Futsal nữ Việt Nam giành HC vàng SEA Games lịch sử

Thái LanNữ Việt Nam thắng Indonesia 5-0 ở chung kết chiều 18/12, trở thành đội đầu tiên ngoài Thái Lan giành HC vàng futsal SEA Games.

* Ghi bàn: Thanh Ngân 6’ 7’, Thùy Trang 8’, K’Thủa 11’, Nguyệt Vi 40'.

Ở vòng bảng, Việt Nam từng thắng Indonesia 3-1, trước khi hạ Myanmar 4-2 để vào bán kết với tư cách dẫn đầu. Đến bán kết, bàn duy nhất của Trần Nguyệt Vi giúp thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng vượt qua Philippines.

Trong khi đó, Indonesia đứng nhì bảng B, rồi gây bất ngờ lớn ở bán kết. Họ cầm hòa Thái Lan 4-4 sau hai hiệp chính và hai hiệp phụ, trước khi thắng 7-6 ở loạt luân lưu.

Lê Thị Thanh Ngân (số 6) ghi cú đúp trong trận Việt Nam thắng Indonesia 4-0 ở chung kết futsal nữ SEA Games 33, tại nhà thi đấu Đại học Bangkokthoburi ngày 18/12/2025. Ảnh: Đông Huyền

Vào chung kết tái ngộ Việt Nam, sự hứng khởi của Indonesia nhanh chóng bị dập tắt. Phút thứ 6, Kartika phá bóng không tốt, để Lê Thị Thanh Ngân đoạt được. Cô đẩy thêm một nhịp rồi sút căng khiến thủ môn Salsadila bó tay. Một phút sau, Thanh Ngân tiếp tục đi bóng qua một cầu thủ, rồi dứt điểm nhưng bóng bật ra. Bùi Thị Trang kiểm soát chuyền tiếp cho Thanh Ngân đá cận thành nhân đôi cách biệt.

Cơn ác mộng tiếp nối với Indonesia ở phút thứ 8. Biện Thị Hằng sút xa khiến thủ môn Salsadila cản phá vất vả. Trần Thị Thùy Trang băng vào đón bóng bình tĩnh trước khi vung chân phải ghi bàn thứ ba. Ba phút sau, thủ môn Salsadila phá bóng lỗi. Bóng trúng người K’Thủa tạo điều kiện để cô đá vào lưới trống thành bàn.

Số bàn này là đủ để Việt Nam chủ động chơi chậm, nhường thế trận cho Indonesia. Tuy nhiên, đối thủ bế tắc và không tạo ra được cơ hội ngon ăn nào trong phần còn lại hiệp một.

Tuyển futsal nữ Việt Nam mừng chiến thắng 5-0 trước Indonesia để giành HC vàng SEA Games 33. Ảnh: Đông Huyền

Sang hiệp hai, thủ môn Ngô Nguyễn Thùy Linh có pha cản phá vất vả đầu tiên trước cú dứt điểm trong vòng cấm của Anastasia. Từ phút 30, Indonesia chơi tổng lực power-play nhưng khả năng phối hợp chưa đủ tốc độ để mở ra khoảng trống dứt điểm. Năm phút cuối trận chứng kiến thủ môn Thùy Linh thêm một lần vất vả ở phút 36. Hai phút sau, Trần Nguyệt Vi phá bóng trước vạch vôi giải nguy.

Đúng phút 40, tận dụng đối thủ dâng cao, Trần Nguyệt Vi sút từ sân nhà vào lưới trống ấn định chiến thắng 5-0. Khi trọng tài thổi còi hết giờ, toàn đội vỡ òa sung sướng. Các cầu thủ ở khu kỹ thuật tung khăn ăn mừng, rồi mang cờ Việt Nam chạy quanh nhà thi đấu thuộc Đại học Bangkokthonburi.

Đây là lần đầu tiên môn futsal ở SEA Games chứng kiến một đội tuyển đoạt HC vàng ngoài Thái Lan. Năm lần tổ chức trước vào năm 2007, 2011, 2013, 2017 và 2021 chứng kiến Thái Lan thâu tóm trọn bộ 10 HC vàng.

Trong khi đó, futsal nam kỳ này đến ngày mai 19/12 mới kết thúc. Việt Nam đang tạm đứng thứ tư với 3 điểm, kém Thái Lan, Indonesia và Malaysia 3 điểm. Đội lần lượt đấu chủ nhà vào lúc 19h hôm nay, rồi gặp Myanmar vào ngày mai. Nếu thua Thái Lan, Việt Nam sẽ hết cơ hội tranh HC vàng.

Hiếu Lương