việt vị hay Sự. Nhưng khi trọng tài biên đã căng cờ, trọng tài chính không công nhận bàn thắng. Chúng tôi phản ứng nhưng không thể thay đổi". Bích Thùy nói với VnExpress. "Hơn nữa, các cầu thủ Philippines đã đưa bóng trở lại thi đấu, nên toàn đội phải trở về phòng ngự, không thể làm căng được thêm".

Sau khi xem lại tình huống không bị việt vị, Bích Thùy ấm ức, cô khóc rất nhiều khi nhận giải và được đồng đội Trần Thị Duyên lau nước mắt. Sau khi trao giải xong, Thùy vẫn khóc và suốt đêm không ngủ.

"Tôi cảm thấy rất tệ, buồn và tiếc nuối. Trọng tài đã 'đánh cắp' bàn thắng đánh đầu đẹp nhất sự nghiệp của tôi rồi", tiền vệ 31 tuổi buồn bã nói. "Chúng tôi đã chiến đấu hết mình, nhưng không thể bảo vệ được HC vàng. Xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ".

Trọng tài cướp bàn thắng của Bích Thùy Bàn thắng bị từ chối của Bích Thùy.

Sinh năm 1994, Bích Thùy từ quê nhà Quảng Ngãi vào TP HCM để theo đuổi nghiệp bóng đá năm 13 tuổi. Hiện tại, cô là một trong những cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất, là thành viên đội tuyển Việt Nam giành HC vàng SEA Games 2017, 2019, 2021, 2023 và vô địch AFF Cup 2019.

Bích Thùy chỉ cao 1m53, nhưng luôn chơi năng nổ ở hành lang phải và thường xuyên xâm nhập vòng cấm để ghi bàn. Cô cũng là người ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 của nữ Việt Nam trước Đài Loan năm 2022, qua đó đưa Việt Nam lần đầu dự World Cup.

Trần Thị Duyên lau nước mắt, an ủi Bích Thùy trong lễ trao huy chương SEA Games 33, tối 17/12 trên sân Chonburi. Ảnh: Đức Đồng

Tại SEA Games lần này, Bích Thùy ghi được 4 bàn. Trước chung kết, Thùy đã tưởng nhớ đến người cha quá cố mất năm 2016 để mong đấng sinh thành "soi đường dẫn lối", nhưng một quyết định của trọng tài khiến trận đấu kết thúc theo cách nghiệt ngã với cô.

Tuyển nữ Việt Nam hôm nay sẽ về nước bằng hai chuyến bay. Một nhóm về TP HCM, nhóm còn lại về Hà Nội.

Đức Đồng