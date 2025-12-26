Đình Bắc không dự Gala Quả Bóng Vàng 2025

Đình Bắc (trái) có tên trong top 5 Quả Bóng Vàng nam Việt Nam 2025, cùng Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh và Trần Trung Kiên. Theo nguồn tin của VnExpress, anh khả năng cao nằm trong top 3, cùng hai đàn anh Quang Hải và Hoàng Đức.

Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2004 lỡ dịp trọng đại trong sự nghiệp do trùng kế hoạch với đội tuyển U23. Sau tấm HC vàng SEA Games 33 giàu cảm xúc, HLV Kim Sang-sik muốn các cầu thủ trở lại trạng thái ổn định và dồn hết sự tập trung cho nhiệm vụ trước mắt: vòng chung kết U23 châu Á diễn ra đầu tháng 1/2026.