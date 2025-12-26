Đình Bắc không dự Gala Quả Bóng Vàng 2025

Đình Bắc (trái) có tên trong top 5 Quả Bóng Vàng nam Việt Nam 2025, cùng Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh và Trần Trung Kiên. Theo nguồn tin của VnExpress, anh khả năng cao nằm trong top 3, cùng hai đàn anh Quang Hải và Hoàng Đức.
Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2004 lỡ dịp trọng đại trong sự nghiệp do trùng kế hoạch với đội tuyển U23. Sau tấm HC vàng SEA Games 33 giàu cảm xúc, HLV Kim Sang-sik muốn các cầu thủ trở lại trạng thái ổn định và dồn hết sự tập trung cho nhiệm vụ trước mắt: vòng chung kết U23 châu Á diễn ra đầu tháng 1/2026.
Đình Bắc (trái) có tên trong top 5 Quả Bóng Vàng nam Việt Nam 2025, cùng Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh và Trần Trung Kiên. Theo nguồn tin của VnExpress, anh khả năng cao nằm trong top 3, cùng hai đàn anh Quang Hải và Hoàng Đức.
Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2004 lỡ dịp trọng đại trong sự nghiệp do trùng kế hoạch với đội tuyển U23. Sau tấm HC vàng SEA Games 33 giàu cảm xúc, HLV Kim Sang-sik muốn các cầu thủ trở lại trạng thái ổn định và dồn hết sự tập trung cho nhiệm vụ trước mắt: vòng chung kết U23 châu Á diễn ra đầu tháng 1/2026.
Đình Bắc có cơ hội cạnh tranh Quả Bóng Vàng khi ghi dấu ấn đậm nét trong đội hình Việt Nam giành HC vàng SEA Games 33. Anh ghi ba và kiến tạo hai bàn, trong tám bàn của đội. Bên cạnh đó, tiền đạo người Nghệ An còn được chọn là cầu thủ hay nhất khi Việt Nam đăng quang U23 Đông Nam Á 2025.
Tuy nhiên, ở CLB Công an Hà Nội, anh chưa phải nhân tố đóng góp lớn. Từ đầu mùa 2025-2026, tiền đạo 21 tuổi mới ghi hai và kiến tạo một bàn sau 18 trận trên mọi đấu trường. Mùa 2024-2025 là bốn bàn và hai kiến tạo sau 22 trận.
Đình Bắc có cơ hội cạnh tranh Quả Bóng Vàng khi ghi dấu ấn đậm nét trong đội hình Việt Nam giành HC vàng SEA Games 33. Anh ghi ba và kiến tạo hai bàn, trong tám bàn của đội. Bên cạnh đó, tiền đạo người Nghệ An còn được chọn là cầu thủ hay nhất khi Việt Nam đăng quang U23 Đông Nam Á 2025.
Tuy nhiên, ở CLB Công an Hà Nội, anh chưa phải nhân tố đóng góp lớn. Từ đầu mùa 2025-2026, tiền đạo 21 tuổi mới ghi hai và kiến tạo một bàn sau 18 trận trên mọi đấu trường. Mùa 2024-2025 là bốn bàn và hai kiến tạo sau 22 trận.
Tại sân bay Nội Bài sáng nay, Đình Bắc không bộc lộ cảm xúc. Anh đội mũ che mặt trong hầu hết thời gian tại đây, và chỉ bỏ ra khi có người hâm mộ đến xin chụp ảnh.
Tại sân bay Nội Bài sáng nay, Đình Bắc không bộc lộ cảm xúc. Anh đội mũ che mặt trong hầu hết thời gian tại đây, và chỉ bỏ ra khi có người hâm mộ đến xin chụp ảnh.
Ngoài Đình Bắc, sáu cầu thủ U23 không thể góp mặt ở Gala hôm nay dù nằm trong đề cử cầu thủ trẻ hay nhất năm, gồm Cao Văn Bình (SLNA), Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND), Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Nguyễn Lê Phát (PVF/Ninh Bình), Nguyễn Công Phương (Thể Công Viettel), Lê Văn Thuận (Thanh Hóa - ảnh).
Ngoài Đình Bắc, sáu cầu thủ U23 không thể góp mặt ở Gala hôm nay dù nằm trong đề cử cầu thủ trẻ hay nhất năm, gồm Cao Văn Bình (SLNA), Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND), Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Nguyễn Lê Phát (PVF/Ninh Bình), Nguyễn Công Phương (Thể Công Viettel), Lê Văn Thuận (Thanh Hóa - ảnh).
Các thành viên đội tuyển có mặt tại sân bay Nội Bài từ 7h, với nhiều gương mặt còn ngái ngủ.
Sau chiến dịch SEA Games 33 thành công, các cầu thủ có ba ngày để về nhà thăm người thân, trước khi hội quân trở lại vào ngày 23/12 và có ba buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYS).
Các thành viên đội tuyển có mặt tại sân bay Nội Bài từ 7h, với nhiều gương mặt còn ngái ngủ.
Sau chiến dịch SEA Games 33 thành công, các cầu thủ có ba ngày để về nhà thăm người thân, trước khi hội quân trở lại vào ngày 23/12 và có ba buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYS).
Các cầu thủ làm thủ tục khoảng 40 phút.
Chuyến bay cất cánh lúc 9h, với thời gian bay từ Hà Nội đến Doha khoảng 8 tiếng, và dự kiến hạ cánh lúc 17h (giờ Hà Nội, tức 13h cùng ngày giờ Doha).
Các cầu thủ làm thủ tục khoảng 40 phút.
Chuyến bay cất cánh lúc 9h, với thời gian bay từ Hà Nội đến Doha khoảng 8 tiếng, và dự kiến hạ cánh lúc 17h (giờ Hà Nội, tức 13h cùng ngày giờ Doha).
Lực lượng đội tuyển có 25 cầu thủ, trong đó hậu vệ Lê Văn Hà và tiền đạo Bùi Vĩ Hào mới được bổ sung. Thủ môn Trần Trung Kiên (trái) bị đau nhẹ nhưng đã trở lại tập từ hôm qua. Anh cũng được đồng đội Phạm Lý Đức (phải) chia sẻ thêm cách tập để có thể hồi phục tốt hơn.
Lực lượng đội tuyển có 25 cầu thủ, trong đó hậu vệ Lê Văn Hà và tiền đạo Bùi Vĩ Hào mới được bổ sung. Thủ môn Trần Trung Kiên (trái) bị đau nhẹ nhưng đã trở lại tập từ hôm qua. Anh cũng được đồng đội Phạm Lý Đức (phải) chia sẻ thêm cách tập để có thể hồi phục tốt hơn.
Nhiều người hâm mộ có mặt tại sân bay khi biết có đội tuyển đến cũng chủ động sang chụp ảnh, xin chữ ký. Họ gửi lời chúc đến cách thành viên sẽ có giải đấu thành công ở Arab Saudi.
Nhiều người hâm mộ có mặt tại sân bay khi biết có đội tuyển đến cũng chủ động sang chụp ảnh, xin chữ ký. Họ gửi lời chúc đến cách thành viên sẽ có giải đấu thành công ở Arab Saudi.
Sau thành công cấp độ khu vực, HLV Kim Sang-sik (thứ hai từ phải sang) cùng ban huấn luyện Hàn Quốc bước vào giải đấu nhiều thử thách hơn. Mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng.
Trong thời gian tập huấn tại Qatar, Việt Nam dự kiến đá một trận giao hữu với Syria vào ngày 1/1/2026. Năm ngày sau, đội đá trận ra quân bảng A gặp Jordan, rồi đấu Kyrgyzstan (9/1), trước khi đụng độ chủ nhà Arab Saudi (12/1).
Sau thành công cấp độ khu vực, HLV Kim Sang-sik (thứ hai từ phải sang) cùng ban huấn luyện Hàn Quốc bước vào giải đấu nhiều thử thách hơn. Mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng.
Trong thời gian tập huấn tại Qatar, Việt Nam dự kiến đá một trận giao hữu với Syria vào ngày 1/1/2026. Năm ngày sau, đội đá trận ra quân bảng A gặp Jordan, rồi đấu Kyrgyzstan (9/1), trước khi đụng độ chủ nhà Arab Saudi (12/1).
Hiếu Lương